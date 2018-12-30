Новые кадровые назначения в РК за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На этой неделе на многих социально значимых позициях РК произошли важные перестановки. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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В Министестве иностранных дел назначен новый глава ведомства - им стал теперь уже экс-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов. Новый министр в разные годы работал на самых различных должностях. С 2006 года - советник, советник-посланник Посольства РК в РФ. С 2007 года - советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Иране. С 2008 года - генеральный консул Республики Казахстан в г. Франкфурт-на-Майне. С 2010 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии, Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины. С 2012 года - ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. С 2014 года - ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. С августа 2015 года - аким Южно-Казахстанской области. С октября 2016 года - министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК.



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На должность председателя Актюбинского областного суда назначен Сакен Абдолла. До назначения Сакен Абдолла был председателем военного суда РК. Общий стаж его работы в судебной системе составляет более 18 лет.

Опыт работы у С. Абдоллы довольно обширный: в 2005 - 2008 г.г. - судья Талгарского районного суда Алматинской области; 2008 - 2010 г.г. - председатель военного суда Алматинского гарнизона; 2010 - 2014 г.г. - органы прокуратуры Республики Казахстан; 2014 - 2015 г.г. - судья Алматинского городского суда; 2016 - 2018 г.г. председатель судебный коллегии по уголовным делам Военного суда Республики Казахстан.



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В Западно-Казахстанской области назначен новый прокурор - на этом посту Сапарбека Нурпеисова сменил Жандос Умиралиев. В органах прокуратуры с 2000 года. Работал в различных, в том числе руководящих должностях органов прокуратуры Актюбинской области. С 2010 по 2011 год состоял в должности старшего помощника генерального прокурора по особым поручениям - секретаря Координационного совета правоохранительных органов Республики Казахстан. С 2011 по 2017 год работал заместителем прокурора Алматы. С 2017 по 2018 год возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры. С августа 2018 года - исполняющий обязанности прокурора Западно-Казахстанской области. С 2014 года состоит в Президентском резерве руководства правоохранительных органов. За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора указом Главы государства награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».



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Нового руководителя департамента Нацбюро по противодействию коррупции назначили в Павлодарской области. Должность главы антикоррупционной службы региона занял Айдар Тастемиров. Айдар Тастемиров трудовую деятельность начал в 1998 году старшим уполномоченным по особо важным делам отдела по борьбе с организованной преступностью службы криминальной полиции центрального управления внутренних дела на транспорте. С декабря 2016 года по 2018 год работал заместителем руководителя Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской и Южно-Казахстанской областям.



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Заместителем акима Жамбылской области назначен Талгат Момышев. Т. Момышев работал на должностях заместителя директора Жамбылского центра стандартизации, метрологии и сертификации, президента ТОО «Интерсистема», старшего референта аппарата акима Жамбылской области, председателя Жамбылского областного комитета по инвестициям и внешнеэкономическим связям, директора Алматинского филиала РГП «Метрология», первого заместителя генерального директора АО «Национальный центр аккредитации», начальника управления АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологии Республики Казахстан, председателя Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа Республики Казахстан, председателя Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан. С ноября 2016 года работал на должности государственного инспектора Администрации Президента Республики Казахстан.



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В Алматы назначен главный архитектор города - им стал Алмасхан Ахмеджанов. Новый руководитель 19 лет работает в Управлении архитектуры и градостроительства города Алматы, начав трудовую деятельность с главного специалиста. Последние 10 лет был заместителем руководителя данного управления. Выпускник Казахского государственного университета имени Абая и Казахской государственной академии транспорта и коммуникации им. М.Тынышбаева, по специальности «Инженер - строитель».



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Акимы сменились в двух районах Павлодарской области. Жанат Шугаев освобожден от должности главы Теренкольского района района Павлодарской области. Этот пост занял Ернур Айткенов, ранее работавший в Аккулинском районе. Ернур Айткенов, 1965 года рождения, имеет 3 высших образования. В 1989 году окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности «Зооветеринария», в 2014 году - Инновационный евразийский университет по специальности «Экономика и бизнес», в 2016 году - магистратуру ИнЕУ. Трудовую деятельность начал в 1989 году. За прошедшие годы занимал различные руководящие должности. С 1997 по 1998 год был начальником отдела департамента сельского хозяйства Павлодарской области, с 1998 по 1999 год - начальник департамента сельского хозяйства Железинского района, с 2006 по 2014 год - аким Майского, Баянаульского районов. С 2014 по 2016 год - руководитель управления сельского хозяйства Павлодарской области.



В свою очередь, Ж. Шугаев возглавил Павлодарский район. Жанат Шугаев трудовую деятельность начал в 1983 году агрономом совхоза «Маяк». Затем работал на различных руководящих должностях. С 1991 по 2003 год - генеральный директор малого предприятия «Павлодар БАТТ», представитель «Корпорации БАТТ», директор АО «Смирновский элеватор», директор ТОО «Киялы Астык». С 2004 по 2006 год - аким Аккаинского района Северо-Казахстанской области, президент ОАО «Мамлютский мукомольный комбинат» СКО. С 2007 по 2009 год - генеральный директор ТОО «Агрофирма Бурабай 2007». С 2009 по 2013 год - аким Железинского и Иртышского районов. С 2013 по 2014 год занимал должность руководителя управления сельского хозяйства Павлодарской области.



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Руководителя управления земельных отношений назначили в СКО - им стал Арыстан Кужумов. А. Кужумов трудовую деятельность начал в 2005 году диспетчером ТОО «Единство». С 2006 по 2008 годы работал техником-землеустроителем Кызылжарского земельно-кадастрового филиала Северо-Казахстанской области. С 2008 по 2009 годы - главный специалист отдела земельных отношений Аккайынского района. С 2009 по 2011годы был ведущим специалистом, главным специалистом в управлении предпринимательства и промышленности. С 2011 по 2015 годы - главный инспектор акима области. С 2015 по 2018 годы руководил структурным подразделением - отделом сельскохозяйственного развития аппарата акима области. С 2018 года до настоящего времени работал заместителем руководителя управления земельных отношений.



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Новое назначение произошло и в Кызылординской области: Нургали Кордабай назначен на должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования Кызылординской области. Нургали Кордабай трудовой путь начал в 1997 году в качестве бухгалтера в АО «Дәнекер». В 1999-2015 годы занимал руководящие должности в налоговых органах Кызылординской области. В период с 2015 по 2016 год был советником акима города Кызылорды. С мая 2016 года занимал должность заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Кызылординской области.