Новые кадровые назначения за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уходящая неделя стала не столь продуктивной на кадровые ротации и прошла относительно спокойно. Международное информационное агентство «Казинформ» традиционно предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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На этой неделе АО «Фонд проблемных кредитов» возглавил Даулет Бакберген. Ранее он входил в состав совета директоров этого фонда в качестве независимого директора. 46-летний уроженец Кызылорды имеет два высших образования и в разное время проработал управляющим директором АО «Банк развития Казахстана», ТОО «Самрук-Казына Инвест» и Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», заместителем председателя правления АО «Фонд развития малого предпринимательства» и АО «НК «Казахстан инжиниринг», а также председателем совета директоров организации «КазАвтоПром».

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Также на уходящей неделе бывший официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов был назначен советником председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы». В нацкомпании он будет курировать вопросы взаимодействия со средствами массовой информации, повышения осведомленности и информированности общественности о деятельности АО «НК КТЖ». До назначения Руслан Иманкулов проходил службу в органах гражданской защиты.

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В Акмолинской области назначен руководитель управления культуры. Им стал Рустам Бикенев, 1973 года рождения. Окончил он Шымкентский педагогический институт культуры по специальности «культурно-просветительская работа», Академию государственной службы при Президенте РК по специальности «менеджер государственной службы». Трудовую карьеру начал в 1997 году начальником отдела культуры Аккайынского района Северо-Казахстанской области. С 2000 по 2004 годы работал заместителем акима района Шал акына Северо-Казахстанской области, с 2004 года - руководитель управления культуры Северо-Казахстанской области. С мая 2017 года работал директором Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта РК. Последнее место работы - директор Государственного историко-культурного заповедника - музея «Памятники древнего Тараза» Министерства культуры и спорта РК.