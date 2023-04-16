Новые кадровые назначения в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе кадровые перестановки произошли в Комитете национальной безопасности, местных государственных органах, Казахстанской федерации футбола. Также сменилась глава Национальной академии наук РК. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Президентом Национальной академии наук РК назначена Кунсулу Закарья.

Закарья Кунсулу Дальтоновна родилась в 1967 Карагандинской области. Является лауреатом Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби, членом Академии естественных наук, член-корреспондентом Российской Академии естествознания, разработчиком казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19. Под ее руководством осуществлена координация, мониторинг и контроль исполнения 10 научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных проекта.

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Заместителем председателя Комитета национальной безопасности – начальником Службы антитеррора назначен Руслан Сейсембаев.

Сейсембаев Руслан Темиргалиевич является генерал-майором национальной безопасности. Окончил Академию КНБ РК. В разные годы служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности. Более 10 лет служит на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

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Заместителем председателя Комитета национальной безопасности – начальником Службы экономической безопасности назначен Асхат Тулеуов.

Тулеуов Асхат Калмагамбетович является генерал-майором национальной безопасности. Ранее занимал должность начальника территориального органа КНБ.

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Акимом Сарыаркинского района Астаны назначен Бауыржан Ералы.

Ералы Бауыржан Бейбітұлы родился в 1995 году в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Таразский региональный университет им.М.Х.Дулати. Трудовую деятельность начал инспектором Комитета госдоходов Министерства финансов РК. В разные годы занимал должности эксперта, главного эксперта управления «Ситуационный центр», и.о. заместителя начальника управления Центра электронного декларирования. В 2022 году занимал должность заместителя руководителя Главного диспетчерского управления Комитета госдоходоа Министерства финансов РК. До назначения занимал должность советника акима столицы.

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Акимом Нуринского района Астаны назначен Жусуп Жумагулов.

Жумагулов Жусуп Рахатович родился в 1992 в Алматы. Окончил Университет КИМЭП, КазГЮУ имени М.С.Нарикбаева, Назарбаев Университет. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал со специалиста управления инвестиций и развития столицы. В разные годы занимал должности заместителя руководителя Центра исследования проблем религий, заместителя руководителя управления по делам общественного развития столицы, заместителя руководителя аппарата акима столицы. С февраля 2022 года занимал должность акима Сарыаркинского района.

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Акимом Аксуского района Жетысуской области назначен Берик Тынышбаев.

Тынышбаев Берик Тынышбаевич родился в 1974 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени, Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальностям – ученый-агроном, юрист. Трудовой путь начал главным экономистом сельскохозяйственного кооператива «Буйен» Аксуского района. В разные годы работал главным специалистом аппарата акима района, помощником акима, заместителем руководителя, руководителем отделов сельского хозяйства, сельского хозяйства и земельных отношений, руководителем аппарата, заместителем акима Аксуского района, заместителем руководителя крестьянского хозяйства «Жақсылық», депутатом маслихата Аксуского района VI созыва, Жетысуской области VII, VIII созывов. С июля 2014 года руководил крестьянским хозяйством «Алихан» в Аксуском районе.

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Акимом Сырдарьинского района Кызылординской области назначенБерик Сарменбаев.

Сарменбаев Берик Абдигаппарович родился в 1963 году в Кызылорде. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Трудовую деятельность начал в 1985 году каменщиком треста «Казторгстрой». В разные годы занимал должности в государственном и частном секторах - от простого специалиста до руководящей должности. Был заместителем акима Кызылорды, заведующим общественной приемной Кызылординского областного филиала партии «Нұр Отан», заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области. До назначения занимал должность заместителя акима Сырдарьинского района.

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Главным архитектором Павлодарской области назначен Бахытжан Алимгазинов .

Алимгазинов Бахытжан Темирбекович 1985 года рождения. Окончил ПГУ им. С.Торайгырова по специальностям «архитектура» и «строительство». В 2019 году окончил магистратуру по специальности «строительство». В разные годы был архитектором в акимате Павлодара, возглавлял отделы архитектуры и градостроительства Аксу, Павлодара, занимал должность руководителя управления строительства Павлодарской области. Работал в частных организациях.

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Начальником отдела по чрезвычайным ситуациям Приозерска в Карагандинской области назначен Сапаргали Курымбаев .

Сапаргали Курымбаев родился в 1980 году. Выпускник университета «Сырдарья» и Южно-Казахстанского государственного университета имени Мухтара Ауезова. Службу в органах гражданской защиты начал в 2007 году в должности дознавателя отдела противопожарной службы Приозерска. До нового назначения занимал должность начальника пожарной части №15.

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Заместителем начальника полиции Актау назначен Асыл Булекбаев.

Булекбаев Асыл Абылаевич в 2010 году окончил юридический институт Академии Министерства внутренних дел РК. Работает в органах внутренних дел с 2006 года. Свою службу начал участковым инспектором полиции, много лет проработал в сфере дорожной полиции. До назначения занимал должность заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП Мангистауской области.

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Первым вице-президентом Казахстанской федерации футбола назначен Олжас Абраев.

Абраев Олжас Шакенович родился в 1984 году. В разные годы работал в Федерации футбола города Алматы, был судьей национальной категории, затем высшей национальной категории Республики Казахстан по футболу, международной категории (FIFA) по футзалу. Возглавлял департамент футзала Федерации футбола Казахстана, Национальную футбольную лигу ФФК, Ассоциацию «Профессиональная футбольная лига Казахстана». В 2009-2012 годах координировал проект FIFA TMS в Казахстане. В Федерации футбола занимал должности члена контрольно-дисциплинарного комитета, исполнительного директора.



