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    Новые мечеть и школа строятся в Жезказгане

    17 Июля 2019, 15:40

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Мечеть и школу строят в Жезказгане. Сдать готовые объекты планируют в следующем году. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов в рамках рабочей поездки побывал на строительных площадках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мечетьначали строить в феврале 2019 года по инициативе общественного фонда«Ақ-Мешіт». Сейчас заливают фундамент будущего здания.

    Новая мечетьнеобходима городу, так как старая не вмещает всех прихожан. Она находится наокраине города и рассчитана всего на 500 человек. По проекту, в новом зданиисмогут разместиться 1500 человек. Площадь здания составит 2,916 квадратных метра.


    «Сейчасу нас идет заливка фундамента. Все работы проводятся в срок. Дефицита кадровнет. Все строительные материалы, необходимые на данном этапе, закуплены.Завершить работы планируем вовремя», - сообщил Марат Бекмагамбетов, председатель общественногофонда «Ақ-Мешіт».


    Строительствоновой школы-интерната в Жезказгане также идет без отставаний. Строители ужеуспели частично возвести стены и в ближайшее время планируют начать монтажокон. Здание будет рассчитано на 900 учеников. Заниматься здесь будут дети изЖезказгана, Улытау и Сатпаева.

    Главарегиона поручил подрядчикам приложить максимум усилий, для того чтобы зданиебыло готово уже к сентябрю 2020 года. Таким образом, следующий учебный год детисмогут начать в новой школе.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Религия Акимат Строительство
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