Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

16 января текущего года Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева Калмуханбет Касымов назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан. Он был освобожден от должности помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Калмуханбет Касымов родился 18 мая 1957 года рождения, уроженец Алматинской области. В 1979 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета имени С. Кирова по специальности «Юрист».

Трудовая деятельность: служба на различных должностях в оперативно-следственных подразделениях органов внутренних дел в городах Алматы, Нур-Султан и Алматинской области (1979-2005 годы); вице-министр, первый вице-министр внутренних дел РК (2005-2009 годы); начальник департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (2009-2011 годы); министр внутренних дел РК (2011-февраль 2019 годы). 12 февраля 2019 года Указом Главы государства был назначен помощником Президента - Секретарем Совета Безопасности РК. Является генералом–полковником полиции.

В этот же день указом Главы государства Асет Исекешев, ранее занимавший должность исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, стал помощником Президента – секретарем Совета Безопасности РК.

Асет Исекешев родился 17 августа 1971 года. В 1994 году окончил юридический факультет КазГУ им. аль-Фараби, в 1998 году - Высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Занимал должности помощника Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, министра индустрии и торговли Республики Казахстан, заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан, министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан, заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан, министра по инвестициям и развитию РК. С 22 июня 2016 года занимал должность акима Астаны. 10 сентября 2018 года был назначен руководителем Администрации Президента РК.

В качестве исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Асет Исекешев был назначен 25 марта 2019 года.

Позже стало известно, что Канат Джумабаев вернулся на должность в качестве исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Джумабаев Канат Несипбаевич родился в 1965 году. Выпускник Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова. Окончил школу подготовки специалистов для внешнеэкономической деятельности Московского Государственного института Международных отношений МИД СССР. Он работал председателем правления ТОО «КазАстыкТранс», в системе Управления делами президента Республики Казахстан, с 2014 года был президентом АО «ЛОК «Алатау». Имеет большой опыт работы в государственных органах и частном бизнесе как в Республике Казахстан, так и за рубежом. С декабря 2016 года по 25 марта 2019 года был исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. А с 25 марта 2019 года был заместителем исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Кроме того распоряжением Главы государства от 16 января Садыкулов Ануар Тулеуханович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы специального назначения «А»

Вместе с тем Азимхан Джусипов был освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан. На эту должность он был назначен в мае 2017 года.

Джусипов Азимхан Алиханович в разные годы занимал должности: заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя начальника Департамента, пресс-секретаря председателя КНБ РК. С 2001 года службу продолжил в Службе охраны Президента РК. В СОП РК проходил службу на должностях заместителя начальника, начальника Третьего департамента, начальника Второго департамента, руководителя Аппарата Службы.

Вместо Азимхана Джусипова заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан согласно распоряжению Главы государства был назначен Талгат Мухтаров.

17 января аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил депутатам городского маслихата нового акима города. Так, им стал Кайрат Уразбаев, который сменил на этом посту Алимухаммеда Куттумуратулы, по собственному желанию ушедшего в отставку.

С июня 2018 года Кайрат Уразбаев работал в должности первого заместителя председателя правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.». Принимал активное участие в общественной жизни города и области. Избирался депутатом областного маслихата, был членом Политического совета партии «Nur Otan».

Ерлан Дауылбаев назначен на должность члена Центральной избирательной комиссии.

В ходе пленарного заседания Мажилиса, прошедшего 15 января, депутаты проголосовали за его кандидатуру.

В последние годы Ерлан Дауылбаев возглавлял Шымкентскую территориальную комиссию. В свою очередь председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Нурлан Абдиров добавил, что Ерлан Даулбаев имеет большой опыт работы в сфере юстиции и является юристом по образованию.

Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан Сапархана Омарова на должность председателя Комитета государственной инспекции в АПК с 13 января 2020 года назначен Алмабек Марс. Ранее он был был заместителем председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК.

На этой неделе в акимате Карагандинской области произошел ряд кадровых изменений.

Так, новым руководителем управления физической культуры и спорта Карагандинской области стал Темирхан Абылаев.

Темирхан Серикбаевич Абылаев родился в Улытауском районе в 1973 году. Трудовую деятельность начал в 1991 году, работая помощником чабана, а затем старшим чабаном фермы №3 совхоза «Шенбер» Улытауского района. В 1997 году стал учителем физкультуры в Коргасынской средней школе №2 Улытауского района. В 1998 году работал бурильщиком на руднике «Анненский». В 1999 году работал в жезказганской средней школе №13 учителем казахского языка и литературы. С 2000 по 2008 год был тренером-преподавателем по дзюдо в Жезказганской городской детско-юношеской спортивной школе. В 2008 году занял пост директора школы. С 2010 по 2015 год занимал должность руководителя специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Жезказгана. С 2015 года до нынешнего назначения руководил Областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школой.

Также новым руководителем управления по контролю за использованием и охраной земель Карагандинской области назначен Арман Лямбеков.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в должности инспектора экологической милиции Каркаралинского РОВД. В 1998 году стал дежурным механиком АО «Каркаралинское АТП». В 2002 году поступил на государственную службу и стал главным специалистом аппарата акима района имени Казыбек би г. Караганды. В 2005 году перешёл на должность главного специалиста департамента сельского хозяйства Карагандинской области. С 2006 по 2010 год занимал различные должности в аппарате акима Карагандинской области. С 2010 по 2013 год был заведующим отделом АПК и природопользования аппарата акима Карагандинской области.

17 января аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назначил акимов районов из Президентского молодежного кадрового резерва.

Распоряжением акима Алматы по согласованию с Администрацией Президента и депутатами маслихата акимами Алатауского и Турксибского районов назначены Азамат Калдыбеков и Бахытжан Акжаров, соответственно.

Новый аким Алатауского района Азамат Калдыбеков до сего дня занимал должность заместителя руководителя управления земельных отношений Алматы. Назначенный акимом Турксибского района Бахытжан Акжаров работал руководителем управления жилищной политики Алматы.

Кроме того, другой участник Президентского молодежного кадрового резерва Нурбек Сериков в Нур-Султане был назначен заместителем председателя правления АО «КазЦентр ЖКХ» назначен.

Ранее он работал руководителем управления коммунального хозяйства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

На этой неделе в сфере спорта также произошли кадровые изменения.

Футбольный клуб «Астана» возглавил чешский специалист Михал Билек.

Он на этом посту сменил Романа Григорчука, который расторг контракт с клубом. 54-летний Михал Билек также с января 2019 года является главным тренером сборной Казахстана. Помимо сборной он работал у себя на родине в клубах «Теплице», «Хмел», «Виктория» (Пльзень), «Спарта» (Прага), «Высочина», «Фастав», в юношеской и национальной сборной Чехии. Также имеет опыт работы в костариканском «Картахинес», словацком «Ружомбероке», грузинском «Динамо» (Тбилиси).

А главным тренером ФК «Тараз» стал известный казахстанский специалист Владимир Никитенко.

63-летний Владимир Андреевич Никитенко в прошлом футболист. Футбольную карьеру начал в 1974 году, выступая за «Строитель» (Ашхабад). С 1978 по 1987 год Никитенко выступал за «Кайрат» из Алма-Аты, а с 1988 по 1989 год за павлодарский «Иртыш». Тренерской работой футболист Владимир Никитенко начал заниматься с 1990 года. «Он работал с такими казахстанскими командами, как «Кайрат», «Кайсар», «Ордабасы», «Актобе», «Терек» (Грозный, Россия), «Тобол» и так далее. Также в его карьере молодежная сборная РК (U-21). С 1990 по 1992 год Владимир Никитенко был играющим наставником джамбульской команды «Химик», а в 1993 стал главным тренером «Достыка» (Алма-Ата). В период с 2003 по 2007 год работал в тренерском штабе грозненского «Терека». Владимир Никитенко в качестве тренера проявил себя довольно успешно - он дважды чемпион Казахстана и 4-кратный обладатель Кубка страны с четырьмя разными клубами», - прокомментировали в пресс-службе ФК «Тараз».

Ранее стало известно, что Карим Масимов покинул пост президента Ассоциации боевых искусств Казахстана. При этом он предложил кандидатуру первого вице-президента Ассоциации Ануара Садыкулова на пост президента.

Вместе с тем, в новый глава предложил Кариму Масимову остаться почетным Президентом Ассоциации боевых искусств Казахстана.



