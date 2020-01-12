Новые кадровые назначения в РК за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На этой неделе произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Назначен новый руководитель Национального центра космических исследований и технологий назначен Марат Нургужин.

В разное время работал советником министра образования и науки РК; заместителем председателя Правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самгау»; первым вице-президентом компании АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»; исполняющим обязанности президента АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»; президентом АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»; вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК; вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (ныне Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК).





Представлен новый заместитель председателя правления в КИОР – им стал Артур Нигметов. Имеет опыт работы в средствах массовой информации, медиакорпорациях, «мозговых центрах». В разные годы работал директором частного фонда «Центр медийных технологий», руководителем Службы центральных коммуникаций, советником акима Кызылординской области.





Руководителем департамента Комитета технического регулирования и контроля Министерства торговли и интеграции РК в Акмолинской области назначен Рустем Айменов.

С 2008 году работал на руководящих должностях в РГП «Казахстанский институт метрологии»; ТОО «Национальный центр аккредитации»; гендиректором в ТОО «Казахстанская передвижная поверочная служба»; в АО «Энергоинформ» при НАО «Международный центр» зелёных» технологий и инвестиционных проектов».





Оперативный блок ДП Костанайской области возглавил Толгат Утетлеуов.

В разные годы работал заместителем начальника отделения криминальной полиции линейного отдела внутренних дел на ст.Астана Центрального управления внутренних дел на транспорте, заместителем начальника линейного отдела внутренних дел на ст.Астана Центрального управления внутренних дел на транспорте, начальником линейного отдела внутренних дел на ст.Астана. С 2012 по 2019 годы работал заместителем начальника Департамента полиции на транспорте.





Командующим войсками регионального командования «Астана» назначен Мереке Кучекбаев. На этом посту он заменил Дулата Адырбекова, которого освободили от занимаемой должности во второй половине последнего месяца минувшего года.





Серик Абдуалиев стал главным тренером «Экибастуза».

В прошлом сезоне он работал помощником Сергея Тимофеева в «Алтае». Известный в прошлом футболист выступал за «Иртыш», «Кайрат», «Жетысу», «Кайсар-Харрикейн», «Шахтёр-Испат-Кармет» и «Кокше». В качестве тренера работал в «Кайрате» (дубль), «Локомотиве» (дубль), «Иртыше», «Жетысу», «Достыке» (Алматы), «Окжетпесе», «Рузаевке» и юношеской и молодежной сборной Казахстана.





Назначен руководитель отдела физкультуры и спорта Актобе.

Им стал Аманбай Нурмуханбетов. Работал учителем физической культуры средней школы имени Абая, охраником ТОО «Груп 4 Секуритас Казахстан», инструктором по спорту Кенкиякской средней школы, ведущим специалистом, главным специалистом управления туризма, физической культуры и спорта Актюбинской области, главным специалистом управления культуры, архивов и документации Актюбинской области, заместителем директора ДЮСШ Актобе, заместителем директора СДЮСШОР, руководителем отдела управления физической культуры и спорта Актюбинской области. До назначения на данную должность работал заместителем акима Темирского района.





Аскар Нурумжанов назначен председателем правления АО «Казтелерадио».

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом службы внутреннего аудита и учетной политики в АО «Казахтелеком» (г. Алматы), затем работал ведущим специалистом финансового департамента, с 2003 года - заместитель директора Финансового департамента, а с 2006 по 2016 годы занимал должность генерального директора Акмолинской областной дирекции телекоммуникаций. С 2016 по 2017 год работал директором департамента информационных технологий Национального банка РК. В 2018-2019 годы занимал должность первого заместителя председателя правления АО РТРК «Qazaqstan».



