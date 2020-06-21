Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Кемелбек Ойшыбаев назначен вице-министром информации и общественного развития РК.

Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом ТОО «ИА «Интерфакс-Казахстан». С 2001 по 2007 гг. работал в структуре АО «Казахтелеком» на руководящих должностях. В разные годы работал в коммерческих структурах. C 2015 по 2016 гг. — заместитель, первый заместитель генерального директора ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы». В 2016 году — директор Службы центральных коммуникаций при Министерстве информации и коммуникаций РК. В 2016-2017 гг. — председатель правления АО «Телерадиокорпорация «Казахстан». С июня 2019 года по настоящее время занимал должность председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

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Нурлан Алдамжаров назначен председателем Комитета по водным ресурсам РК.

Трудовой путь начал в 1999 году монтажником 4 разряда механизированной производственной колонны треста №5 «Ташоблмелиоводстрой» г. Ташкент. В разные годы работал в государственных и коммерческих структурах. В 2008-2012 годы — ведущий специалист, главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Южно-Казахстанской области. В 2012-2014 годы — главный специалист, руководитель отдела, заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Южно-Казахстанской области. В 2014-2015 годы — руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области. 2015-2016 годы — директор департамента организационно-контрольной работы, руководитель службы партийного контроля центрального аппарата партии «Нур Отан». С 2016 года по 2018 годы работал заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК. В 2018-2020 годы — руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области.

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Ляззат Бейсекулова возглавила департамент Агентства РК по делам госслужбы в Алматинской области.

Стаж работы на государственной службе - 22 года, из них в структуре Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы – 8 лет. В данном государственном органе начала свою трудовую деятельность в должности консультанта отдела управления персоналом.

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Назначен заместитель акима Жамбылской области, им стал Алмас Мадиев. Трудовую деятельность начал в 1994 году преподавателем Жамбылского технологического института. В разные годы работал помощником акима области, ведущим специалистом управления экономики и бюджетного планирования областного акимата заведующим отделом финансов и социальной защиты аппарата акима области, начальником управлений экономики и бюджетного планирования, предпринимательства и промышленности акимата Жамбылской области. В 2009 - 2014 годах - финансовый директор, управляющий директор, заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Оңтүстік», директор департамента финансов АО «Инвестиционный фонд Казахстана», председатель правления АО «НК «СПК «Павлодар». С 2014 по 2017 годы руководил управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области, управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы. С сентября 2017 года по февраль 2019 года - заместитель акима города Алматы, с февраля по июль 2019 года - председатель правления АО СПК «Алматы». С февраля 2020 года по настоящее время – руководитель аппарата акима Жамбылской области.

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Назначен новый руководитель департамента экологии в Атырауской области. Им стал Алибек Бекмухаметов. Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления охраны окружающей среды города Астана. В 2006-2008 г.г. работал там же главным специалистом отдела контроля над атмосферным воздухом и радиационной безопасностью. В 2010-2012 годах – начальник отдела Есильского департамента экологии г. Астана. С 2012 по 2017 г.г. занимал должность заместителя начальника департамента экологии по Северо-Казахстанской области. В 2017-2020 г.г. – заместитель руководителя департамента экологии по Карагандинской области.

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Назначен руководитель управления стратегии и бюджета Алматы. Им стал Алмас Батанов. Трудовую деятельность начал в 2000 году ведущим специалистом республиканского государственного предприятия «Метрология» города Алматы. С 2000 по 2009 год занимал должности главного специалиста, руководителя отдела, руководителя управления, заместителя руководителя центра, руководителя центра республиканского государственного предприятия «Казахстанский метрологический институт» в городах Алматы и Нур-Султане. С 2013 по 2014 год занимал пост директора департамента регионального мониторинга и оценки Министерства регионального развития Республики Казахстан. С 2014 по 2016 год — советник заместителя Премьер-Министра РК, заместитель председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК. С 2016 по 2019 год был заместителем руководителя канцелярии Премьер-Министра РК, председателем Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, а также заведующим секретариатом Государственного секретаря РК.

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Руководителем аппарата акима Жамбылской области назначен Канатбек Мадибек. Трудовую деятельность начал в 1998 году инженером предприятия «Водоканал» в городе Жанатас Сарысуского района. Затем с 1999 по 2005 годы работал советником, главным специалистом, заведующим отделом в аппарате акима Сарысуского района. В 2005 - 2006 – аким Жанаарыкского сельского округа Сарысуского района. В 2006 - 2010 – главный инспектор, заведующий отделом в аппарате акима Жамбылской области. С 2010 по 2012 годы – заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области. В 2012 - 2015 – аким Сарысуского района. В 2015 - 2016 – заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области. В 2016 - 2019 – руководитель департамента экологии по Жамбылской области. С марта 2019 года работал в должности акима Сарысуского района Жамбылской области.

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Начальником управления полиции Актау назначен подполковник полиции Мадияр Омаров. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. С 2018 года руководил управлением местной полицейской службой Мангистауской области. Амангелди Досжанов напомнил о задачах, которые поставлены начальником департамента полиции области, генерал-майором Жанарбеком Бактыбаевым по профилактике и борьбе с преступностью, обеспечению дорожной безопасности, раскрытию преступлений имущественного характера и подростковой преступности.

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Акимом Шуского района Жамбылской области назначен Нуржан Календеров. Трудовую деятельность начал в 1997 году бухгалтером в ТОО «Арнабол». Работал на должностях старшего специалиста в отделе «ГЦВП» города Тараза, главного специалиста «ГЦВП» в Жамбылском областном филиале, главного специалиста аппарата акима Жамбылской области, руководителя отдела, заместителя руководителя управления, руководителя управления финансов, акима Жамбылского и Кордайского районов, города Тараза, руководителя аппарата акима Жамбылской области. С апреля 2019 года работал заместителем акима Жамбылской области.

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Общественники назначены внештатными советниками акимов районов Нур-Султана. Профессиональный медиатор Галым Аккасов стал внештатным советником акима района Есиль, предприниматель и активный житель города Максим Николайчук назначен советником акима района Сарыарка, сразу два представителя городского филиала Республиканского общественного объединения «Общенациональное движение против коррупции «Жаңару», юристы Азамат Рахимбеков и Муратбай Жупбаганбетов – внештатными советниками акимов районов Алматы и Байконыр соответственно.

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Айбек Кетебаев назначен директором аэропорта Кокшетау. Трудовую деятельность начал в 2007 году в АО «Международный аэропорт Астана» инженером технического отдела службы спецтранспорта. Прошел все этапы карьерного развития в различных производственных службах и структурных подразделениях аэропорта. С 2014 года занимал должности начальника ремонтного участка службы спецтранспорта, заместителя начальника службы спецтранспорта, начальника службы спецтранспорта.

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Новым главным тренером «Барыса» официально назначен Юрий Михайлис. Игровую карьеру провёл на позиции защитника. Тренерскую карьеру начал в 2007-м году. Работает в системе ХК «Барыс» уже 13 лет. Тренировал команды»Барыс-2», «Снежные Барсы», «Номад». В 2017-м году «Номад» под руководством Юрия Михайлиса стал чемпионом Казахстана, а также завоевал серебряные медали на Континентальном Кубке-2017/18. В минувшем сезоне Юрий Михайлис провёл с «Номадом» дебютную кампанию в чемпионате Высшей Хоккейной Лиги. Кроме того, Ю. Михайлис обладает успешным опытом работы со сборными командами Казахстана. В качестве члена тренерского штаба Михайлис приводил казахстанские сборные к наградам юношеских, молодёжных и взрослых чемпионатов мира, а также Универсиады (2017 и 2019) и Азиатских игр.