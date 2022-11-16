Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Новые машины скорой помощи поступили в больницы Алматинской области

    16 Ноября 2022, 13:30

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На территории городской больницы города Конаев прошла церемония вручения медработникам ключей от 35 новых автомобилей. В мероприятии участвовал аким Алматинской области Марат Султангазиев. Он отметил, что в регионе сфере медицине уделяется большое внимание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для того чтобы оказывать своевременную экстренную помощь, мы увеличиваем бригады и обновляем санитарный транспорт. Для области выделили 35 машин по лизингу, из них семь - в город Конаев. Думаю, ваша работа облегчится, ведь новые кареты скорой помощи оборудованы современной техникой. Желаем вам успехов в вашей работе», - сказал аким области.

    По данным акимата, за счет средств местного бюджета приобретены 35 единицы санитарного транспорта марки Hyundai H-350 и JAC Sunray. По словам руководителя управления здравоохранения Алматинской области Умирзака Ниязбекова, все автомашины оснащены необходимым оборудованием, что позволяет оказать качественную и экстренную помощь.

    «Скорую и неотложную медицинскую помощь оказывают 142 бригады. За счет пополнения парка санитарного автотранспорта планируется увеличить количество бригад скорой и неотложной медицинской помощи на 8 и довести количество до 150, с учетом дальности расстояния от медицинских организаций сельских населенных пунктов, что позволит обновить и доукомплектовать автопарк. Все это позволит своевременно оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь для населения области на 100%», - сказал Умирзак Ниязбеков.

    Все 35 карет скорой помощи будут распределены по дислокациям для обслуживания вызовов Жамбылского, Балхашского, Кегенского, Райымбекского, Уйгурского, Талгарского, Карасайского районов, а также в Боралдай и город Конаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вопросы реабилитации инвалидов обсудили на встрече в клинико-реабилитационном центре Кокшетау
    Более 20 бесплатных операций по удалению камней из почек сделали в Карагандинской области
    Операции на позвоночнике неродившегося ребенка будут выполнять в РК – Серик Акшолаков
    Одновременно 2 сложные операции на сердце и желудок провели павлодарские врачи
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    Новости партнеров