Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

Указом Главы государства от 26 ноября текущего года Марат Тажин Марат был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Чешской Республике.

Тажин Марат Муханбетказиевич родился в 1960 году в городе Актюбинск. В 1981 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист. Яляется кандидатом философских наук (1985). Доктор социологических наук (1988). Докторант Лондонского университета (1988). Профессор (с 1993). Почетный профессор Стамбульского университета (с 2008). Академик Академии социальных наук РК, академик Российской Академии социальных наук, Иностранный академик Российской Академии естественных наук, академик и президент Академии политической науки РК, президент Ассоциации социологов РК, президент Союза социологов тюркоязычных стран.

В разные годы работал младшим научным сотрудником Совета по изучению производительных сил АН КазССР, преподавателем Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, заведующим кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при КазГУ им. Аль-Фараби. С 1992 года работал заместителем заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров РК; руководителем Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК и Кабинета Министров РК; заведующий Отделом внутренней политики Аппарата Президента РК. С июня 1993 года - заместитель руководителя Аппарата Президента РК - руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК. С октября 1994 г. - Государственный советник Президента Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК. С октября 1995 г. - заместитель руководителя Администрации Президента РК - руководитель Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента РК. С февраля 1999 г. - помощник Президента РК по вопросам национальной безопасности - секретарь Совета безопасности РК.

Также занимал должности председателя Комитета национальной безопасности РК, с декабря 2001 года - помощника Президента РК по вопросам национальной безопасности - секретаря Совета безопасности РК. С сентября 2002 года - первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК. С апреля 2006 г. - помощник Президента РК - секретарь Совета безопасности РК. С января 2007 г. - министр иностранных дел РК. С сентября 2009 г. - помощник Президента - секретарь Совета безопасности РК. С января 2013 г. - Государственный секретарь Республики Казахстан.

С февраля 2014 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации. С января 2017 года являлся первым заместителем Руководителя Администрации Президента РК.

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Решением Совета директоров Еркинбаев Ержан Маликович был назначен председателем правления акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism». Об этом стало известно 25 ноября.

С октября текущего года он исполнял обязанности председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

Ержан Еркинбаев родился 7 июня 1982 года в городе Шу Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях. В период с 2009 по 2013 год работал генеральным директором горнолыжного курорта «Шымбулак». В 2013-2016 годы — генеральный директор спорткомплекса «Медеу». В 2016-2019 годах занимал должность директора Алматинского государственного зоологического парка.

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Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев стал внештатным советником министра иностранных дел РК.

Как сообщали во внешнеполитическом ведомстве, он будет консультировать по вопросам привлечения иностранных инвестиций. Кроме того в МИДе уточнили, что Кенес Ракишев зарплату получать не будет.

Ракишев Кенес Хамитович – казахстанский бизнесмен, председатель совета директоров холдинга Fincraft Resources (бывший Sat & Company), Net Element, член совета директоров Fastlane Ventures, один из основателей Singulariteam. Входит в списки «ТОП-50 богатейших бизнесменов Казахстана», «ТОП-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана журнала Forbes».

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Тем временем главный санитарный врач Нур-Султана Садвакас Байгабулов покинул свой пост по собственному желанию после критики Главы государства касательно на несвоевременное реагирование на жалобы жителей столицы в социальных сетях.

«Руководителям государственных органов в условиях активного информационного пространства необходимо незамедлительно реагировать на жалобы и посты в социальных сетях, дабы не попасть под критику Главы государства на примере столичного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. Возможно, каждый государственный служащий, на какой должности он бы не находился, если последовала критика от Главы государства, то он должен подавать в отставку», - отметил С. Байгабулов.

Отметим, Садвакас Байгабулов возглавлял Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана с 2018 года.

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Распоряжением акима Жамбылской области от 29 ноября текущего года акимом Таласского района был назначен Бакыт Казанбасов.

До этого Бакыт Казанбасов работал в должности акима Жамбылского района.

Трудовую деятельность начал в 1981 году слесарем хлебокомбината №2 города Тараза. В 1983 - 2001 годы трудился на разных должностях этого предприятия, последняя должность на хлебокомбинате №2 - заведующий подхозом. В 2001 - 2003 годы работал директором АО «Ақ бидай», в 2003 - 2008 годы - заведующий подхозом ТОО «Зар-Замин». С 2008 по 2011 годы был акимом Асинского сельского округа Жамбылского района. В 2011 - 2013 годы - начальник отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района. С 2013 года работал заместителем акима Жамбылского района. С августа 2017 года - аким Жамбылского района.

А акимом Жамбылского района был назначен Арубаев Сакен Каланович. С 2004 по 2007 годы Сакен Арубаев работал помощником акима области в аппарате акима Жамбылской области. С 2007 по 2008 годы занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Жамбылской области. С 2008 по 2009 годы возглавлял управление земельных отношений акимата Жамбылской области. С 2009 по 2011 годы работал в должности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области. С 2011 по 2013 годы - аким Мойынкумского района Жамбылской области. С 2013 года - заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области.