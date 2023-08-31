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    Новые маршруты автобусов появились в Астане

    31 Августа 2023, 09:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 31 августа в столице выехали на линию новые маршруты № 49 и № 57, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    Маршрут № 49 курсирует в направлении «Коктал-2» - «Проспект Ұлы дала» и соединил жилые массивы «Коктал-1», «Коктал-2», парк «Коктал» с жилым массивом «Жагалау». Также это улучшит транспортное обслуживание улиц Ш. Айтматова, Сыганак, проспекта Кабанбай батыра, обеспечит транспортным обслуживанием жителей ЖК «Dastur», «Home Land», «Athletic city». По маршруту будут курсировать 10 автобусов с интервалом 12-15 минут.

    Фото: gov.kz

    Маршрут №57 сообщением «ул. Толе би» – «Железнодорожный вокзал «Нурлы жол» позволит осуществить обслуживание ул. Толе би, улучшение транспортного обслуживания ул. А. Байтурсынова, пр. Кошкарбаева обеспечить транспортную связь между школой №92 и ул. Айнакол, ЖК «Хабар», осуществить обслуживание школы Бином им. Ы. Алтынсарина, снизить загруженность маршрута №40. По маршруту будут курсировать 10 автобусов с интервалом 10-15 минут.

    Стоит отметить, что схемы движения маршрутов разработаны с учетом действующей потребности на участках сети.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Астана Транспорт Дороги
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