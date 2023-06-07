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    Новые микрорайоны возводят в Костанае

    7 Июня 2023, 03:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В ближайшее время в Костанае будут застраивать новые микрорайоны «Астана» и «Байтерек». О проводимой работе рассказал руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик Танжариков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новые микрорайоны будут застраиваться в Костанайском районе.

    «Площадь двух микрорайонов составляет порядка 76 га. На данном участке возможно строительство порядка 1 млн квадратов жилья. Уже на первом этапе предусматривается строительство 342 тысяч квадратных метров или более 4 тысяч квартир. Численность населения в пределах расчетной территории на первом этапе будет составлять более 18 тысяч человек», - отметил Б. Танжариков.

    Работы здесь начаты еще в 2021 году с подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры. На сегодня завершены работы только по вертикальной планировке микрорайонов.

    «Ведутся работы по строительству газовой котельной, по подведению сетей канализации и водоснабжения микрорайонов. Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации по подведению сетей электроснабжения. Разрабатываются проекты по подведению внутриплощадочных сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, ливневой канализации и подъездных путей. В июле 2022 года заключены договора на разработку проектов 10-ти девятиэтажных жилых домов общей площадью 80 тысяч квадратных метров или 1152 квартиры», - пояснил руководитель ведомства.

    Начало строительства жилых домов запланировано на 2024 год.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Строительство Костанай
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