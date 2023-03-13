Новые критерии к госзакупкам будут применяться с 22 марта в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В правила осуществления государственных закупок внесли изменения. Об этом сообщили в Министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях исполнения поручения Главы государства государственными органами ведутся работы по принятию мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию. Министерством финансов в рамках компетенции проводится соответствующая работа», - отмечают в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в Минфине, 1 марта текущего года приказом 225 (зарегистрирован в Министерстве юстиции от 2 марта 2023 года 31994) внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок (утверждено приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года 648).

«Теперь при расчете условных скидок будут учитываться дополнительные критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение в виде территориального признака и отрицательных значений. Так, поставщикам, зарегистрированным в местности выполнения работ, будет присваиваться условная скидка в размере 1%», - уточняет директор департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов Мурат Адилханов.

По его словам, территориальный признак будет применяться к государственным закупкам до 400 тысяч МРП по строительно-монтажным работам и работам, не связанным со строительством, кроме работ по комплексной вневедомственной экспертизе и разработке ТЭО, ПСД.

«Данный критерий способствует развитию и поддержке малого и среднего бизнеса, а также увеличению поступлений налогов в соответствующем регионе. При этом, у потенциального поставщика, имеющего на исполнении договор о государственных закупках, заключенный в текущем финансовом году, будет отниматься 0,1% от общей условной скидки за каждый договор», - добавил Мурат Адилханов.

Отмечается, что отрицательные значения будут применяться к строительно-монтажным работам, работам по комплексной вневедомственной экспертизе, разработке ТЭО, ПСД и инжиниринговым услугам.

«Это позволит равномерно и справедливо распределять объемы государственных закупок, исключить сложившееся на сегодняшний день монопольное положение отдельных крупных компаний, которые принимают участие во всех государственных закупках, не давая возможность развиваться субъектам малого и среднего предпринимательства. В целом, данные новеллы позволят демонополизировать строительный рынок и развить конкуренцию. Новые критерии будут применяться к государственным закупкам, опубликованным после введения в действие Приказа, то есть с 22 марта текущего года», - сообщил Мурат Адилханов.