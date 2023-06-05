Новые механизмы по повышению доступности жилья планируют внедрить в приграничных районах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комплекс мер по улучшению инфраструктурной связанности приграничных сельских населенных пунктов (СНП) с районными и областными центрами областей примут в РК. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РК по внесению изменений в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, размещенного на портале Открытые НПА.

«Уполномоченным органом в сфере индустриально-инновационного развития в рамках Национального инфраструктурного плана будет принят комплекс мер по улучшению инфраструктурной связанности приграничных СНП с районными и областными центрами областей. В целях обеспечения жильем постоянно проживающего в приграничных СНП населения будет внедрен механизм субсидирования затрат работодателей, построивших жилье для своих работников», - отмечено в документе.

Кроме того, согласно опубликованным данным, продолжится работа по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры к неосвоенным новым земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство в приграничных сельских населенных пунктах.

«Уполномоченным органом в сфере индустриально-инновационного развития совместно с АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» будут разработаны и внедрены новые механизмы по повышению доступности жилья в приграничных районах страны», - сообщается в проекте постановления.