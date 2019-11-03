Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений, которые произошли за минувшую неделю.

Советник Президента РК Маулен Ашимбаев возглавил Совет директоров нового Института внешнеполитических исследований, созданного при МИД РК. Основной задачей института станет разработка практических рекомендаций по реализации приоритетных направлений внешней политики Республики Казахстан, выявление актуальных трендов в мировой политике и экономике, в сфере национальной и международной безопасности.

Указом Главы государства Тимур Примбетов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Латвийской Республике.

Примбетов Тимур Владимирович родился 17 сентября 1973 года в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (1996 г.). Дипломатическую карьеру начал в 1997 году с должности референта в Департаменте Европы и Америки МИД, где затем работал атташе и третьим секретарем. До назначения Послом Казахстана в Латвии работал Советником-посланником Посольства Казахстана в России. Владеет испанским и английским языками.

Габит Койшыбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

Габит Бейбутович Койшыбаев родился 12 марта 1972 года в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби (1994 г.), дипломатическую академию МИД РК (1999 г.). Трудовую деятельность начал в 1994 году в Центральном аппарате МИД РК. В том же году был направлен в длительную командировку в паспортно-визовую службу Казахстана в Урумчи (КНР).

До назначения на должность посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике занимал должность заместителя заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК.

Темиртай Избастин назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Республике Болгария.

Темиртай Избастин родился 10 сентября 1957 года в поселке Баянаул Павлодарской области. В системе МИД РК - с 1994 года, работал в посольствах Казахстана в Венгрии и Китае. С 1997 по 2001 годы - консул РК в г. Дюссельдорф-Мейрбуше (ФРГ). В 2002 году назначен консулом, а затем советником Посольства РК в Австрии. С 2005 по 2009 годы занимал должности начальника управления, заместителя директора, а также исполнял обязанности директора Департамента консульской службы МИД РК. В 2009 году назначен руководителем Дипломатической миссии Казахстана в Болгарии.

Сергазы Омаш возглавил Комитет геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Сергазы Омаш родился в 1979 году в Карагандинской области. Трудовую деятельность начал в 2000 году налоговым инспектором отдела информационного обеспечения и учета Налогового комитета по Октябрьскому району города Караганды. С мая по август 2019 года — заместитель председателя - член правления АО НИХ «Зерде». С августа 2019 года по настоящее время - временно исполняющий обязанности председателя Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.