Новые кадровые назначения в РК за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На этой неделе произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Назначен заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК. Им стал Арыстан Кабикенов. Трудовую деятельность начал в 2001 году в частном секторе. В 2008-2011 годах работал в Администрации Президента РК. В 2011-2015 годах работал в Центре стратегических разработок и анализа Президента РК, Министерстве регионального развития, а также Министерстве национальной экономики. В 2015-2016 годах был заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК. С октября 2016 по январь 2018 года занимал должность советника Посольства Казахстана в Японии. В 2018-2019 годы работал вице-министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан. С марта 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.

Майра Мелдебекова возглавила Комитет дошкольного и среднего образования МОН РК. Трудовую деятельность начала в 1988 году воспитателем пионерского лагеря «Жас сункар» Кызылординской области. С 1993 по 2005 годы работала учителем казахского языка, математики и информатики в средних школах города Шымкент, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. В 2005-2018 годы работала на руководящих должностях в системе Министерства образования и науки РК. С 2018 года занимала должность руководителя управления образования Кызылординской области.

Кайрат Рахимов назначен вице-министром энергетики РК. Трудовую деятельность начал в 2006 году электромонтером в ТОО «Караганда-Жарык», г. Караганда. С 2007 по 2015 годы занимал должности эксперта, главного эксперта, начальника управления в Агентстве по регулированию естественных монополий и в Министерстве энергетики РК. С 2015 по 2018 годы — заместитель директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК.

С июля 2018 года по настоящее время работал директором Департамента электроэнергетики Министерства энергетики РК.

Назначен новый президент Казахстанской федерации ММА. Им стал Алик Айдарбаев. С 2011 по 2013 годы - генеральный директор акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз». С января 2013 года - аким Мангистауской области. С 14 марта 2017 года - освобожден от должности акима Мангистауской области в связи с переходом на другую работу 16 марта 2017 года по январь 2018 года - первый вице-министр по инвестициям и развитию РК.

С января 2018 года - ноябрь 2018 года - заместитель председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

С 20 ноября 2018 года - председатель правления Национальная компания «КазМунайГаз».

Назначен новый аким Кордайского района Жамбылской области. Им стал Рустем Даулет. Работал на должностях заместителя акима, акима Бостандыкского сельского округа Таласского района, заместителя акима города Каратау, консультанта Аппарата Сената Парламента РК, начальника управления комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, заместителя генерального директора ТОО «ALIT», помощника заместителя председателя Сената Парламента РК, помощника депутата Сената Парламента РК, заместителя акима Жамбылского района, акима Жамбылского и Шуского районов, акима города Тараз. С апреля 2018 года работал в должности советника акима Жамбылской области. С апреля 2019 года был руководителем аппарата акима Жамбылской области.

Сакен Шаяхметов назначен заместителем акима Павлодарской области. Сакен Шаяхметов начал трудовую деятельность в 2011 году помощником механика на заводе «Болашак» в Атырауской области, в 2012-2014 годах работал экономистом по разработке в компании Caspi Meruerty Operating Company B.V.. Впоследствии, до 2017 года, Шаяхметов проходил обучение в магистратуре, - отметили в облакимате. - В 2017 году Сакен Шаяхметов поступил на государственную службу. В 2017-2018 годах занимал должность советника Премьер-Министра РК, с декабря 2018-го – заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

Дастан Рыспеков назначен председателем Комитета индустрии туризма Минкультуры РК. Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов и поступлений департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы. С 2007 по 2016 годы работал на руководящих должностях в департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы, Ревизионной комиссии по Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета г. Астаны. В 2018-2019 годы — руководитель управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области. С апреля 2019 года занимал должность директора департамента экономики и бюджетного планирования АО «НК «Астана Экспо-2017».

Назначен прокурор Туркестанской области. Им стал Марат Алиханов. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1989 году с должности стажера-следователя прокуратуры города Актюбинска. Имеет большой опыт работы в прокуратуре, в том числе на руководящих должностях. Работал в Генеральной прокуратуре РК, Комитете по правовой статистике и специальным учета, а также в управлении правоохранительных органов Акмолинской области, занимал должность главного транспортного прокурора. До настоящего назначения работал первым заместителем прокурора Павлодарской области.

Назначен первый заместитель прокурора Жамбылской области. Им стал Канат Мамаев. Службу в органах прокуратуры начал с 1996 года. Ранее занимал должности прокурора Сарыагашского района ЮКО, Алатауского, Алмалинского, Медеуского районов г. Алматы, заместителя прокурора Алматы и Костанайской области. С сентября 2019 года - первый заместитель прокурора Акмолинской области.

Абылкаир Скаков избран председателем Павлодарского облфилиала партии «Nur Otan». Трудовая деятельность: 2008-2010 гг. – начальник Налогового управления по городу Павлодару Налогового департамента по Павлодарской области. 2010-2012 гг. – начальник Налогового департамента по Костанайской области. 2012-2014 гг. – заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан. 2014-2016 гг. – руководитель Департамента государственных доходов по городу Астане. С 1 декабря 2016 г. - 25 апреля 2019 г. – заместитель министра обороны Республики Казахстан. С 25 апреля 2019 г. - 21 января 2020 г. - председатель Комитета финансового мониторинга министерства финансов Республики Казахстан. С 21 января 2020 г. - аким Павлодарской области.

Новые кадровые назначения произошли в Актюбинской области. на должность начальника департамента уголовно-исправительной системы МВД РК по Актюбинской области назначен Алмас Шамишев. Трудовую деятельность начал оперуполномоченным, начальником оперативного отдела учреждения КА-168/2 ДУИС Министерства юстиции РК. В разные годы работал оперуполномоченным по особо важным делам, начальником отдела оперативного управления КУИС МЮ РК, руководил отделом режима и надзора управления КУИС по городу Астана, начальником учреждения ЛА-155/14 ДУИС по городу Алматы и Алматинской области. С 2019 года до нового назначения занимал должность заместителя начальника ДУИС по Актюбинской области.

Заместителем руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области стал 28-летний выпускник Казахстанско-британского университета, Академии госуправления Нуржан Максатов. Н. Максатов начал трудовую деятельность в 2014 году специалистом по делопроизводству в областном управлении индустриально-инновационного развития, руководил отделом промышленности, индустриального развития управления индустриально-инновационного развития. Входит в молодежный кадровый резерв Президента РК.

Ержан Жилкибаев назначен заместителем акима Жамбылской области. В разные годы возглавлял отдел департамента политики управления государственных активов Министерства экономики и бюджетного планирования РК, работал заместителем руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области, заместителем акима города Семея, руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области, государственным инспектором Администрации Президента РК, акимом Медеуского района города Алматы.

Калетаев Дархан Аманович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.