Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

На этой неделе был назначен новый аким города Тараза. Так, по согласованию с Администрацией Президента РК и городским маслихатом, а также по распоряжению акима Жамбылской области акимом Тараза стал Айтказы Карабалаев.

Айтказы Карабалаев родился в 1966 году. Трудовую деятельность начал в качестве инженера-технолога в жилищном управлении города Алматы. В разные годы занимал должности заместителя директора благотворительного фонда «Хаир Ихсан», заведующего отделом торгово-промышленного сообщества «Тигро Хауд», заместителя акима города Тараза, начальника управления экономики и торговли Тараза, директора агентства по взиманию сборов и отдельных налоговых платежей, акима Жуалынского района, советника директора Жамбылского областного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ». С апреля 2019 года работал директором Туркестанского областного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

Напомним, по поручению Главы государства от 21 ноября 2019 года был освобожден от занимаемой должности аким Тараза Кайрат Досаев в связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя девочка.

Руководителем Управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области стал Бауржан Каменов.

Нового руководителя 3 декабря текущего года на совещании в областном акимате представил аким Павлодарской области Булат Бакауов.

Бауржан Каменов родился в 1987 году. В 2008 году окончил Инновационный евразийский университет по специальности «бакалавр финансов», в 2014 году – Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности «бакалавр права; магистр экономики и бизнеса». Был главным специалистом аппарата акима Павлодарской области, советником акима Павлодарского района, акимом Григорьевского сельского округа, руководителем отдела предпринимательства, заместителем руководителя отдела финансов Павлодара, советником акима города. С апреля 2016 года —помощник акима Павлодарской области, затем — заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области. С июня 2019 года до назначения работал на посту советника акима области по экономике, инвестициям и внешним связям.

В свою очередь 4 декабря аким Актюбинской области Ондасын Уразалин представил новых руководителей.

Приказом председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Алдашев Жумамурат возглавил департамент по защите прав потребителей Актюбинской области.

Ж. Алдашев окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «врач», а также Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности «экономика». Трудовую деятельность начал в 1978 году слесарем совхоза «Алга», работал в Алгинской ЦРБ, ординатором клиники научного центра хирургии Российской академии медицинских наук, главным врачом Каргалинской районной и Актюбинской городской больниц. В разные годы занимал должности заместителя акима Каргалинского района, руководителя областного управления здравоохранения, работал в аппарате акима Актюбинской области.

А на должность регионального директора АО «Национальная компания» Kazah Invest»-внештатного советника акима Актюбинской области по инновациям был назначен Нурхан Тлеумуратов. Выпускник университета международного бизнеса, университета «Уорик» по специальности «Инновация и предпринимательство» по программе «Болашак» начал трудовую деятельность инспектором управления экономики и бюджетного планирования, работал главным специалистом, руководителем отдела планирования регионального развития, последние два года занимал должность заместителя руководителя управления.

Между тем первого заместителем председателя Актюбинского областного филиала партии Nur Otan стал 39-летний Ербол Данагулов.

Он был назначен по представлению регионального Бюро Политсовета и согласно приказу первого заместителя партии Nur Otan Бауыржана Байбека.

Трудовую деятельность начал в 2002 году специалистом отдела экономики Шалкарского района. В разные годы занимал должности главного специалиста отдела социальной сферы и культурного развития аппарата акима Шалкарского района, заведующего отделом сбора и обработки информации аппарата акима Шалкарского района, акима Жанаконысского сельского округа, заместителя акима города Шалкар Шалкарского района, акима города Шалкар, заместителя акима Мугалжарского района, акима Шалкарского района, акима Мугалжарского района. До назначения руководил управлением координации занятости и социальных программ Актюбинской области.

На этой неделе директором актюбинского областного филиала АО «РТРК «Казахстан» назначен бывший советник министра информации и общественного развития РК Мирас Мукаш.

Мирас Мукаш родился в Алматы. В 2005 году закончил факультет журналистики КазНУ имени Аль-Фараби, работал в республиканских изданиях, в новостном отделе телеканала «Хабар». Он был собкором телеканала в Карагандинской области, а также корреспондентом телеканала «Казахстан». Также работал на «7 телеканале», корреспондентом, редактором программы «Нысана». Член союза журналистов Казахстана. До назначения был советником министра информации и общественного развития РК.

В АО «Национальной атомной компании «Казатомпром» сообщили, что председатель совета директоров компании Джон Дудас покинул свой пост.

Как отметили в компании, господину Дудасу была предложена должность в совете директоров Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», мажоритарного акционера Казатомпрома. В связи с этим, он принял данное предложение и в связи с этим с 6 декабря 2019 года покидает совет директоров Казатомпрома.

«Являясь лидером атомной отрасли, Казатомпром пережил сложные рыночные условия, сохраняя приверженность созданию устойчивой стоимости, при этом первоочередными приоритетами оставались здоровье и безопасность работников, охрана окружающей среды, а также прозрачное корпоративное управление – все важнейшие компоненты для любой международной компании, являющейся участником глобального рынка капитала», - сказал Джон Дудас.

В свою очередь Совет директоров единогласно принял решение избрать Нила Лонгфеллоу временным председателем совета, до избрания акционерами председателя совета компании на следующем годовом общем собрании Казатомпрома.

В настоящее время ведется международный процесс определения дополнительных независимых, неисполнительных членов совета. Совет директоров предложит дополнительных членов из отобранных кандидатов на годовом общем собрании акционеров компании в мае 2020 года. Лонгфеллоу, гражданин Соединенного Королевства, вступил в совет общества в качестве независимого члена в 2017 году. Он дипломированный инженер и член Ядерного института, его опыт включает различные позиции на заводе по переработке в Селлафилде, принадлежащем British Nuclear Fuels Limited, Springfields Fuels Limited компании Westinghouse Electric, а также в Costain PLC, которые он занимал в прошлом в ядерной и нефтегазовой отраслях.