Новые месторождения полезных ископаемых могут открыть в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане имеются значительные перспективы для открытия новых месторождений в геологической отрасли. Об этом заявил глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние десятилетия отработаны многие крупные месторождения полиметаллических руд: например, Зыряновское, Николаевское, Белоусовское и др. К периоду с 2025 по 2040 гг. будут отработаны еще несколько крупных месторождений, являющиеся градообразующими и влияющими на экономику регионов», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов в ходе отчетной встречи.

Также, по словам Магзума Мирзагалиева, в Казахстане имеются значительные перспективы для новых открытий.

«Так, в Акмолинской и Костанайской областях, а также на территории центрального, восточного и южного регионов, имеется потенциал по открытию золоторудных месторождений. Новые свинцово-цинковые месторождения могут быть открыты в Центральном и Южном Казахстане, на Рудном Алтае, а также на приграничных площадях с Россией и Китаем», - заявил министр.

Как отметил глава ведомства, имеются перспективы для открытия новых месторождений и по другим рудным полезным ископаемым – вольфрама, молибдена, алюминия, олова, а также редких земель.