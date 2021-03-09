Новые методы борьбы с незаконными вооруженными формированиями отработали на полигоне в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На учебном полигоне «Илийский» прошло двустороннее тактическое учение. Подразделения Десантно-штурмовых войск отработали новые методы борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На учение под руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками генерал-майора Каныша Абубакирова были привлечены парашютно-десантный батальон, расчет беспилотных летательных аппаратов, штурмовые и артиллерийские подразделения. Всего более 300 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники.

Основная цель маневров – применить на практике опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать полевую выучку войск и добиться слаженности органов военного управления тактического звена.

Командование ротной тактической группы изучило различные способы применения беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконными вооруженными формированиями, а также взаимодействие расчетов БПЛА с десантно-штурмовыми и артиллерийскими подразделениями.

«Учение – очередной шаг в повышении уровня полевой выучки Десантно-штурмовых войск. Оно позволило исследовать вопросы подготовки и ведения боевых действий с целью эффективного применения десантно-штурмовых подразделений Сухопутных войск», – отметил генерал-майор Каныш Абубакиров.