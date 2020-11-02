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    Новые локдауны водятся в Бельгии, Германии и Англии

    2 Ноября 2020, 06:32

    ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Жители Бельгии, которая оказалась в чрезвычайной санитарной ситуации, готовятся к жесткому карантину. С понедельника здесь закрываются магазины, кроме аптек и продуктовых, школьные каникулы продлевают до середины ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Границы пока открыты, но поездки не рекомендуются. Альтернативы нет, подчеркивают власти: больницы перегружены, королевство уже направляет пациентов на лечение в соседние страны. Жители королевства критикуют власти:

    «Правительство не может решить эту проблему. С этим санитарным кризисом власти очень плохо справляются. Мы все Трампа критикуем, только у нас не лучше».

    «Интернет-магазины медленно, но верно нас уничтожают. Просто проследите за ценой акций Amazon, она заоблачная».

    Новые карантинные меры со второго ноября вступят в силу в Германии. Как минимум на месяц в стране закроются рестораны и бары. Прекратят работу фитнес-клубы, бассейны, косметические кабинеты. Все матчи футбольной Бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей. В отличие от карантина, который был весной, останутся открытыми детские сады и школы, а также парикмахерские.

    Власти Великобритании, преодолевшей отметку в миллион инфицированных, с пятого ноября вводят карантин в Англии, где проживает 84% населения королевства. Жителям Англии рекомендовано оставаться дома, совершая лишь поездки на работу, к месту учебы или в случае крайней необходимости.

    Жительница Англии: «Я полагаю, эти меры позволит сократить число инфицированных. В то же время ограничения, касающиеся рабочих мест, школ и колледжей не становятся более жесткими. Так что, если откровенно говорить, все это может и не дать ожидаемого результата».

    Магазины, торгующие товарами первой необходимости, в Англии будут открыты. Несмотря на это, британцы выстраиваются в очереди у супермаркетов, что бы запастись водой и туалетной бумагой.

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    Евросоюз Великобритания
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