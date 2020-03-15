Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает своим читателям обзор кадровых назначений за неделю.

***

13 марта Багдат Мусин был назначен советником Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям. Он также являлся членом Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.





***

Распоряжением Главы государства Сунтаев Кайрат Имятович назначен заместителем министра внутренних дел РК. Ранее был руководителем Департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Алматы. В разные годы работал: в Департаменте следствия и дознания Министерства внутренних дел Республики Казахстан, заместителем председателя Следственного комитета МВД РК, председателем Следственного комитета МВД РК, начальником ДВД Атырауской области, трудился в Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области. Был инспектором отдела правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, руководителем Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.





***

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании 11 марта снова назначил на должность члена Конституционного совета РК Асхата Даулбаева после того, как истек срок его полномочий. Членом Конституционного совета Асхат Даулбаев был назначен в 2016 году, ранее занимал должность Генерального прокурора РК.



***

Ряд заместителей акимов были назначены в нескольких регионах. Так, новые кадровые назначения произошли в акимате Актюбинской области. В ходе совещания аким региона представил своих новых заместителей.

В соответствии с распоряжением акима области Нуржауган Калауов назначен на должность первого заместителя акима области вместо ранее занимавшего эту должность Рахата Сыдыкова. Руслан Хамбаров , входящий в Президентский кадровый резерв, назначен заместителем акима области по экономическим вопросам.

***

Между тем экс-депутат Мажилиса Парламента Бакытгуль Хаменова по согласованию с Администрацией Президента РК стала заместителем акима Атырауской области.

До назначения на должность заместителя акима с марта 2016 года была депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва от партии « Nur Otan», членом Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

***

А распоряжением акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова на должность его заместителя назначен Шакарым Буктугутов. Он ранее занимал пост председателя правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО.

Новый заместитель Даниала Ахметова будет курировать сферу сельского хозяйства.

***

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №119 от 10 марта 2020 года Данара Алимбаева назначена на должность генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет». Впервые в истории Гидрометеорологической службы Республики Казахстан, образованной в 1922 году, руководителем была назначена женщина. В целом, как говорится в сообщении «Казгидромет», из 192 стран, входящих в состав Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), Д. Алимбаева является второй женщиной, возглавляющей такую организацию.

***

В Министерстве внутренних дел РК произошел ряд назначений.

По согласованию с Администрацией Президента Министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым назначены: руководителем аппарата МВД – генерал-майор полиции Лепеха Игорь Владимирович . С апреля 2019 года занимал должность начальника Штаба-департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Председателем Комитета административной полиции МВД стал Мурат Баймукашев. С апреля 2019 года занимал должность заместителя Секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

Байболов Максат Кайдошевич зачислен в распоряжение МВД. Начальником Штаба-департамента МВД назначен подполковник полиции Абильмажинов Талгат Баянович, ранее работавший заместителем начальника этого подразделения.





***

В Северо-Казахстанской области назначили новых акимов Айыртауского и Жамбылского районов. Акимом Жамбылского района стал Марат Ескендиров, до настоящего времени занимавший должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

Акимом Айыртауского района стал 30-летний Дархан Амрин. С октября 2017 года до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата акима области по вопросам контроля и исполнения поручений.



