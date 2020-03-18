Новые меры ввели в Иордании по профилактике коронавируса

АММАН. КАЗИНФОРМ – Иорданское Хашимитское Королевство (ИХК) стало первым арабским государством, блокировавшим автомобильные сообщения между городами и провинциями в борьбе с пандемией вируса COVID-2019. Вступили в силу новые меры против распространения коронавируса в стране, принятые накануне Советом министров Иордании, передает корреспондент МИА «Казинформ» на Ближнем Востоке.

Эпидемиологическая ситуация в ИХК имеет тенденцию к росту числа зараженных коронавирусом COVID-2019. По словам государственного министра по делам средств массовой информации Эмджада Адайле ,за последние двое суток число зараженных коронавирусом увеличилось с 19 до 48 человек, один из которых выздоровел.

Рост числа инфицированных обусловлен возвращением тысяч иорданцев из зарубежных поездок (туризм, учеба) за последние трое суток. Они стремились успеть попасть на родину до закрытия королевством всех пассажирских авиасообщений - 17 марта.

Также прибыли тысячи иностранных туристов, которые еще до карантина приобрели туристические путевки в Иорданию. Около 6000 человек находятся на карантине в соответствующих учреждениях.

Король Абдалла II издал указ, предоставляющий правительству широкие полномочия по введению чрезвычайного положения для борьбы с распространением вируса. Королевский указ дает премьер-министру Омару ар-Раззазу исключительные полномочия в соответствии с законом «Об обороне», который действует во время войны, внутренних вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и эпидемии.

Новые предупредительные меры правительства Иордании против распространения коронавируса включают прекращение работы всех государственных ведомств и учреждений; исключение составляют жизненно важные секторы, которые определит премьер-министр на основе рекомендаций министров;

- Прекращение работы государственного сектора. Исключения: учреждения здравоохранения, общественного транспорта и межгосударственных грузовых перевозок;

- Прекращение работы частного сектора. Исключение: здравоохранение в частном секторе и другие жизненно важные секторы, которые определит премьер-министр на основе рекомендаций министра промышленности, торговли и снабжения;

- Скопления более 10 человек запрещены;

- Все автомобильные сообщения в частных целях между провинциями и городами королевства запрещены. Все въезды и выезды в городах и деревнях контролируют патрули из подразделений Вооруженных сил Иордании; Блокированы въезды и выезды в и из городов Амман, Зарка, Карак, Ирбид, Маан и других.

- Прекращение всех видов медицинских операций. Все отделения больниц должны быть переоборудованы и переоснащены под карантинные блоки. Исключения: ранения, связанные с чрезвычайной ситуацией и во время аварийно-спасательных работ;

- Прекращение печати газет, поскольку они повышают риск передачи вируса;

- Прекращение общественных пассажирских перевозок;

- Аптеки, продовольственные центры, пекарни, продовольственные, лекарственные, водные и топливные сети продолжают функционировать. Запрещается необоснованно поднимать цены на вышеуказанные виды товаров народного потребления. Отмечается некоторое повышение цен на фрукты и овощи. На завышение цен на продукты питания и лекарства граждане могут пожаловаться, позвонив по специальному Call-центру;

- Создание карантинных лагерей на сухопутных границах королевства для возвращающихся через них иорданцев;

- Иорданцам, находящимся за рубежом, настоятельно рекомендуется оставаться на местах и следовать мерам безопасности, установленным в стране их пребывания;

- Гражданам, проживающим в Иордании, настоятельно рекомендуется не покидать свои дома за исключением самых неотложных случаев;

- Новые предупредительные меры вступили в силу 18 марта с 8:00 часов со сроком на 2 недели.

Как стало известно корреспонденту Казинформа, всех прибывающих из зарубежных поездок иорданцев и граждан иностранных государств размещают в гостиницах, переоборудованных под карантинные учреждения. Сначала размещали в гостинице международного аэропорта имени Королевы Алии, однако она быстро переполнилась, в связи с чем, вновь прибывших стали отвозить в гостиницы, расположенные в курортной зоне на берегу Мертвого моря. Сейчас и там гостиницы оказались переполнены. Теперь размещают в гостиницах города Аммана.

Во избежание побега подозреваемых в инфицировании, посадка людей в автобусы в аэропорту и высадка их в гостиницах проходит под оцеплением иорданских военных и сил безопасности. Такой инцидент случился 2 дня назад, когда иорданец Тамер Бассам ас-Саудий, возвратившийся из Великобритании, сбежал из автомашины скорой помощи во время эвакуации к месту карантина. Данный инцидент быстро превратился в так называемых «мем», в социальных сетях появились карикатурные фото побега мужчины в халате больного, взятого с одного из популярных фильмов, с надписью «Вернись, Тамер!». Впрочем, в этот же день беглец был пойман и помещен в карантин.

Входы и выходы гостиниц, оборудованных под карантинные учреждения, охраняются патрулями, оснащенных бронированными машинами.

Человеку, оказавшийся на карантине, необходимо следовать указаниям Минздрава, но если он не уверен в своем статусе, то может позвонить по телефону горячей линии 5400. По информации местного call-центра по коронавирусу, учреждение Medlab является единственной авторизированной лабораторией по проведению тестов на коронавирус. Тест делается на дому по предварительной записи по телефону. Стоимость теста составляет 70 динаров (100 долларов США).

Что касается компенсации через страховые полисы, то по информации страховой компании Mednet, в случае если нет направления врача, тогда сумма оплачивается пациентом. В том случае, если коронавирус будет подтвержден, тогда можно потребовать у страховой компании компенсацию расходов. В случае неподтверждения, оплаченная сумма считается невозвратной.