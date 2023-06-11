Новые кадровые назначения в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в Казахстане произошел ряд кадровых перестановок и назначений. МИА «Казинформ» по традиции предлагает вниманию читателей наиболее значимые из них.

На уходящей неделе Тамара Дуйсенова назначена заместителем Премьер-Министра – министром труда и соцзащиты населения РК.

Дуйсенова Тамара Босымбековна родилась в 1965 году в селе Ленинском Сарыагашского района Чимкентской области КазССР. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области. В 1988-1992 годы — экономист Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР. В 1992-1993 годы — старший экономист Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

В 1993-1994 годы — руководитель отдела компании «Перизат-Холдинг», город Сарыагаш Южно-Казахстанской области. В 1994 году работала советником главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области. 1994-1997 гг. — заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. В 1997 году работала первым заместителем акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. 1997-1999 гг. — первый заместитель акима города Шымкента Южно-Казахстанской области. 1999-2002 гг .— заместитель акима Южно-Казахстанской области. 2002-2006 гг. - работала вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 2006-2008 гг . — заместитель акима Южно-Казахстанской области. С 2008 по 2013 годы работала ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С февраля по июнь 2013 года — вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 2013-2014 гг . — министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 2014-2017 гг . — министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. В 2017-2018 годы работала министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 2018-2019 гг. — секретарь партии «Нур Отан». 2019-2020 гг. — президент акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 2019-2020 гг. — внештатный советник Президента Республики Казахстан. 2020-2022 гг. — помощник Президента Республики Казахстан – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан. 11 апреля 2022 года была назначена на должность министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, 4 апреля 2023 года переназначена на эту же должность.

На должность министра по ЧС назначен Сырым Шарипханов.

Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич родился 1 мая 1967 года в городе Алматы. В 1991 году он окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени М.Чистякова. Доктор технических наук, генерал-майор. В разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны. С июня 1997 года по февраль 1999 года – начальник Центра подготовки и обучения Жамбылского областного управления по чрезвычайным ситуациям. С сентября 2008 года по февраль 2010 года – начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы. С октября 2014 года по ноябрь 2020 года – начальник Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. С 3 сентября 2021 года и по настоящее время – начальник Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Заместителем Управделами Президента стал Абай Алтай.

Абай Алтай родился 17 января 1991 года. В 2011 году. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, в 2013 году – Кардиффский университет Великобритании, регионоведение, деловое администрирование. Работал специалистом центра аккредитации РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения», помощником заместителя председателя сената парламента РК, главным консультантом отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата Сената Парламента РК, помощником председателя Сената Парламента РК, заместителем заведующего секретариатом председателя сената Парламента РК, главным консультантом отдела международного сотрудничества и протокола Сената; консультантом, инспектором, заведующим сектором в службе протокола Президента РК, заведующим отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента РК.

Батырхан Акек назначен руководителем управления финансов Жамбылской области. 47-летний Батырхан Акек - уроженец Меркенского района Жамбылской области. В 1998 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности «организация производства (менеджер)». Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом отдела финансов Меркенского района. В разные годы работал главным специалистом управления финансов акимата Жамбылской области, возглавлял отдел областного управления финансов. С октября 2011 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя управления финансов акимата Жамбылской области.

Кадровые назначения прошли в департаменте полиции ВКО.

Приказом начальника ДП ВКО 18 кандидатов из районных и городских подразделений были назначены на новые должности.