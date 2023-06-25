Новые кадровые назначения в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее значимых из них - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Мурат Журебеков назначен советником Премьер-Министра РК. В разные годы занимал ответственные должности в ЗАО «КазТрансГаз», ЗАО «Интергаз Центральная Азия», «Аджип ККО» в городе Лондоне, АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «PSA». С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики РК, затем был назначен первым вице-министром энергетики. С января по июнь 2023 года занимал должность акима города Актобе.

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Ерлан Аккенженов назначен вице-министром энергетики РК. Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом в частной организации. В 2004-2012 годы работал на руководящих должностях в предприятиях нефтегазовой отрасли. В 2012-2016 годы работал главным менеджером, старшим управляющим директором по трейдингу в компании KMG International (Rompetrol). С 2016 по 2022 годы работал в коммерческих структурах. С июля 2022 года по настоящее время занимал должность начальника управления маркетинга нефтепродуктов АО НК «КазМунайГаз».

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Кайрат Максутов назначен главой АО «Самрук-Энерго». Имеет два высших образования – экономическое и профильное энергетическое. В разные годы работал в банковских структурах, квазигосударственном секторе. С 2009 года по 2018 год являлся заместителем председателя правления АО «Самрук-Энерго». С 2018 года по настоящее время руководил холдинговыми компаниями энергетической отрасли.

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Новый совет директоров избрали в Казатомпроме. В новый состав совета директоров включены два новых независимых директора – Арман Аргингазин и Нодир Сидиков, которые соответствуют всем критериям для независимых членов Совета директоров и обладают соответствующими профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих функций, отметили в компании.

Председателем совета директоров компании избран Арман Аргингазин. Аргингазин имеет более 20 лет опыта работы в международных банковских структурах в Казахстане и был главой направления Metals and Mining в ABN Amro в Казахстане.

Нодир Сидиков – гражданин Великобритании и имеет более 15 лет опыта работы в международной юридической компании в Великобритании, является членом Ассоциации международных переговорщиков по энергетике (AIEN), а также членом исполнительного комитета Британско-казахстанской юридической ассоциации.

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Куаныш Омарбеков назначен на пост главного директора по производству Казатомпрома. Г-н Омарбеков работал на различных руководящих должностях в ТОО «KAP Logistics» с 2011 года, в том числе в период с 2018 по 2022 годы работал генеральным директором ТОО «KAP Logistics». Последним местом работы г-на Омарбекова до назначения на должность главного директора по производству АО «НАК «Казатомпром» было АО «СП «Акбастау», где он занимал должность генерального директора с декабря 2022 года.

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Талгат Ластаев избран на пост заместителя председателя Конференции ИКАО Европейского/Североатлантического региона. В разные годы был начальником управления в департаменте развития транспортно-коммуникационного комплекса, заместителем председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстана, сейчас является председателем Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, председатель.

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Самат Ахметов назначен заместителем главного санврача области Жетысу. В разные годы работал главным специалистом отдела санитарно-гигиенического надзора и контроля за соблюдением требований технических регламентов РГУ «Павлодарское городское управление по защите прав потребителей», главным специалист отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными и коммунальными объектами департамента охраны общественного здоровья Алматинской области, руководителем отдела контроля и надзора за промышленными, радиационно-опасными объектами департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу.

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Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы. Свою трудовую деятельность начал в 2010 году в качестве специалиста департамента стратегии и бюджетного планирования АО «Агро-Консалтинг- К» города Караганды. В разные годы работал в строительных компаниях, также занимал руководящие должности в ТОО «Алматинские тепловые сети» города Алматы, АО НК СПК «Жетысу» Алматинской области. До назначения работал руководителем группы реализации базового направления повышения качества услуг ЖКХ АО «Центр развития города Алматы».

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Назначен и.о. руководителя управления строительства Алматы. Им стал Алмас Шабдарбаев. За период трудовой деятельности работал помощником заместителя председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, директором департамента административной работы Агентства Республики Казахстан по регулирования естественных монополий и защите конкуренции. В разные годы занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК, Министерстве здравоохранения РК, АО «Жасыл даму», АО «НАК «Казатомпром». Также был руководителем аппарата филиала строительной компании «Mabco Constriction SA». До назначения работал советником председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания».

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Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области. В разные годы работал сотрудником хлебозавода «Жанатас», вице-президентом АО «Жанатас нан», спасателем, командиром отделения Жанатасского военизированного аварийно-спасательного отряда, главным специалистом отдела канцелярии, отдела кадровой работы. Работал в должности акима города Жанатаса, руководителем аппарата Сарысуского районного маслихата, заместителем акима Сарысуского района.