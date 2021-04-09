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    Новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий выработают в Казахстане

    9 Апреля 2021, 18:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане выработают новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий. Об этом на брифинге в СЦК заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будут выработаны новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий и расширен перечень лиц, имеющих право на реабилитацию», - сказал Ералы Тугжанов.

    Спикер подчеркнул, что для этой работы будут привлечены опытные ученые и эксперты.

    Ранее он сообщал, что по итогам деятельности государственной комиссии будет проведена работа по законодательному обеспечению полной реабилитации жертв политических репрессий.

    «Будут разработаны законопроекты о полной реабилитации жертв политических репрессий и о внесении изменений и дополнений в ряд действующих законов. Также будут выработаны новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий и расширенный перечень лиц, имеющих право на реабилитацию», - уточнил Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    История Казахстана Другие государственные органы День памяти жертв политических репрессий Общество
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