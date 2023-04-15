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    Новые лаборатории открыли в Карагандинском университете

    15 Апреля 2023, 19:38

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском университете имени академика Е. А. Букетова открыли две современные лаборатории. Они призваны облегчить работу педагогам и студентам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При факультете иностранных языков начал работать Центр развития и оценивания цифровых компетенций SMART-lab. Он создан благодаря гранту Министерства науки и высшего образования РК.

    Главная задача центра – развивать, формировать и оценивать цифровые компетенции педагогов всех профилей.


    «Цифровые компетенции – это та система знаний и прикладных навыков и установок, которые позволяют организовать педагогическую работу и повысить качество обучения, используя возможности цифровых технологий. Это способность к поиску информации, эффективность применения информационно-коммуникационных технологий на занятиях, эффективное сетевое взаимодействие, эффективное представление информации. Именно эти компетенции и будет развивать наш центр. Больше подробностей вы можете узнать на официальном сайте нашего вуза», – пояснила Галия Саржанова, руководитель проекта, заведующая кафедрой теории и методики иноязычной подготовки.


    Центр оснащен современным оборудованием, в том числе компьютерами, ноутбуками, интерактивной панелью DigiTouch.

    Программное обеспечение позволит педагогам самостоятельно, без привлечения дизайнеров и программистов, записывать видеолекции, организовывать тестирование и выпускать цифровые продукты.

    Здесь будут проводить курсы повышения квалификации, массовые открытые онлайн-курсы, а также поддерживать молодых учёных в рамках Student’s science HUB.


    В планах реализовать несколько полезных цифровых платформ для педагогов.

    А на физико-техническом факультете появилась учебно-исследовательская лаборатория электроники, приборостроения и робототехники.

    Тут есть все необходимое для обучения студентов и магистрантов современным методам проектирования, конструирования и изготовления электронных приборов, микроконтроллерных устройств, роботехнических систем.


    Лаборатория обеспечена пятью компьютерами с высокой степенью производительности, закуплено три 3D-принтера, различные инструменты: от отверток до химического шкафа для работы с реактивами.

    «В стенах лаборатории будут доступны все этапы работы: начиная от планирования, изготовления электронного устройства и заканчивая проверкой работоспособности. У нас появился фотополимерный 3D-принтер. Это когда формирование фигуры происходит под действием света. Принтер этот более точный, позволяет нам делать недоступные ранее вещи. Все оснащение современное и собрано в одном месте, что очень удобно и педагогам, и студентам», – сказал Дмитрий Афанасьев, профессор кафедры радиофизики и электроники.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Вузы Караганда
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