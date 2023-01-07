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    Новые международные авиарейсы запустят в Казахстане

    7 Января 2023, 13:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По информации Комитета гражданской авиации РК, полностью восстановлены и превышены объемы внутренних перевозок допандемийного уровня (57 маршрутов 687 рейсов в неделю), передает МИА «Казинформ».

    Казахстан продлил режим «открытое небо» на 5 лет. Ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Баку и из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года.

    Планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы в Анталью, из Алматы в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале, планируется открыть рейсы в Пакистан из Алматы в Карачи и Лахор, увеличить количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели, в Китай по маршруту Алматы – Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы – Лондон, из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны в Тбилиси и Подгорицу, ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана – Бишкек, Актау – Ереван, Алматы – Самарканд, Шымкент – Кутаиси.

    Также иностранные авиакомпании планируют в следующем году запустить полеты из Куала-Лумпура в Алматы и из Бангкока в Алматы, из Алматы в Токио и Тель-Авив.

    Ранее сообщалось, что возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.
    Туризм Транспорт Общество Авиация
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