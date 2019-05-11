Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

Приказом министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Виталий Ярошенко назначен на должность председателя Комитета телекоммуникаций. Об этом стало известно 6 мая 2019 года.

В. Ярошенко родился в 1977 году. Окончил Акмолинский аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет, Кокшетауский институт экономики и менеджмента. С 2003 года работал в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих отрасль связи. В 2015-2017 годы занимал должности заместителя председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК, директора департамента связи Министерства информации и коммуникаций РК, заместителя председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК. В 2017-2019 годы - заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК. С февраля 2019 года занимал должность председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

***

Людмила Бюрабекова стала председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

С августа 2017 года и по настоящее время она занимала должность председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК.

Трудовую деятельность начала в 1997 году в Карагандинской государственной медицинской академии. В 2004-2005 гг. работала врачом-клиническим фармакологом в многопрофильной клинической больнице им. Х. Ж. Макажанова. В 2005-2010 гг. занимала различные должности в государственных органах. В 2011-2014 гг. работала в Республиканском реабилитационном центре, Национальном медицинском холдинге, Центре медицинских технологий и информационных систем. В 2014-2015 гг. работала главным инспектором в Управлении Делами Президента РК. С 2015 по 2017 год - заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК.

***

Также 6 мая коллективу Министерства финансов РК представлены заместители председателя Комитета государственных доходов МФ РК Талгат Мамаев, Жайдар, Инкербаев и Умирзак Бейспеков. Они были назначены приказами министра финансов Алихана Смаилова.

В налоговой системе Талгат Мамаев работает с мая 2005 года. В различные годв занимал должности начальника отдела, начальника управления, заместителя председателя Налогового комитета по Жамбылской области, с 2008 года по 2012 год - начальник Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области, с 2012 года по 2014 года - руководитель Налогового департамента по Карагандинской области, с 2014 года по 2017 год - руководитель Департамента государственных доходов по Актюбинской области. С 2017 года по настоящее время был директором департамента цифровизации и государственных услуг КГД МФ РК.

Жайдар Инкербаев работал в различные годы в качестве председателя налоговых управлений по Медеускому, Ауезовскому районам города Алматы, председателя Налогового комитета по городу Алматы, заместителя руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы.

С 19 февраля 2018 года - заместитель председателя Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан.

Умирзак Бейспеков в разное время занимал руководящие должности на таможенных постах «Кайрак», «Майкапчагай», «Достык», а также был руководителем Департаментов по таможенному контролю Алматинской, Павлодарской областей. В мае 2010 года был назначен заместителем председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан. С 17 февраля 2014 года - советник посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь, с 4 октября 2018 года - заместитель руководителя департамента государственных доходов по Акмолинской области. С 6 мая 2019 года - заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

***

Сменился начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области. Им стал полковник полиции Марат Тулебаев. Тулебаев М.С. родился в 1969 году. В правоохранительных органах служит с октября 1990 года на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. Имеет опыт работы на руководящих должностях. Работал начальником управлений района Сарыарка, района Алматы ДП г.Астаны, первым заместителем начальника департамента полиции Костанайской области. С ноября 2017 года занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции столицы.

***

7 мая аким Актюбинской области Ондасын Уразалин в ходе рабочей поездки в Мартукский район представил активу и жителям района нового акима Ермека Кенжеханулы.

В разные годы Ермек Кенжеханулы работал менеджером департамента разработки кредитных продуктов АО «НУХ «КазАгро», начальником управления АО «Управляющая инвестиционная компания «АРКА», руководителем аппарата акима Актогайского района Карагандинской области, руководителем управлений Министерства сельского хозяйства РК, советником акима Актюбинской области, руководителем актюбинского областного управления внешних связей и туризма. С июня 2018 года до этого дня возглавлял управление информатизации и внешних связей Актюбинской области.

***

Галымжан Мельдешов стал председателем Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта. Он родился в 1964 году в городе Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова. В разные годы работал в средствах массовой информации: занимал руководящие должности в международной газете «Туркестан», АО «РТРК «Казахстан», ТОО «Мангыстау Медиа». С 2016 по 2018 годы занимал должность заместителя председателя Комитета по развитию языков и общественно-политической работе. С августа 2018 года работал заместителем председателя Комитета языковой политики МКС РК.

***

Приказом министра внутренних дел первым заместителем председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков. Тенизжан Джанибеков в органах внутренних дел РК начинал службу 1995 года помощником следователя следственного отделения отдела внутренних дел Аль-Фарабииского района ЮКО. С 2002 года служит в пенитенциарной системе республики. В разные годы занимал руководящие должности в департаментах УИС по Акмолинской области, г. Алматы и Алматинской области, ЮКО, в том числе в учреждениях УИС. С 2013 г. по 2016 г. был заместителем председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК. С 2016 г. по 2019 г. работал заместителем начальника департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан.

***

Андрей Хазбулатов назначен председателем Правления некоммерческого акционерного общества «Государственный центр поддержки национального кино».

В разные годы работал в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, президентом АО «Фонда духовного развития народа Казахстана» Министерства культуры РК, генеральным директором Казахского научно-исследовательского института культуры. Обладатель Государственной стипендии деятелей культуры и искусства, награждён благодарственным письмом Президента Республики Казахстан, член Национального научного совета Республики Казахстан, лауреат премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации за высокие достижения в области науки и техники, Заслуженный деятель Казахстана, член Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

***

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Баитов Канат Курмашевич возглавил Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Канат Баитов в министерстве индустрии работает с 2009 года.

В 2009-2010 гг. работал начальником управления металлургической и химической промышленности, в 2010-2011 гг. возглавлял управление горнодобывающей промышленности, 2011-2014 годы - руководитель управления горно-металлургической промышленности Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК. В 2014-2019 гг. - заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК. С февраля 2019 года занимал должность заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

***

8 мая текущего года распоряжением Главы государства Ермек Сагимбаев назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан.

***

Указом Главы государства Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Малайзии назначен Болат Иманбаев. В этой связи, Данияр Сарекенов освобожден от должности посла Республики Казахстан в Малайзии в связи с переходом на другую работу.

Болат Иманбаев в разные годы работал - главным специалистом Аппарата акима Акмолинской области; председателем Комитета по внешнеэкономической связи Акмолинской области; руководителем консульского пункта Министерства иностранных дел РК г. Астана; первым секретарем управления государственного протокола, советником министра, начальником отдела Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел РК, первым секретарем, советником в Посольстве Республики Казахстан в Литве; директором департамента экономического и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел РК. Был советником посольства Республики Казахстан в ФРГ. Возглавлял департамент международного сотрудничества Министерства индустрии и новых технологий РК. С 2017 года работал в качестве генерального консула Республики Казахстан в Санкт-Петербурге.