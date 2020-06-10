Новые месторождения полезных ископаемых могут открыть в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане имеются значительные перспективы для открытия новых месторождений в геологической отрасли. Об этом заявил глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За последние десятилетия отработаны многие крупные месторождения полиметаллических руд: например, Зыряновское, Николаевское, Белоусовское и др. К периоду с 2025 по 2040 гг. будут отработаны еще несколько крупных месторождений, являющиеся градообразующими и влияющими на экономику регионов», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов в ходе отчетной встречи.
Также, по словам Магзума Мирзагалиева, в Казахстане имеются значительные перспективы для новых открытий.
«Так, в Акмолинской и Костанайской областях, а также на территории центрального, восточного и южного регионов, имеется потенциал по открытию золоторудных месторождений. Новые свинцово-цинковые месторождения могут быть открыты в Центральном и Южном Казахстане, на Рудном Алтае, а также на приграничных площадях с Россией и Китаем», - заявил министр.
Как отметил глава ведомства, имеются перспективы для открытия новых месторождений и по другим рудным полезным ископаемым – вольфрама, молибдена, алюминия, олова, а также редких земель.
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