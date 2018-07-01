Новые кадровые назначения в РК за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых кадровых назначений за неделю.

***



У главы Правительства Бакытжана Сагинтаева появился новый пресс-секретарь - на должность руководителя пресс-службы Премьер-Министра РК - пресс-секретаря Премьер-Министра РК назначена Зарина Нурланова.



З.Нурланова начала трудовую деятельность в 2009 году менеджером ТОО «Arna Media Advertising». В различные годы работала исполнительным, управляющим директором, заместителем председателя правления АО «Казконтент», возглавляла Институт Евразийской интеграции, а также занимала должность советника министра информации и коммуникаций РК.



***



В холдинге «НҰР-Медиа» заместителем председателя стал Максим Споткай. Свой трудовой путь он начал в Аксуском городском филиале партии «Нур Отан». До этого был активистом молодежного крыла «Жас Отан». Имеет опыт работы в сфере СМИ и информационной политики. Возглавлял казахскоязычную газету. Известен как молодежный общественный деятель и финалист проекта «100 новых лиц Казахстана».



***

В Алматинской области назначен новый начальник департамента по делам обороны - им стал подполковник Талгат Даулетханов, ранее занимавший пост заместителя руководителя регионального военного ведомства.

Воинскую службу Т. Даулетханов начал на должности командира учебного танкового взвода в п.Сарыозек. В различные годы занимал должности от командира взвода до командира мотострелкового батальона. Службу в местных органах военного управления начал с 2007 года. С 2016 года был на должности первого заместителя начальника департамента ДДО Алматинской области.



***



В Атырауской области Мурат Игалиев назначен руководителем управления энергетики и ЖКХ.

М. Игалиев в разное время работал в должности главного специалиста в управлении энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области, технического директора, первого заместителя генерального директора, генерального директора «Жайыкжылукуат». В октябре 2016 года занял должность заместителя директора в ТОО «Kazakhmarket». В 2017 году - главный специалист, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Атырауской области.



***



В Северо-Казахстанской области руководителем управления ветеринарии назначили Алтынбека Абдуллаева, до настоящего момента занимавшего должность заместителя руководителя управления сельского хозяйства.

А. Абдуллаев работал на позициях руководителя аппарата акима Целинного района Северо-Казахстанской области, советника по экономическим вопросам ТОО «Неженка-Ардагер» района имени Г. Мусрепова, главного специалиста экономического отдела аппарата акима Северо-Казахстанской области, заместителя акима Мамлютского района, заместителя акима Кызылжарского района.



***



В недавно созданном управлении информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области назначили первого руководителя. Им стал 36-летний Рашит Белгибаев.

Р. Белгибаев до назначения исполнял обязанности начальника отдела информационных технологий управления образования Карагандинской области. Трудился инженером по программному обеспечению профессионального лицея № 15. С 2010 по 2013 годы работал в Региональном научно-практическом центре «Сарыарка Дарыны», а после стал менеджером департамента образовательной политики и программ Назарбаев Интеллектуальной школы.