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    Новые механизмы формирования Парламента и маслихатов заработают в Казахстане

    1 Сентября 2022, 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года. Такое поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках политической модернизации в нашей стране центральное место занимает развитие парламентаризма. Обновленная Конституция задает совершенно новые стандарты политической системы с честными и открытыми правилами игры. Процедуры регистрации политических партий уже значительно упрощены. Заработают новые механизмы формирования Парламента и маслихатов по партийным спискам и одномандатным округам», - заявил Глава государства на совместном заседании палат Парламента.

    По его словам, все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года.

    «Они (изменения - прим. авт.) приведут к увеличению количества политических партий, усилят политическую конкуренцию, будут способствовать появлению новой волны народных избранников. Избранные по старым лекалам представительные органы власти должны закономерно обновиться, пройдя через внеочередной электоральный цикл», - заявил Глава государства.

    Ранее сообщалось, в Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Мажилис Сенат Маслихат Послание Президента РК-2022
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