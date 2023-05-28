Новые кадровые назначения в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На этой неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Обзор кадровых назначений предлагает вниманию читателей МИА «Казинформ».

Глава Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Мурат Темиржанов избран председателем субрегионального Евразийского почвенного партнерства (EASP) ФАО ООН.

Мурат Темиржанов родился в КазССР, Акмолинской обл., Бурабайском р-йоне, с. Наурызбай-Батыра. В 1998 г. окончил Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова, специальность «Инженер-экономист в отраслях АПК». В 2006 г. окончил «Казахский гуманитарно-юридический университет» и получил статус бакалавра юриспунденции, «Казахский национальный аграрный университет» по специальности «Сельскохозяйственные науки».

С 2021 года — председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК, главный государственный инспектор по использованию и охране земель Республики Казахстан.

Сайран Сайфеденов возглавил управление городских активов Алматы. Сайран Сайфеденов родился в 1974 году. Окончил Казахский государственный педагогический университет имени Абая, Алматинский университет непрерывного образования, Казахский университет путей сообщения. С 2019 года до назначения на должность руководителя управления городских активов занимал должность акима Ауэзовского района Алматы.

Арман Жудебаев назначен председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы. С июня 2018 года являлся ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Экс-заместитель спикера Мажилиса Балаим Кесебаева возглавила департамент юстиции Алматы.

Балаим Кесебаева родилась 23 апреля 1966 года в Туркестанской области. Окончила Талдыкорганский юридический техникум, Казахский государственный университет имени аль-Фараби, бакалавриат Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

Дархан Ермаганбетов назначен акимом Мугалжарского района Актюбинской области.

Дархан Ермаганбетов родился в Хромтауском районе в 1986 году, образование высшее: в 2008 году окончил Актюбинский государственный университет им.К. Жубанова, в 2012 году - Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, в 2017 году - университет Нархоз. С марта 2020 года занимал должность акима Айтекебийского района.

Бейбут Шаханов назначен руководителем аппарата акима Алматы.

Бейбут Шаханов родился в 1979 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай-хана, Казахский государственный юридический университет, Казахскую коммерческо-финансовую академию, Университет Ланкастер (Великобритания). С июня 2022 года до этого назначения работал руководителем управления строительства города Алматы.

Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области.

Распоряжением акима Костанайской области с 25 мая Калмаков Ерлан Болатович назначен руководителем управления по делам религий акимата Костанайской области, ранее занимал должность руководителя управления культуры.

Атамуратов Куралбек Буркитбаевич назначен временно исполняющим обязанности руководителя управления культуры акимата Костанайской области до дня получения результатов специальной проверки, более 10 лет работал в сфере культуры, занимался организацией мероприятий с участием Главы государства.

Также приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы с 15 мая Салыкбаев Ерлан Амандыкович назначен руководителем департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области, ранее занимал должность заместителя руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Павлодарской области.

Олжас Баккараев возглавил управление природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области.

Баккараев Олжас Елебекович родился в 1985 году в городе Таразе. Окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет по специальности «электроника и микроэлектроника», Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «экономика». С октября 2020 года занимал должность заместителя акима Жамбылского района Жамбылской области.

Арман Абеуов назначен руководителем Спортивного комитета Минобороны РК.

Арман Абеуов родился в 1982 году в Жезказганской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

В Службе государственной охраны проходил службу на различных должностях. В Вооруженных силах прошел путь от начальника отдела организации спортивно-массовой работы Министерства обороны до заместителя председателя Спортивного комитета.

Мастер спорта международного класса Арман Абеуов – трехкратный обладатель Кубка мира по самбо, чемпион Азии по дзюдо, десятикратный чемпион Казахстана по самбо, дзюдо и қазақша күрес.

Даулет Шайтурсын назначен на должность заместителя руководителя аппарата акима Алматинской области.

Даулет Шайтурсын родился в 1988 году в городе Кызылорде. В 2008 году окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальности учитель казахского языка и литературы, в 2022 году - Университет «Туран» по специальности магистр бизнеса и управления.

С октября 2022 года был руководителем управления по развитию языков Алматинской области.

Жаркын Тусупбекулы назначен советником акима Абайской области.

Жаркын Тусупбекулы родился в 1985 году в городе Семипалатинске. Окончил Казахский национальный университет по специальности «политология».

С 2021 года работал инспектором в Администрации Президента РК.

Акимом района Алихана Бокейхана назначен Досбол Кулекеев.

Досбол Батырбекович Кулекеев, 1981 года рождения, имеет высшее образование. С 2022 года занимал должность заместителя генерального директора по корпоративным вопросам в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» в городе Астане.

Адлет Мустафинов назначен начальником департамента уголовно-исполнительной системы в СКО.

А. Мустафинов родился в городе Семее. В 1994-м году окончил Омский аграрный университет по специальности «зоотехник», в 2007-м - Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «юриспруденция». В разные годы работал инспектором межрайонного отдела по Павлодарскому региону управления омитета налоговой полиции по Павлодарской области, старшим оперуполномоченным по ОВД группы собственной безопасности департамента УИС по Павлодарской области, заместителем начальника оперативного управления, взаимодействия с правоохранительными органами КУИС МВД РК, заместителем начальника департамента УИС по Северо-Казахстанской области, городу Нур-Султану.

Ержан Кулумбетов возглавил отдел культуры акимата Петропавловска.

Окончил российский институт театрального искусства - ГИТИС по специальности «актерское искусство». С 2008-2010 по творческому обмену обучался в музыкальном театре в Милане.

Работал преподавателем кафедры вокала в Казахской национальной академии искусств в Алматы, главным режиссером Дворца школьников в Астане, педагогом в центре развития творчества детей и юношества в Байконуре, старшим преподавателем кафедры актерского мастерства и режиссуры в Астане, руководителем по воспитательной работе и делам молодежи Казахского национального университета искусств.



