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Новые кадровые назначения в РК за неделю
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе на многих социально значимых позициях РК произошли важные перестановки. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.
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Айдын Каримов назначен на должность заместителя руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. С апреля 2019 года занимал должность заведующего Отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК.
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Нурбек Даирбеков назначен вице-министром сельского хозяйства РК. С апреля 2019 года занимал должность управляющего директора АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация».
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Анастасия Щегорцова назначена членом ЦИК РК. С 2019 года - и.о. руководителя аппарата ЦИК РК.
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Назначен начальник Следственного департамента МВД РК – им стал Санжар Адилов. В разные годы работал в следственных подразделениях правоохранительных органов (внутренних дел и финансовой полиции), следственном департаменте МВД. С 2013 года занимал должности заместителя начальника департаментов полиции городов Нур-Султана и Алматы.
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На должность начальника департамента полиции на транспорте назначен полковник полиции Онал Бекиев. В органах внутренних дел служит с 1998 года. Занимал должности заместителя начальника департаментов полиции Алматинской области и на транспорте.
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Назначен заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК – им стал Ескали Саламатов. В разные годы работал в подразделениях органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, отделе правоохранительной системы Администрации Президента РК. Занимал должности заместителя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД, руководителей департаментов АДГСиПК и Антикоррупционной службы.
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Новым начальником департамента по делам обороны Павлодарской области стал Бауржан Есимов. С февраля 2008 по май 2018 года занимал должности начальника отдела по делам обороны Енбекшильдерского района, начальника управления по делам обороны города Кокшетау и начальника отдела по делам обороны города Степногорска Акмолинской области.
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На должность начальника департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин. В органах внутренних дел с 1992 года. С ноября 2014 года возглавлял департамент криминальной полиции МВД.
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Кайып Айбек назначен председателем правления Jýsan Bank.
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В Алматы назначен новый руководитель департамента государственных доходов – им стал Агжигит Бекбердиев. С 2014 года занимал должность руководителя управления государственных доходов по Алмалинскому району города Алматы.
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Ержан Байтанаев стал официальным представителем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. В 2018 – 2019 гг. пресс-секретарь филиала АО НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети».
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Тимуржан Шакимов назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области.
- Назначен заместитель акима Западно-Казахстанской области
- Ержан Байтанаев стал официальным представителем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг
- Айдын Каримов назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК
- В Алматы назначен новый руководитель Департамента государственных доходов
- Анастасия Щегорцова назначена членом ЦИК РК
- Нурбек Даирбеков назначен вице-министром сельского хозяйства РК
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