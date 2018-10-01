Новые кадровые назначения за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» традиционно предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

Президент РК Нурсултан Назарбаев назначил посла Казахстана в Испании Константина Жигалова послом в Андорре и постоянным представителем при Всемирной туристской организации по совместительству.

Жигалов Константин Васильевич родился в 1959 году. Окончил Казахский государственный университет имени С.М.Кирова, аспирантуру Казахского педагогического института имени Абая. Кандидат исторических наук. В разные годы был преподавателем, научным сотрудником в Компартии Казахстана, помощником Президента РК, заместителем министра иностранных дел РК, заведовал международным отделом Аппарата Президента РК. Работал советником-посланником в Посольстве РК в Великобритании, был послом Казахстана в Польше, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде и Кубе, Доминиканской Республике, Ямайке, главой представительства РК при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического Договора (НАТО). С апреля 2018 года Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Испании.

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Важное отраслевое назначение - Шкарупа Анатолий Валерьевич стал вице-министром энергетики Республики Казахстан. Ранее занимавший данный пост Б. Джаксалиев освобожден от занимаемой должности.

Анатолий Шкарупа родился в 1975 году в Алматинской области. В 1998 году окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальности «экономика и менеджмент в отраслях топливно-энергетического комплекса, инженер-экономист», в 2016 году - университет КАЗГЮУ по специальности «Право». Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом в ОАО «KEGOK», где проработал до 2005 года, занимая должности начальника отдела, заместителя директора Департамента планирования и экономического анализа. В 2005-2013 гг. работал в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий. Занимал должности директора Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики, заместителя председателя Агентства. 2013-2104 гг. - председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ». 2015-2017 гг. - аким города Сарани Карагандинской области.

С мая 2017 года до настоящего времени работал заместителем акима Карагандинской области.

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Новый руководитель управления физической культуры и спорта назначен в Атырауской области.

Им стал Ринат Ибрагимов, уроженец Атырауской области, ранее занимавший должность руководителя городского отдела физической культуры и спорта.

Ринат Ибрагимов окончил факультет физической культуры и спорта Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова. С 1 января 2009 года - тренер-преподаватель по борьбе дзюдо государственного учреждения «Атырауская областная детско-юношеская спортивная школа №1». С 2013 года - тренер-преподаватель по самбо. В 2016 году - директор детско-юношеского клуба физической подготовки «Барыс». С 2017 года - директор клуба по водным видам спорта города Атырау.

Ринат Ибрагимов известен своими спортивными достижениями. Он завоевал серебряную медаль Чемпионата Азии 2008, проходившего в Южной Корее. Представлял Казахстан на Пекинской Олимпиаде. В 2009 году принял участие в чемпионате мира в Роттердаме. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Обладатель Кубка мира по дзюдо.



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Казахстанский институт развития индустрии возглавила Дана Жунусова.

Дана Жунусова родилась в городе Целиноград. В 2006 году окончила Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. По специальности - экономист.

Трудовую деятельность начала в НК «КТЖ», АО «Астана-Финанс», АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года», также в частном секторе.

В 2012-2015 гг. занимала должности заместителя директора Департамента по тарифообразованию, заместителя директора Департамента экономической интеграции, директора Департамента промышленной и инвестиционной политики, управляющего директора Департамента экономической интеграции НПП РК «Атамекен».

В 2016-2018 гг. работала заместителем председателя правления в Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен». В апреле 2018 г. назначена вице-министром национальной экономики РК. С сентября 2018 г. работала советником Премьер-Министра РК.



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Глава государства временно возложил исполнение обязанностей начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан на Джусипова Азимхана Алихановича - заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Джусипов Азимхан Алиханович родился 22 января 1969 года в Алматы. Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим агробиостанции Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби. В период с 1987 года по 1989 год проходил срочную воинскую службу в рядах Вооруженных сил СССР в составе группы Советских войск в Германии. После демобилизации поступил в вышеуказанный вуз по специальности «правоведение».

В 1994 году по окончании университета был зачислен в органы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В КНБ РК службу начинал с должности младшего оперуполномоченного отдела «Т» Управления КНБ РК по Алматы и Алматинской области, далее занимал офицерские и руководящие должности: заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя начальника Департамента, пресс-секретаря председателя КНБ РК.

С 2001 года службу продолжил в Службе охраны Президента РК. В СОП РК проходил службу на должностях заместителя начальника, начальника Третьего департамента, начальника Второго департамента, руководителя Аппарата Службы.

В мае 2017 года Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.