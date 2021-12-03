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    Новые методики контроля за процессами землепользования внедрят в Казахстане

    3 Декабря 2021, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены внедрить новые современные методики контроля за процессами землепользования. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В растениеводстве, прежде всего, осуществляют реальную диверсификацию, обозначают в качестве основной цели внедрение в производство научно обоснованных севооборотов, современных ресурсосберегающих технологий», - сказал Ербол Карашукеев.

    Кроме того, как отметил глава МСХ, в ведомстве намерены повысить уровень технической оснащенности, развивать семеноводство и создать на их основе условия для устойчивого развития отрасли.

    «Для этого, в первую очередь, нам необходимо разработать и внедрить современные методики контроля за процессами землепользования. Здесь в целях полного использования возможностей космического мониторинга, дистанционного зондирования Земли и передовых методов определения агрохимического состава почв мы приступили к реализации методик определения видового состава растений на полях и пастбищах в рамках специальной научной программы. Планируем обеспечить его внедрение в производство с 2024 года», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минсельхоз Сельское хозяйство
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