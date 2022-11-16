Новые машины скорой помощи поступили в больницы Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На территории городской больницы города Конаев прошла церемония вручения медработникам ключей от 35 новых автомобилей. В мероприятии участвовал аким Алматинской области Марат Султангазиев. Он отметил, что в регионе сфере медицине уделяется большое внимание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того чтобы оказывать своевременную экстренную помощь, мы увеличиваем бригады и обновляем санитарный транспорт. Для области выделили 35 машин по лизингу, из них семь - в город Конаев. Думаю, ваша работа облегчится, ведь новые кареты скорой помощи оборудованы современной техникой. Желаем вам успехов в вашей работе», - сказал аким области.

По данным акимата, за счет средств местного бюджета приобретены 35 единицы санитарного транспорта марки Hyundai H-350 и JAC Sunray. По словам руководителя управления здравоохранения Алматинской области Умирзака Ниязбекова, все автомашины оснащены необходимым оборудованием, что позволяет оказать качественную и экстренную помощь.

«Скорую и неотложную медицинскую помощь оказывают 142 бригады. За счет пополнения парка санитарного автотранспорта планируется увеличить количество бригад скорой и неотложной медицинской помощи на 8 и довести количество до 150, с учетом дальности расстояния от медицинских организаций сельских населенных пунктов, что позволит обновить и доукомплектовать автопарк. Все это позволит своевременно оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь для населения области на 100%», - сказал Умирзак Ниязбеков.

Все 35 карет скорой помощи будут распределены по дислокациям для обслуживания вызовов Жамбылского, Балхашского, Кегенского, Райымбекского, Уйгурского, Талгарского, Карасайского районов, а также в Боралдай и город Конаев.



