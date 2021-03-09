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    Новые методы борьбы с незаконными вооруженными формированиями отработали на полигоне в Алматинской области

    9 Марта 2021, 22:21

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На учебном полигоне «Илийский» прошло двустороннее тактическое учение. Подразделения Десантно-штурмовых войск отработали новые методы борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    На учение под руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками генерал-майора Каныша Абубакирова были привлечены парашютно-десантный батальон, расчет беспилотных летательных аппаратов, штурмовые и артиллерийские подразделения. Всего более 300 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники.

    Основная цель маневров – применить на практике опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать полевую выучку войск и добиться слаженности органов военного управления тактического звена.

    Командование ротной тактической группы изучило различные способы применения беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконными вооруженными формированиями, а также взаимодействие расчетов БПЛА с десантно-штурмовыми и артиллерийскими подразделениями.

    «Учение – очередной шаг в повышении уровня полевой выучки Десантно-штурмовых войск. Оно позволило исследовать вопросы подготовки и ведения боевых действий с целью эффективного применения десантно-штурмовых подразделений Сухопутных войск», – отметил генерал-майор Каныш Абубакиров.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Учения Алматинская область Армия
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