Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Новые методы борьбы с коррупцией разъяснили в ВКО

    18 Марта 2022, 17:06

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Главой Антикоррупционной службы ВКО Е. Жалмағамбет проведено совещание с руководством акиматов городов и районов Восточного Казахстана, проектных офисов «Шығыс – Адалдық алаңы» и госслужащими ответственными за профилактику коррупции, где рассмотрена «Концепция антикоррупционной политики РК» и реализации проекта «Предупреждение и противодействие коррупции» (ТБН-4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Президент страны отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики.

    Концепция антикоррупционной политики на 2022-2026 годы нацелена на переход от рутинного противодействия коррупции к коренному изменению общественного сознания, непринятия населением любых форм коррупции и непотизма, приоритету превентивных мер.

    Абсолютное неприятие коррупции будет достигнуто путем повышения антикоррупционной культуры, систематизации воспитательных и образовательных мер, мотивации представителей государственного аппарата и бизнес-сообщества на добропорядочное поведение.

    «В Концепции особое внимание уделено бытовой коррупции. Так как большая доля взяточничества связана именно с ней. К сожалению, в обществе все еще бытует мнение, что легче дать, чтобы получить какие-то блага, или решить какой-то вопрос», - отметил в своем выступлении Ерлан Жалмағамбет.

    Также, согласно Концепции внедряются новые инструменты по профилактике коррупции среди госаппарата. А именно, вырабатываются механизмы внедрения проверки на добропорядочность, которая позволит своевременно выявлять и увольнять недобросовестных служащих, предотвращая ущерб государству и обществу от их потенциальных коррупционных деяний.

    Следующая мера противодействия коррупции среди госслужащих – это реализация принципа «следуй за деньгами», поиск и возврат активов, конфискация имущества, полученных преступным путем.

    В целом антикоррупционная политика нацелена на создание таких условий, когда коррупция будет экономически и репутационно невыгодной.

    Борьба с коррупцией и применение современных методов ее предотвращения являются актуальной задачей, в том числе и для корпоративного сектора.

    В связи с чем, в Закон «О противодействии коррупции» внесены изменения по реализации института антикоррупционных комплаенс-служб, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов в организациях квазигосударственного и частного сектора.

    На сегодняшний день в области комплаенс-службы созданы в 389 субъектах квазигосударственного сектора.

    «Все эти меры нацелены на стимулирование честности и порядочности, формированию антикоррупционной культуры и целом противодействию коррупции», - резюмировал руководитель Антикоррупционного ведомства.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Общество Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане