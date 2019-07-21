Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На уходящей неделе произошли кадровые назначения в центральных и региональных органах власти. Кроме того перестановки произошли в дипломатическом корпусе и частных компаниях. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

Указом Главы государства Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен руководителем Представительства Президента РК в Парламенте.

Бейбит Исабаев родился 4 декабря 1962г. в Алматинской области. В 1999 году окончил Дипломатическую академию МИД РК. С 1985 года по 1994 год работал в СМИ, был главным редактором газеты «Оркен — Горизонт», генеральным директором Казахского телевидения.

С 1994 года по 1997 год занимал должность заместителя акима города Алматы. С 1997 года по 1999 год являлся слушателем Дипломатической академии МИД РК.

29 декабря 2002 года назначен Национальным координатором по вопросам деятельности организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» от Республики Казахстан.

С декабря 2003 года по 25 апреля 2006 года — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан. Апрель 2006 года — февраль 2008 года — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике. С 2006 года — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.

С 27 февраля 2008 года по август 2008 года — вице-министр культуры и информации Республики Казахстан.

С 19 августа 2008 года — 25 июня 2009 года — пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

С 14 июля 2009 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

С 16 марта 2015 года — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.

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Арыстангани Заппаров назначен замминистра внутренних дел РК

Арыстангани Заппаров родился 07.11.1969 в Жамбылской области.

Образование: Казахский государственный университет им. Аль-Фараби; Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан.

Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава (11.1993);

Работал на руководящих должностях территориальных подразделений ОВД;

Руководитель Управления полиции Енбекшиказахского района ДП Алматинской области, Управление полиции Алатауского района ДП г. Алматы, Управления полиции г. Степногорск ДП Акмолинской области;

Первый заместитель начальника ДП Актюбинской области;

Начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан (01.2018-04.2019); Начальник Департамента полиции Кызылординской области (с 04.2019).

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Арман Джумабеков назначен ответственным секретарем Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Джумабеков Арман Даирович родился 04.09.1973. Образование: Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (1997), специальность «Юрист».

Трудовой стаж: и нспектор Ерментауского филиала сберегательного банка № 2102 Целиноградской области (07.1990-03.1998); главный юрисконсульт, заведующий сектором, начальник отдела Налогового комитета по Акмолинской области Республики Казахстан, г. Астана (03.1998-03.1999); главный специалист, начальник отдела Министерства государственных доходов Республики Казахстан, г. Астана (03.1999-05.2002); консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, г. Астана (05.2002-08.2003); главный эксперт Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (08.2003-04.2004); главный эксперт Отдела законодательства и правовой экспертизы Государственно-правового управления Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (04.2004-03.2005); главный эксперт Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (03.2005-03.2006); заведующий сектором Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (03.2006-02.2007); главный инспектор Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (02.2007-02.2008); заведующий сектором Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (03.2008-11.2008); заместитель руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан, г. Астана (11.2008-05.2011); заместитель заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (05.2011-28.05.2018);

Ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан (28.05.2018-28.03.2019); Первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (с 04.2019)

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Барлыбай Садыков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Барлыбай Садыков родился 25 сентября 1964 года. В 1988 году окончил Военный институт Министерства обороны СССР. Свою дипломатическую карьеру начал с должности атташе Управления стран Европы и Америки МИД Казахстана в 1993 году.

В разные годы работал на различных руководящих должностях в центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК в Италии, Швейцарии, США.

С 2008 по 2012 годы занимал должности заместителя директора, директора департамента многостороннего сотрудничества МИД РК. С 2013 по 2015 годы являлся Послом по особым поручениям МИД РК.

В декабре 2015 года был назначен заместителем Постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке, а в августе 2016 года стал первым заместителем Постпреда РК. Период работы Барлыбая Каримовича в Нью-Йорке совпал с непостоянным членством Казахстана в Совете безопасности ООН, в ходе которого он курировал вопросы взаимодействия с Генеральной Ассамблеей и Советом безопасности ООН, а также проводил заседания Санкционных комитетов СБ ООН.

До своего назначения в Аддис-Абебу с января 2018 года занимал должность Посла Казахстана в Пакистане и Бангладеш.

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Заместителем акима Павлодарской области стал Алмас Батанов.

Алмас Батанов родился в 1977 году. В 2000 году окончил Казахский государственный аграрный университет, в 2004 году – Алматинский университет технологий и бизнеса, в 2010 году – Университет Ноттингема.

Трудовую деятельность начал в 2000 году ведущим специалистом Алматинского филиала Республиканского государственного предприятия «Метрология». В период с 2000 по 2009 годы занимал должности главного специалиста, руководителя отдела, руководителя управления, заместителя руководителя центра, руководителя центра Республиканского государственного предприятия «Казахстанский метрологический институт» в Алматы и столице. С 2013 года по 2016 год занимал пост директора департамента регионального мониторинга и оценки Министерства регионального развития Республики Казахстан, советника заместителя Премьер-Министра РК и заместителя председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК. С 2016 года по апрель 2019 года был заместителем руководителя канцелярии Премьер-Министра РК, председателем комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также заведующим секретариатом Государственного секретаря РК.

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Аружан Саин назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан.

Аружан Саин родилась в 1976 году в городе Кызылорде. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет географии, кафедра экологии и мониторинга (1993).

Трудовая деятельность: телеведущая ежедневной программы «Разминка» на телеканале Хабар (с 1993 года); основатель продюсерского центра «Аружан и компания» (1994); телеведущая кулинарных программ «Быстро и вкусно», «Звездное меню» (1994-1999); телеведущая детской игровой передачи «Еркемай» (1994-2000); телеведущая познавательно-развлекательной программы «Мамина школа» на телеканале «Ел арна» (2006); телеведущая ток-шоу «Спокойствие, только спокойствие» (2010); телеведущая программы «Подари детям жизнь» (с 2011 года). Директор благотворительного фонда «Милосердие».

В 2009 году номинирована на премию «Алтын жүрек» («Золотое сердце») в номинации «За заботу об инвалидах». Лауреат национальной премии «Народный любимец года» (2012, 2015) в номинации «Общественник года».

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Тамара Дуйсенова возглавила Центр развития трудовых ресурсов.

Тамара Дуйсенова окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. В разные годы занимала ответственные руководящие посты. Работала первым заместителем акима города Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области, вице-министром, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК, министром здравоохранения и социального развития РК, министром труда и социальной защиты населения РК, секретарем партии «Nur Otan».

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Ерлан Теменов назначен новым главой Аулиекольского района Костанайской области

Теменов Ерлан Олжабаевич 1971 года рождения, уроженец Акмолинской области, казах, образование высшее.

В 1993 году он окончил Алма-Ат Атинский зооветеринарный институт по специальности зооинженер, в 2001 году окончил Карагандинский экономический университет по специальности экономист-бухгалтер.

Трудовую деятельность начал с ноября 1993 года налоговым инспектором в Аркалыкском районе. Работал на различных должностях налоговой службы. С сентября 2010 года по октябрь 2015 года работал заместителем акима города Аркалык Костанайской области. С ноября 2015 года по апрель 2017 года – заместитель акима города Костанай. С мая 2017 года – аким Мендыкаринского района.

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Жаркын Жумадилов назначен директором ТОО «Elorda Aqparat».

Жаркын Жумадилов ранее работал в Администрации Президента РК.

До поступления на государственную службу Жаркын Тусупбекулы Жумадилов руководил информационно-мониторинговым отделом исследовательского института при партии «Nur Otan», был аналитиком Казахстанского стратегического-исследовательского института при Президенте РК.

Магистр политологии в разные годы трудился политическим обозревателем в республиканских газетах «Алаш айнасы», «Жас қазақ», на казахском радио. Работал шеф-редактором в телерадиокорпорации «Қазақстан» и главным редактором на республиканских интернет-сайтах.

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Бауржан Сартбаев назначен председателем правления акционерного общества «Национальная компания «KAZAKH INVEST».

Б. Сартбаев родился в 1966 г. в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет, КИМЭП.

В 2000-2002 гг. работал начальником юридического управления РГП «Реабилитационный фонд» Министерства финансов РК. В 2000–2002 гг. — заместитель директора ГУ «Финансовый центр» Министерства образования РК.

В 2003-2006 гг. — председатель правления дочерней компании «Казастыктранс». В 2006-2007 гг. — директор представительства АО «Продкорпорация» в Великобритании. В 2008-2012 гг. — заместитель директора ТОО «Номад». В 2012-2013 гг. — заместитель директора государственного фонда «Центр комплексного развития «Сары-Арка». В 2013-2015 гг. — заместитель директора РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления делами Президента РК. В 2015-2018 гг. — директор РГП «Дирекция государственных резиденций» УДП РК. В 2018-2019 гг. занимал должность Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации.

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Куанышбек Мухангалиев назначен директором Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

Куанышбек Мухангалиев – выпускник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета. В разные годы работал артистом Оркестра казахских народных инструментов им. Даулеткерея Западно-Казахстанской областной филармонии им. Г.Курмангалиева, ведущим артистом Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы, инспектором Комитета культуры Министерства культуры и информации РК, главным экспертом управления театрального искусства и кинематографии Комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК, главным экспертом и исполняющим обязанности руководителя управления музыкального искусства департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.

С июля 2017 года по настоящее время был руководителем отдела культуры и развития языков города Уральска.

Лауреат республиканских и международных конкурсов, обладатель почетного знака «Мәдениет саласының үздігі» Республики Казахстан.

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Самат Калиев назначен руководителем управления ветеринарии Костанайской области.

Ранее он занимал должность заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата области. Стоит отметить, что при работе в управлении природных ресурсов, в компетенцию С. Калиева входили вопросы экологии, он также руководил экспертным подразделением.



