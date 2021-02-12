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    Новые комплексы для отдыха построят в Толебийском районе Туркестанской области

    12 Февраля 2021, 21:57

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе Туркестанской области для развития сферы туризма по инициативе акима области планируется реализация проекта «Туристско-рекреационный комплекс Каскасу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Для подведения инфраструктуры в этом году из областного бюджета предусмотрено 2 млрд 920 млн тенге. Когда данный проект будет полностью запущен, протяженность лыжных трасс составит 30 км, что позволит принять одновременно до 11 тысяч отдыхающих.

    Кроме того, в сельском округе Когалы за счет частных инвестиций планируется открытие оздоровительного комплекса. Его общая стоимость - 200 млн тенге, а общая вместимость комплекса составит 100 мест. Здесь будет создано 15 новых рабочих мест.

    Также ожидается, что в регионе за счет ТОО «Каратау» будет открыт комплекс отдыха с инвестиционной стоимостью 200 млн тенге. Вместимость здания составит 50 мест, в дальнейшем будет создано 7 новых рабочих мест. В сельском округе Каскасу за счет ТОО «Top resort» планируется открытие еще одного комплекса отдыха на сумму 187 млн тенге.

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    Инвестпроекты Туркестанская область Туризм Строительство Экономика
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