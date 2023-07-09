Новые кадровые назначения в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе произошли кадровые перестановки как в центральных, так и местных государственных органах власти. Кроме того, произошли перестановки в правоохранительных органах и дипломатическом корпусе. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Даурен Абаев назначен послом Казахстана в России. Даурен Абаев родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001), Лейденский университет (2006). Владеет казахским, русским, английским языками.

С 2001 по 2003 год – референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2003 году – третий секретарь посольства Республики Казахстан в Азербайджане.

С 2003 по 2007 год – второй секретарь, временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах.

В 2007 году – начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2007 по 2009 год – эксперт, консультант протокола Президента Республики Казахстан, заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

С 2009 по 2011 год – государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2011 года – пресс-секретарь, советник Президента Республики Казахстан.

С 2016 по 2019 годы – министр информации и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2019 по 2020 годы – министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

С 4 мая 2020 года Указом Президента Республики Казахстан назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С мая этого года Даурен Абаев был заместителем генерального секретаря СНГ.

Имеет дипломатический ранг первого секретаря I класса. Владеет английским языком.

Награжден орденами «Парасат», «Кұрмет», а также юбилейными медалями.

Даулетбек Кусаинов назначен послом РК в Канаде. Родился 17 марта 1977 года в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский университет им. Ш. Валиханова, Евразийский гуманитарный институт, Университет Стирлинг. Свою трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве преподавателя кафедры немецкого языка Кокшетауского университета им. Ш. Валиханова. С 1999 по 2000 годы был консультантом Национального центра устойчивого развития Министерства охраны окружающей среды РК.

Свою дипломатическую карьеру начал в 2000 году с должности атташе департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК. До 2004 года работал третьим, а затем вторым секретарём в том же департаменте. В 2004-2008 годах был третьим секретарём посольства РК в Бельгии. С 2008 по 2009 годы занимал должность начальника управления департамента торговых переговоров Министерства индустрии и торговли РК. В 2009-2014 годах работал в Администрации Президента РК консультантом, инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Центра внешней политики.

С 2014 по 2017 годы – советник-посланник посольства РК в Великобритании, а в 2017-2019 годах – советник-посланник посольства РК в США. До назначения послом Казахстана в Канаде с октября 2019 года был заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса. Владеет английским, немецким и нидерландским языками.

Жомарт Алиев назначен председателем Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии РК. Жомарт Алиев родился в 1969 году. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина (1993), горный инженер; Горную школа Парижа (Франция) по специальности «Государственное администрирование в горнорудной отрасли» (2003); Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова (2007), юрист.

Трудовой стаж:

Рабочий совхоза Красноярский Кокшетауской области (1985-1993);

Мастер рудника открытых горных работ города Кокшетау (1993-1999);

Работал в системе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан (1999-2002);

Возглавлял Павлодарскую областную инспекцию охраны и использования недр Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2002-2005);

Работал в системе Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, занимал должности заместителя начальника и в последующем начальника Управления государственного экологического контроля (2005-2010);

Главный эксперт Комитета государственной инспекции нефтегазового комплекса Министерства нефти и газа Республики Казахстан (11.2010-26.06.2012);

Заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (с 26.06.2012)

Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов.

Родился 24 мая 1986 года в городе Талдыкоргане.

Образование высшее, окончил Академию экономики и права им.Джолдасбекова по специальности «финансы», университет Туран по специальности «право».

Трудовую деятельность начал в октябре 2008 года ведущим специалистом Налогового комитета по Алматинской области.

С июля 2010 года работал ведущим специалистом, главным специалистом, руководителем отдела, руководителем управления в различных профильных подразделениях Департамента государственных доходов по городу Алматы.

С июня 2019 года - руководитель управления дистанционного мониторинга, с февраля 2021 года директор департамента администрирования, с августа 2021 года директор департамента крупных налогоплательщиков КГД МФ РК.

Каныбек Жумашев назначен председателем Комитета среднего образования Минпросвещения РК.

Родился 10 октября 1970 года. В 1992 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, специальность «преподаватель химии»; в 2006 году – Актауский государственный университет имени Ш. Есенова, специальность «экономист».

С января 2022 года и по настоящее время Каныбек Жумашев являлся руководителем департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Минпросвещения.

Аман Турегельдин возглавил центр трудовой мобильности в СКО. А.Турегельдину 48 лет. Уроженец нынешней Кокшетауской области.

Окончил Кокчетауский университет им. Ш.Уалиханова по специальности «инженер-экономист агропромышленного комплекса», Карагандинскую юридическую академию «Фемида» по специальности «юрист», гуманитарно-техническую академию города Кокшетау, «магистр экономики и бизнеса».

Трудовой путь начал с работы инженером маркетинга торгового дома. Много лет проработал в налоговой отрасли, занимался предпринимательской деятельностью. Был заместителем акима района Шал акына, акимом Уалихановского района.

Нургуль Бакынова стала акимом Серебрянска. Нургуль Асановне 46 лет, родом она из города Аягоза. В юности решила посвятить свою жизнь педагогической деятельности, чем успешно и занималась вплоть до 2020 года. За 20 лет трудовой деятельности преподавала в школах и университетах Восточно-Казахстанской области. Последнее место работы по основной специальности — директор средней школы в селе Полянское.

В июне 2020 года была назначена на должность акима Парыгинского сельского округа.

Досхан Амир назначен руководителем аппарата акима Актюбинской области.

Досхан Амир - выпускник Алматинского университета энергетики и связи, Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, Алматы Менеджмент университета, Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 2012 году, работал в различных коммерческих структурах. До назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Актюбинской области.

Ряд кадровых назначений произвели в полиции Костанайской области

Так, заместителем начальника ДП Костанайской области стал Ардана Саймагамбетов.

Ардана Муратович - подполковник полиции, будет курировать вопросы кадровой службы. За время службы в органах внутренних дел работал на различных руководящих должностях. Ранее был начальником отдела полиции Алгинского района ДП Актюбинской области.

Начальником отдела полиции Аулиекольского района стал Шарип Нашкенов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Костанайской области.

Начальником управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Костанайской области назначен Серик Исимбаев. До назначения он был командиром отряда по профессиональной служебной и физической подготовке СОБР ДП Костанайской области.

Дастанбек Коспанов назначен руководителем управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области.

Дастанбек Коспанов окончил АГУ им. Х. Досмухамедова по специальности «экономист-финансист», а также Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет по специальности «физическая культура и спорт».

В разные годы Коспанов Д. работал в АО «Казпочта», департаменте архитектуры и градостроительства, управлении туризма, физической культуры и спорта Атырауской области.

С 2019 года до нынешнего назначения занимал должность директора КГП «Центр подготовки олимпийского резерва» областного управления физической культуры и спорта.

Кусайын Сарсембай назначен главой управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области. Родился в ноябре 1961 года. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт по специальности «зооинженер», Казахско-русский международный университет по специальности «бакалавр экономики и бизнеса».

Трудовую деятельность начал в сентябре 1984 года ветеринарным врачом совхоза «Тогыз» Шалкарского района Актюбинской области.

В 2021 – 2023 гг. - руководитель управления ветеринарии Актюбинской области.

Асхат Чарапиев назначен главным санврачом области Жетысу.

Асхат Чапариев родился в 1982 году в Сарканском районе. В 2006 году окончил Казахский национальный медицинский университет по специальности гигиенист и эпидемиолог.

В разные годы работал главным специалистом отдела эпидемиологического надзора Талдыкорганского городского управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора, главным специалистом отдела эпидемиологического надзора департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Алматинской области, начальником управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Сарканскому району и руководителем управления охраны общественного здоровья Алакольского района.

С 2019 года занимал должность заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области и области Жетысу.

Ранее заместителем руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу был назначен Самат Ахметов.

До этого, с 2020 года, руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области и области Жетысу был Ергали Сыдыманов. Он сейчас является директором филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля по области Жетысу.

Кайрат Омаров назначен руководителем центра трудовой мобильности Атырауской области.

Кайрат Омаров окончил Атырауский институт нефти и газа по специальности «экономист».

С 2013 года до нынешнего назначения занимал должность директора КГП «Центр занятости населения» акимата Жылыойского района.