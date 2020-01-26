Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

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Мурат Айтенов назначен акимом Шымкента. На этой должности он сменил Ерлана Айтаханова. Трудовой стаж: заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан; заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан; руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан; заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан; с декабря 2019 года был первым заместителем акима города Шымкента.

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Назначен новый аким Павлодарской области. Им стал экс-председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Абылкаир Скаков. Опыт работы на госслужбе: заместитель директора департамента здравоохранения Павлодарской области (по экономике и финансам); начальник налогового управления по городу Павлодару Налогового департамента по Павлодарской области; начальник налогового департамента по Костанайской области; заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан; руководитель департамента государственных доходов по городу Астана; заместителем министра обороны Республики Казахстан (по экономике и финансам); работал председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

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Айбек Косуаков назначен акимом Тупкараганского района Мангистауской области. Трудовую деятельность начал в 1997 году в качестве оператора в компании «Каражанбасмунай». С 2001 по 2004 годы занимался частным предпринимательством. С 2004 по 2006 годы являлся исполнительным директором АО «Язык». С 2007 года по настоящее время работал председателем правления компании «Таушык». С 2012 по 2016 годы был депутатом Тупкараганского районного маслихата V созыва.

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Заместителем руководителя аппарата Верховного суда распоряжением Председателя Верховного суда назначен Нурсултан Байтилесов. Он входит в Президентский молодежный кадровый резерв. С 2009 года работал ведущим специалистом, главным специалистом-секретарем судебного заседания Алматинского районного суда города Астаны, судебным приставом, главным специалистом, заместителем руководителя Канцелярии Атырауского, Павлодарского областных судов, главным консультантом Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде. С 2016 по 2018 годы – руководитель Администратора судов Военного суда, заместитель заведующего Отделом международных связей и протокола Департамента по обеспечению деятельности судов при ВС РК. До настоящего назначения был руководителем Администратора судов города Шымкента.

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Ряд участников Президентского молодежного кадрового резерва получил должности в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.

На должность руководителя департамента экологии города Нур-Султана комитета экологического регулирования и контроля при министерстве назначен Казантаев Даурен Ганибекович. Он окончил в 2005 году Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности экономист-международник. Ранее был советником главы Минэнерго Казахстана.

Заместителем директора департамента климатической политики и зеленых технологий Минэкологии Казахстана стала Сулейменова Зульфия Булатовна, выпускница Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, магистр гуманитарных наук. З.Сулейменова также получает степень Phd в Национальном институте политических исследований (Япония).

Ранее она была консультантом по экологическим вопросам Департамента окружающей среды и развития Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого Океана, Бангкок (Тайланд).

Директором департамента административной работы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана назначен Ширанов Акзан Рашидович. В 2005 году он окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. До назначения работал помощником министра энергетики Казахстана.

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Член Президентского молодежного кадрового резерва Ардак Утепов назначен заместителем председателя Комитета гражданской авиации. Свою трудовую деятельность начал в 2007 году ведущим специалистом отдела авиационной безопасности управления государственного надзора за безопасностью полетов Комитета гражданской авиации. Затем, с 2010 по 2011 годы занимал должность эксперта управления, после, до 2014 года занимал должность начальника управления международных отношений. С 2014 года по 2018 гг. начальник отдела научно-технической информации департамента стратегического планирования и качества РГП «Казаэронавигация». С 2018-го по настоящее время занимал должность заместителя начальника управления стратегического планирования РГП «Казаэронавигация».

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Назначен официальный представитель Министерства энергетики РК. Им стал Серикжан Ерментаев. С. Ерментаев имеет опыт работы в СМИ, занимал руководящие посты в квазигосударственном секторе, последнее место работы - руководитель отдела пресс-службы аппарата акима Атырауской области. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.