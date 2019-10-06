Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

*** 30 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил послов в ряде стран.

Так, Указами Главы государства Сержан Абдыкаримов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, который освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Чешской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Словацкой Республике по совместительству;

Даулет Батрашев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Португальской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Румынии;

Нурбах Рустемов стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии, который ранее занимал должность посла Казахстана в Венгрии, а также в Республике Сербия, Бывшей Югославской Республике Македония по совместительству;

Послом Республики Казахстан в Венгрии назначен Жанибек Жараскан-улы;

Габит Сыздыкбеков стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия;

Кроме того, Сатыбалды Буршаков был назначен послом Казахстана в Израиле;

Посол Казахстана в Саудовской Аравии, постоянный Представитель Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества Берик Арын назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству;

Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Раушан Есбулатова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству.

Посол Казахстана во Франции Жан Галиев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Португальской Республике по совместительству;

Дулат Куанышев освобожден от должности посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, и в республике Кипр по совместительству.

Также, распоряжением Главы государства Сатыбалды Буршаков освобожден от должности заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

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4 октября распоряжением Главы государства Шахрат Нурышев назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Ранее он занимал должность посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике и в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

В 1995 году окончил Пекинский лингвистический университет, факультет «Востоковедение»; В 1996 году - Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби. В разные годы занимал должности: начальника отдела, начальника управления Департамента Азии и Африки МИД РК; советника Посольства РК в КНР, постоянного представителя РК при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества; советника-посланника Посольства РК В КНР; посла по особым поручениям МИД РК; национального координатора РК по вопросам деятельности Шанхайской организации содружества, специального представителя Правительства РК по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан.

С февраля 2015 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

С октября 2015 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

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Президент РК назначил Даулетбека Кусаинова заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

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В ходе первого заседания Совета сенаторов, которое прошло 30 сентября в столице, Бырганым Айтимова была избрана заместителем председателя Совета сенаторов, а секретарем Совета – сенатор Нурлан Кылышбаев.

Айтимова Бырганым Сариевна - казахстанский государственный деятель, депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2013-2019), постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединённых Наций (2007—2013) и министр образования и науки Республики Казахстан (2004—2007).

В разные годы работала работала председателем Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по делам молодежи, министром по делам молодежи, туризма и спорта, депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, послом Казахстана в Израиле, затем в Италии, заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, министром образования и науки. А с февраля 2007 была назначена Постоянным Представителем Республики Казахстан при Организации Объединённых Наций. В том же году стала послом Республики Казахстан на Кубе. С 2013 по 2019 годы была депутатом Сената Парламента РК.

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2 октября аким Карагандинской области Женис Касымбек представил нового акима Улытауского района. Им стал известный общественный деятель Берик Абдыгалиулы.

Берик Абдыгалиулы в 1989 году начал свой трудовой путь с должности библиотекаря в Карагандинской областной детской библиотеке. В разные годы работал в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК. Был и. о. заведующего отделом и заместителем директора. Также работал заместителем директора департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК. В 1999-2000 годах занимал должность заместителя заведующего Аналитическим центром Совета безопасности РК.

С 2001 по 2002 годы работал заместителем акима Темиртау. В 2012 году был назначен акимом города Жезказгана, и в этом же году перешел в канцелярию Премьер-министра РК, став советником первого вице-премьера. В 2013 году - заместитель акима Карагандинской области. До настоящего времени был внештатным советником министра культуры и спорта РК, руководил научно-методическим центром «Архив-2025» в Национальном архиве РК.

Ранее занимавший пост акима Улытауского района Ануар Омаров освобожден от должности по собственному желанию.

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Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева от 2 октября 2019 года по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан руководителем управления общественного развития Туркестанской области назначен Дамир Жунусов.

Ранее он занимал должность заместителя руководителя данного управления.

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1 октября на аппаратном совещании аким Актюбинской области Ондасын Уразалинов представил ряд новых руководителей. Так, руководителем управления по вопросам молодежной политики стал Мейрамбек Махамбетов. А управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области возглавил Кунбол Турымов. На должность заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области назначена Маржан Корганбаева. Кроме того, приказом руководителя аппарата акима области на должность руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» при аппарате акима Актюбинской области назначен Нурхан Агниязов.

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5 октября аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и с согласия депутатов районного маслихата представил нового акима Зерендинского района. Им стал Бауржан Ғайса.

До назначения он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Акмолинской области.

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Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев возглавил национальную федерацию Qazaq kuresi. В течение нескольких лет руководителем федерации был Арман Шураев.

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Известный тележурналист Курманбек Жумагали стал генеральным директором телеканала «Астана».

Новый генеральный директор Курманбек Жумагали является выпускником Казахского национального педагогического университета имени Абая по специальности «журналистика». В разные годы работал продюсером и ведущим на телеканале «Хабар», директором информационно-аналитических программ АО «РТРК «Qazaqstan», руководителем «Қазақ радиосы», первым заместителем генерального директора телеканала «Алматы», руководителем пресс-службы акима Карагандинской области и управления внутренней политики Мангистауской области. До этого назначения занимал должность первого заместителя председателя правления АО «РТРК «Qazaqstan».