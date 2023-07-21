Новые кризисные центры откроются в ряде районов Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области планируется открыть два кризисных центра для жертв бытового насилия: в городе Тобыл и поселке Карабалык, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на первого заместителя начальника департамента полиции Костанайской области Алексея Милюк.

«Мы понимаем, что активное применение полицейских силовых форм противодействия бытовому насилию дает свои положительные результаты. Однако, это же провоцирует возникновение ряда других социальных проблем. К примеру, ситуацию с разводами их уровень остается довольно высоким (боле 50% разводов в 2022 году). При таком положении дел очень сложно формировать институт семьи, в качестве полноценной ячейки общества. К тому же появляется новая проблема – социальное сиротство и неполные семьи, на решение которой из госбюджета тратятся немалые средства (выплата пособий, дотаций, взыскание алиментов),- отмечает Алексей Милюк.

Поэтому, в департаменте полиции считают важным также создание полноценных институтов по формированию у населения семейных ценностей, а также нетерпимости к проявлению насилия сегодня является особо актуальным вопросом.

«К основными причинами возникновения бытового насилия относятся чрезмерное употребление алкоголя, жилищные проблемы, семейное неблагополучие, отсутствие работы и стабильного заработка. В решении этих вопросов активное содействие полиции оказывают неправительственные организации. Сегодня на 20 районов области приходится 5 центров комплексной помощи, для работы с жертвами бытового насилия (в г.г. Костанай и Рудный - по 20 койко-мест, Аркалык - 45, Житикара и Лисаковск – по 10). Через эти центры в текущем году социальную реабилитацию прошли 125 жертв бытового насилия, всем оказана квалифицированная юридическая и психологическая помощь»,- говорит Милюк.

Учитывая положительный эффект от такого взаимодействия, Департаментом полиции перед акиматом Костанайской области был инициирован вопрос об открытии новых кризисных центров.

«Это открытие в городе Тобыл – для Костанайского, Аулиекольского, Алтынсаринского, Мендыкаринского и Узункольского районов; в поселке Карабалык – для Карабалыкского и Федоровского районов. Кроме того, считаем необходимым расширить функционал центров комплексной помощи, а именно дать им право проводить психокоррекционную работу не только с жертвами, но и с агрессорами»,- пояснил Алексей Милюк.

Данная инициатива департамента полиции, как оказалось, уже поддержана акимом области и заинтересованным службам даны соответствующие поручения.