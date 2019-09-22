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Новые кадровые назначения в РК за неделю

22 Сентября 2019 15:48
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Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На уходящей неделе произошли кадровые перестановки как в центральных, так и в региональных органах власти. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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Экс-Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Крымбек Кушербаев назначен Государственным секретарем Республики Казахстан. На посту главы АП его сменил экс-аким Карагандинской области Ерлан Кошанов , передавший бразды правления регионом экс-вице-премьеру Женису Касымбеку .

Экс-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр стал заместителем Премьер-Министра РК. На его место пришел экс-министр иностранных дел Бейбут Атамкулов. Новым главой МИД РК стал Мухтар Тлеуберди.

Указом Президента РК Галымжан Койшыбаев назначен руководителем Канцелярии Премьер-Министра РК.

Кроме того, Глава государства назначил командующих Военно-воздушными силами и войсками РгК «Восток» и Национального координатора по вопросам деятельности ШОС от Казахстана.

Акерке Ахметова стала вице-министром юстиции РК, а Асан Дарбаев - председателем Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Распоряжением акима города Алматы руководителем управления градостроительного контроля назначен Бахытжан Наурзбеков, а руководителем управления комфортной городской среды - Куандык Айтмаганбетов.

Кадровые перестановки также произошли в акиматах Мангистауской и Атырауской областей. Также были назначены новые акимы районов. Главой Макатского района Атырауской области стал Шакир Кейкин , а Рустем Елубаев возглавил Аккайынский район Северо-Казахстанской области.


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Ключевые слова: Назначения,
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Ринат Дусумов

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