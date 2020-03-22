Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Нурлан Орманбетов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. Распоряжением Главы государства Карбенов Нурлан Жанайдарович освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

Трудовой стаж: - летчик истребительного авиаполка, старший летчик, командир звена, заместитель командира и командир эскадрильи, заместитель командира авиационного полка, заместитель командира авиационной базы (1983-2002); - командир авиабазы (2002-12.2007); - заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК (12.2007-08.2010); - первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны ‒ начальник главного штаба Сил воздушной обороны ВС РК (08.2010-08.2012); - заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны ‒ начальник главного управления боевой подготовки управления главнокомандующего СВО ВС РК (08.2012-06.2013); - главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан (27.06.2013-02.10.2017).

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Назначен новый аким Актобе . Им стал Аскар Шахаров. Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем кафедры спортивных дисциплин АГУ имени Кудайбергена Жубанова. Работал преподавателем Актюбинского государственного педагогического института, директором Актюбинского областного центра подготовки олимпийского резерва. в 2013 году был назначен акимом Каратобинского района Западно-Казахстанской области. С 2017 года занимал должность акима Зеленовского района, акима Байтерекского района Западно-Казахстанской области.

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Назначен новый главный государственный санврач Казахстана. Им стала Айжан Есмагамбетова. В разные годы работала: врачом-эпидемиологом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, врачом-бактериологом, заведующая лабораторией особо опасных инфекций; ведущим специалистом, главным специалистом, экспертом, начальником управления организационно-правовой и кадровой работы, заместителем председателя Комитета санитарно-эпидемиологического надзора - заместителем Главного государственного санитарного врача РК; председателем Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения; директором департамента эпидемиологического надзора. Также занимала должность директора департамента стратегического развития и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения. В 2013-2014 годах была главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан.

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Асаин Байханов назначен заместителем акима Павлодарской области. С 2003 по 2007 год Асаин Байханов занимал различные руководящие должности в немецком международном банковском холдинге «ProCredit Holding AG», в том числе исполнительного директора ЗАО «ПроКредит Украина» в Киеве. В 2007 году Байханов вернулся в Казахстан и занял должность заместителя председателя правления АО «Нурбанк», где отвечал за расширение филиальной сети и развитие кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе в аграрной отрасли». С 2009 по 2015 год Асаин Байханов занимался предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве: запускал и развивал несколько успешных проектов в сфере животноводства и растениеводства, а также в сфере логистики и грузоперевозок в Алматы и Алматинской области. С 2015 года до нынешнего назначения Байханов работал в должности заместителя председателя правления АО «КазАгроПродукт», входящего в группу АО «Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро».

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Назначен заместитель акима Петропавловска . Им стал Владислав Лукин. Трудовую деятельность начал в 2012 году главным специалистом отдела водоснабжения управления строительства. С 2014 по 2016 годы работал и.о. руководителя отдела, руководителем отдела управления строительства. В должности заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства работал с 2016 года.

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Заместителем акима Актюбинской области по социальным вопросам назначен Мейрамбек Шермаганбет. В разные годы работал заместителем руководителя аппарата акима Кызылординской области, руководителем департамента образования Кызылординской области, управления по развитию языков, директором департамента по контролю в сфере образования по Кызылординской области. Также занимал должность руководителя КГУ «Управление делами аппарата акима Актюбинской области». С 2016 года до нового назначения работал акимом Кобдинского района.

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Назначен аким Кобдинского района Актюбинской области – им стал 51-летний Болат Кулов. Трудовую деятельность начал в 1988 году учителем начальных классов Жарыкской средней школы Кобдинского района. В разные годы работал корреспондентом районной газеты, главным специалистом аппарата акима Кобдинского района, директором Карагандинской средней школы Кобдинского района, а также возглавлял районный отдел культуры, аппарат акима Кобдинского района. До назначения акимом района занимал должность заместителя акима Кобдинского района.

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Назначен новый руководитель аппарата акима Актюбинской области . Им стал Амангельды Нугманов. Трудовую деятельность начал председателем комитета по делам молодежи акимата Мартукского района. Работал сотрудником таможенного управления Актюбинской области, начальником управления департамента по борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного дела Агентства таможенного контроля, заместителем руководителя управления по управлению кадрами департамента таможенного контроля по Карагандинской области, начальником управления кадров департамента таможенного контроля ЗКО. Также возглавлял департамент таможенного контроля по столице, департамент таможенного контроля по Жамбылской области, департамент таможенного контроля Павлодарской области, работал председателем ГУ «Ревизионная комиссия по Западно-Казахстанской области», руководителем департамента внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан. До назначения на должность руководителя аппарата акима Актюбинской области был руководителем департамента Комитета внутреннего государственного аудита Минфина РК по Актюбинской области.

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Назначен новый аким Жалагашского района Кызылординской области . Им стал Асылбек Шаменов. Трудовую деятельность начал в 1999 году менеджером компании «Кызылорда интеграция». С 2007 по 2012 годы занимал ответственные должности в областных управлениях Государственного архитектурно-строительного контроля, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. С 2012 по 2018 годы работал заместителем начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, заместителем акима Кызылорды. С мая 2018 года по настоящее время - начальник управления мобилизационной подготовки Кызылординской области.

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Назначен аким Целиноградского района Акмолинской области. Им стал Бахидбек Оспанбеков. С 2008 года работал руководителем государственных учреждений архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Буландынского района. В 2012-2015 годы являлся начальником отдела капитального строительства в АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», г. Нур-Султан. В 2015-2018 годы занимал должность заместителя акима Целиноградского района. С апреля 2018 года являлся руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области.

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Акимом Айтекебийского района Актюбинской области назначен Дархан Ермаганбетов . Занимал различные должности в департаменте по защите детей, управлениях образования и предпринимательства. С 2014 по 2019 годы работал заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития, с 2019 года по настоящее время занимал должность руководителя управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

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Нового районного акима назначили в ЗКО . Им стала Алия Мухамбетжанова. В разные годы работала учителем Кожевниковской средней школы Зеленовского района; ведущим специалистом Зеленовского районного отдела по управлению земельными ресурсами ЗКО, село Переметное; главным специалистом по земельным отношениям отдела сельского хозяйства и земельных отношений Зеленовского района ЗКО, село Переметное; заведующей отделом земельных отношений Зеленовского района ЗКО, село Переметное; начальником отдела земельных отношений Зеленовского района ЗКО, село Переметное. С 2014 года работала руководителем управления земельных отношений Западно-Казахстанской области.







