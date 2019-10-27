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Новые кадровые назначения в РК за неделю

27 Октября 2019 12:11
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Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе на многих социально значимых позициях РК произошли важные перестановки. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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Алия Ракишева стала советником Президента РК

Трудовая деятельность: В 2002-2005 гг. – начальник отдела Управления экспертизы и подготовки законопроектов Департамента законодательства, начальник отдела Департамента координации законопроектной деятельности, систематизации законодательства, начальник отдела, затем начальник управления Департамента законодательства, Министерства юстиции Республики Казахстан. В 2005-2007 гг. – консультант, заведующий юридическим отделом аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. В 2007-2013 гг. – начальник административного управления – руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. В 2013-2018 гг. - заведующая Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан. В апреле 2018 года Указом Президента РК назначена заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Ержан Жиенбаев назначен замруководителя Администрации Президента РК

С 2002 по 2005 годы трудился в системе Министерства финансов РК. С 2005 года работает в структуре Канцелярии Премьер-Министра РК. Занимал должности старшего эксперта, главного эксперта, главного консультанта, заведующего сектором, заместителя заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК. С 2012 по 2013 годы - заместитель заведующего отдела законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра РК. С 2013 по 2019 годы занимал должность заведующего юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК. В июле 2019 года был назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

Сауат Мынбаев вошел в состав Президиума НПП «Атамекен»

С 1999 по 2001 год — министр сельского хозяйства Республики Казахстан. С 2001 по 2002 год — президент ЗАО «Банк развития Казахстана». С 2002 по 2003 год — генеральный директор ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа». С 2003 по 2006 год — заместитель премьер-министра Республики Казахстан. С 2004 по 2006 год — заместитель премьер-министра Республики Казахстан-министр индустрии и торговли Республики Казахстан. С 2006 по 2007 год — председатель правления, член совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук». С 2007 по 2010 год — министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. С 2010 по 2013 год — министр нефти и газа Республики Казахстан. С 2013 по 2018 год — председатель правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз». С 2018 года по октябрь 2019 года возглавлял АО «НК «Қазақстан теміржолы».

Ануар Джумадильдаев назначен председателем Комитета внутреннего госаудита МФ РК

В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области. В 2008 году трудился начальником управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета МФ РК. В 2009 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета МФ РК. В 2012 году переведен на должность председателя Налогового комитета МФ РК. В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК. С января 2017 года по апрель 2019 года занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Назначен новый руководитель УВП Акмолинской области – им стала Алтынай Амренова.

Свою трудовую деятельность она начала в 1990 году лаборантом кафедры нормальной физиологии Карагандинского государственного медицинского института. С 1997 по 2000 годы работала учителем в Каройской средней школе Карагандинской области, школе №8 города Астаны. В 2003 году поступила на государственную службу в качестве главного специалиста отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима города Степногорска. Затем работала начальником сводно-аналитического отдела аппарата акима и начальником отдела внутренней политики города Степногорска. С 2008 года по 2012 год - начальник отдела внутренней политики города Кокшетау.

Канат Караулов возглавил АО «НК «Продкорпорация»

Трудовую деятельность начал в 1999 году. Работал на руководящих и управленческих должностях в дочерних организациях АО «НУХ «КазАгро» (АО «НК «Продкорпорация», АО «КазАгроГарант»), на руководящих должностях на государственной службе в центральных государственных и местных исполнительных органах. До избрания председателем правления АО «НК «Продкорпорация» Канат Караулов занимал должность управляющего директора – члена правления АО «НУХ «КазАгро». Основной деятельностью АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» является участие в обеспечении продовольственной безопасности страны, содействие стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта зерна. Единственным акционером компании является АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Назначен аким Шортандинского района Акмолинской области – им стал Ермек Маржикпаев. Трудовой путь начал в 1998 году главным специалистом аппарата акима района «Алматы» города Астаны. С 2001 по 2006 годы работал на руководящих должностях в коммерческих структурах. В 2006-2008 годы занимал должности заместителя акима, затем акима района «Алматы» города Астаны. В 2008-2015 годы работал вице-президентом по корпоративному развитию АО «Қазтеміртранс».

Должность руководителя аппарата акима СКО занял Олжас Идрисов

В разные годы работал в системе Министерства иностранных дел, Администрации Президента и Управления Делами Президента Республики Казахстан. Кресло руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области пустовало недолго. Ранее занимавший должность Канат Сарсембаев всего 10 дней назад был назначен ответственным секретарем МОН РК.

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Ключевые слова: Назначения,
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Азамат Сыздыкбаев

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