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    Новые критерии для локдаунов введены в Германии

    25 Августа 2021, 04:47

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Германия решила отныне ориентироваться не на число заражений, а на число госпитализаций. Об этом накануне объявила канцлер Ангела Меркель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Русской службы новостей BBC News.

    До сих пор в Германии разные ограничения вводились, если число новых заражений за последние семь дней достигало 35, 50 и 100 случаев на 100 тысяч населения.

    «Мы решили, что больше не будем вводить тотальные защитные меры, когда число заражений достигает 50, потому что большая часть населения уже привита», - сказала Меркель.

    Многие в Германии уже давно призывали отказаться от числа заражений как критерия, поскольку с ростом числа привитых падает число тяжелых случаев и госпитализаций, а цель локдаунов изначально заключалась именно в том, чтобы спасти больницы от перегрузки и людей - от смерти.

    В понедельник в Германии было зарегистрировано 3688 новых заражений коронавирусом (в Британии, например, их в тот же день было больше 30 тысяч), а кумулятивный показатель за семь дней на 100 тысяч населения составил 56,4.

    В Германии сейчас полностью вакцинированы около 60% населения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Германия Коронавирус в мире Европа Мировые новости
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