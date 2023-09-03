Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в Казахстане произошли масштабные кадровые перестановки в Администрации Президента РК, Кабмине, назначены главы ряда министерств. Изменения коснулись и региональных органов власти. Международное информационное агентство «Казинформ» расскажет о наиболее значимых из них.
Гизат Нурдаулетов
назначен секретарем Совета безопасности РК Фото: akorda.kz
Гизат Нурдаулетов родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1986).
Трудовая деятельность: юрист колхоза (1987-1990); работа в органах прокуратуры (1990-1996); работа в органах Государственного следственного комитета РК (1996-1997); работа в органах Комитета национальной безопасности РК (1997-2007); начальник департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области (2007-2017); первый заместитель Генерального прокурора РК (2017-2019); Генеральный прокурор Республики Казахстан (2019-2022). С февраля 2022 года был помощником Президента Республики Казахстан – секретарем Совета безопасности Республики Казахстан.
Баймукашев Мурат
назначен заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.
Уразгулов Расул назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Совета безопасности Республики Казахстан.
В Администрации Президента РК
произведен ряд назначений.
Желдибай Руслан назначен помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
Фото: primeminister.kz
Казыхан Ержан назначен помощником Президента Республики Казахстан по международным вопросам.
Фото: akorda.kz
Жиенбаев Ержан назначен помощником Президента Республики Казахстан по правовым вопросам.
Фото: primeminister.kz
Жайсанбаев Канатбек назначен заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.
Турганалы Руслан назначен заведующим Отделом государственной службы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Калайчиди Алексей назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Кульсеитов Айдын назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Лазар Ернар назначен заведующим Отделом внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Ернар Баспаев
назначен советником Президента РК. Фото: akorda.kz
Ернар Баспаев окончил Казахскую государственную юридическую академию, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. По специальности юрист, бакалавр экономики и бизнеса, магистр делового администрирования. Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Комитета по авторским правам Министерства юстиции . С 2002 по 2006 годы работал главным специалистом, замначальника Управления по организации работы по регистрации населения Комитета регистрационной службы Министерства юстиции. В 2006-2010 годы являлся начальником управления Комитета по судебному администрированию при Верховном суде. В 2010 году назначен руководителем департамента юстиции по Атырауской области. В 2013-2019 годы являлся руководителем аппарата акима Атырауской области. В 2019-2022 годы работал госинспектором Администрации Президента. 13 апреля 2022 года назначен помощником Президента – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента. С 9 декабря 2022 года работал заместителем руководителя Администрации Президента.
Асет Иргалиев
назначен помощником Президента РК по экономическим вопросам. Фото: primeminister.kz
Иргалиев Асет Арманович, 18.06.1986г.р., родился в Костанае. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2008); Международную школу бизнеса, Швеция (2008); Университет Йорка (2009); Университет Ноттингема (2010). Специальность «Экономист». Трудовой стаж: региональный аналитик экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (09.2010-10.2011); главный региональный аналитик экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (10.2011-11.2012); региональный экономист банка экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (11.2011); директор, вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» (01.2013-2016); председатель правления АО «Институт экономических исследований» (02.2016-10.2016); советник председателя правления АО «НУХ «Байтерек» (10.2016-12.2016); советник Премьер-министра РК (12.2016-07.2018); заведующий Центром проектного управления Канцелярии Премьер-министра РК (07.2018-09.2018); вице-министр национальной экономики РК (09.2018-03.2019); заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК(03.2019-08.2019); первый вице-министр национальной экономики РК (08.2019-01.2021); министр национальной экономики РК (18.01.2021-06.2022); председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (06.01.2022, переназначен с 28.11.2022).
Серик Жумангарин
назначен заместителем Премьер-Министра РК. Фото: primeminister.kz
Серик Жумангарин родился в 1969 году в г. Актобе. Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Международную академию бизнеса. В 1993-2004 гг. занимался предпринимательской деятельностью. В 2005-2006 гг. — заместитель начальника Отдела экономики и бюджетного планирования г. Актобе; начальник Отдела предпринимательства г. Актобе. В 2006-2007 гг. — заместитель начальника Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области. В 2007-2008 гг. — начальник Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области; директор Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области. В 2008-2010 гг. — заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, директор Департамента развития торговли; заместитель председателя Правления АО «Казахстанское контрактное агентство». В 2010-2011 гг. — заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc». В 2012-2013 гг. — директор Департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК; председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли РК. В 2013-2014 гг. — вице-министр регионального развития РК. В 2014-2017 гг. — председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК. В 2017-2019 гг. — вице-министр национальной экономики РК. В 2019-2020 гг. — член коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию. В 2020-2022 гг. — председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК. 15 августа 2022 г. назначен исполняющим обязанности заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК. 2 сентября 2022 г. Указом Президента Республики Казахстан назначен заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции РК. 3 апреля 2023 года Указом Президента Республики Казахстан переназначен заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции РК.
Тамара Дуйсенова
назначена заместителем Премьер-Министра. Фото: gov.kz
Тамара Дуйсенова родилась в 1965 году в селе Ленинском, Сарыагашского района, Чимкентской области КазССР. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области. В 1988-1992 годы — экономист Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР. В 1992-1993 годы — старший экономист Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.
В 1993-1994 годы — руководитель отдела компании «Перизат-Холдинг», город Сарыагаш Южно-Казахстанской области. В 1994 году работала советником главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области. В 1994-1997 — заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. В 1997 году работала первым заместителем акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. В 1997-1999 — первый заместитель акима города Шымкента Южно-Казахстанской области. В 1999-2002 — заместитель акима Южно-Казахстанской области. В 2002-2006 работала вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. В 2006-2008 — заместитель акима Южно-Казахстанской области. С 2008 по 2013 годы работала ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения. С февраля по июнь 2013 года — вице-министр труда и социальной защиты населения. В 2013-2014 годы — министр труда и социальной защиты населения. В 2014-2017 годы — министр здравоохранения и социального развития. В 2017-2018 годы работала министром труда и социальной защиты населения. В 2018-2019 годы — секретарь партии «Нур Отан». В 2019-2020 годы — Президент Акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения. В 2019-2020 годы — внештатный советник Президента. В 2020-2022 годы — помощник Президента – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента. С 11 апреля 2022 года назначена на должность министра труда и социальной защиты населения. 4 апреля 2023 года Указом Президента РК переназначена на должность министра труда и социальной защиты населения.
8 июня 2023 года Указом Президента РК назначена заместителем Премьер-Министра – министром труда и социальной защиты населения.
Аида Балаева
назначена министром культуры и информации РК. Фото: akorda.kz
Балаева Аида Галымовна, 04.07.1974, уроженка Алматинской области, закончила Алматинский государственный университет имени Абая (2000), учитель русского языка и литературы; Казахский национальный аграрный университет (2007), юрист.
Трудовой стаж: ведущий специалист отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, исполняющая обязанности начальника управления информации по городу Алматы (1999-2004); первый заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы (2004-2006); директор Департамента внутренней политики города Алматы (2006-2008); директор Департамента, начальником Управления внутренней политики города Астаны (2008-2010); заместитель Акима города Астаны (02.2010-12.2014); заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (30.12.2014-07.2019); помощник Президента - заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента (22.07.2019-04.05.2020); министр информации и общественного развития (04.05.2020, переназначена с 18.01.2021-11.01.2022); заместитель руководителя Администрации Президента (11.01.2022-01.09.2023).
Ержан Саденов
назначен министром внутренних дел РК. Фото: gov.kz
Саденов Ержан Сапарбекович, 24.10.1968, уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова (1993); Карагандинская высшая школа КНБ Республики Казахстан (1998).
Трудовой стаж: оперуполномоченный межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД Восточно-Казахстанской области (1993-1994); старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УУР УВД ВКО (1994-1995); начальник отделения по борьбе с кражами и угоном автотранспорта оперативно-поискового отдела при УВД г. Усть-Каменогорска ВКО (1995-1996); начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и наркомании отдела уголовного розыска УГСК по г. Усть-Каменогорску ВКО (1996); заместитель начальника отдела ГСК по г. Серебрянску УГСК по ВКО (1996-1997); начальник отдела розыска управления по раскрытию преступлений против личности УУР СКП УВД ВКО (1997-1998); начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с особо опасными преступлениями СКП УВД ВКО (26.02.1998-19.05.1998); сотрудник УВД ВКО (19.05.1998-01.07.1998); начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД ВКО (01.07.1998-17.02.2000); начальник ОВД Зайсанского района УВД ВКО (17.02.2000-13.02.2004); начальник ОВД Тарбагатайского района ГУВД ВКО (13.02.2004-27.09.2006); начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО (27.09.2006-02.06.2008); начальник ОВД г. Риддер ДВД ВКО (02.06.2008-05.05.2009); начальник УВД г. Усть-Каменогорска ДВД ВКО (05.05.2009-22.08.2009); первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области (22.08.2009-22.01.2013); начальник Департамента «Р» МВД Республики Казахстан (22.01.2013-10.03.2015); и.о. начальника Департамента внутренних дел на транспорте (10.03.2015-18.03.2015); начальник Департамента внутренних дел на транспорте (18.03.2015-03.06.2016); начальник Департамента полиции Акмолинской области (06.2016-04.2019); начальник Департамента полиции города Нур-Султан (04.2019-26.01.2022); заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (26.01.2022-02.09.2023).
Марат Карабаев в
озглавил Министерство транспорта. Фото: gov.kz
Карабаев Марат Каримжанович родился 4 июля 1987 года. В 2008 году окончил «Ташкентский автомобильно-дорожный институт» - специальность «Строительство зданий и сооружений». В 2010 году - университет Уорвик (Великобритания) по программе «Болашақ» – специальность «Производственно-системная инженерия». В 2015 году закончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати по специальности «Экономика».
С января по август 2011 года – стажер, эксперт Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК. С августа 2011 года по март 2013 года – эксперт, главный эксперт Департамента технологий и энергосбережения Министерстве индустрии и новых технологий РК. С марта по ноябрь 2013 года – руководитель Управления транзитной политики Департамента транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК. С ноября 2013 года по июнь 2014 года – советник председателя правления ТОО «Региональный инвестиционный центр «Максимум» при акимате ЮКО. С июня 2014 по октябрь 2015 годы – заместитель руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области. С ноября 2015 по март 2017 годы – руководитель Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области. С мая 2018 по июль 2020 года – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в июне 2019 года функции Департамента переданы от Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности. С июля 2020 года по июль 2021 года – председатель Комитета индустриального развития МИИР РК. С июля 2021 года по январь 2023 года – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. С января 2023 года по 2 сентября 2023 года – министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Арман Шаккалиев
назначен министром торговли и интеграции. Фото: gov.kz
Арман Шаккалиев родился в 1977 году в г. Балхаш Карагандинской области. Окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова. Трудовую деятельность начал юрисконсультом ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий» по г. Астана и Акмолинской области. 2001– 2002 гг. — главный специалист, начальник отдела Агентства РК по государственным материальным резервам. 2002-2004 гг. — начальник управления анализа и мониторинга несостоятельных предприятий Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов РК. 2004-2006 гг. — директор Республиканского государственного предприятия «Казахстанский институт метрологии». 2006-2007 гг. — заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками. В 2007-2008 годы работал на руководящих должностях в структурах Министерств финансов, экономики и бюджетного планирования, холдинга «КазАгро». 2008-2016 гг. — директор Республиканского государственного предприятия «КазИнСт». В 2016-2018 годы — директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии. 2018-2019 гг. — председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК. В 2019-2020 годы занимал должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК. 11.2020-06.10.2022 - член коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. С ноября 2022 года по 2 сентября 2023 года - первый вице-министр торговли и интеграции РК.
Ермек Маржикпаев
назначен министром туризма и спорта Республики Казахстан. Фото: aqmola.gov.kz
Маржикпаев Ермек Боранбаевич, 1969 года рождения, уроженец Целинограда. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С.Сейфуллина (учитель истории), Университет «Туран» (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).
Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу СШ № 29 г. Астана. В 1992-2008 годы — работал учителем истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области, директором МЧП «Шонай», директором ТОО «Береке-Бурабай». В 2008-2012 годы — аким Аршалынского района Акмолинской области. В 2012-2013 годы — аким Зерендинского района Акмолинской области. В 2013-2014 годы — заместитель акима Акмолинской области. В 2014-2015 годы — Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан. В 2015-2019 годы — аким города Кокшетау. В марте 2019 года был назначен акимом Акмолинской области.
Светлана Жакупова
назначена министром труда и социальной защиты. Фото: parlam.kz Жакупова Светлана Кабыкеновна родилась в 1968 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский государственный педагогический институт (1991) и Алматинскую академию экономики и статистики (2006). Трудовую деятельность начинала в системе образования. С 1997 по 2008 год работала в Государственном центре по выплате пенсий.
В 2008-2011 – и.о. директора, директор департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2011-2013 – руководитель программ проектного офиса АО «Национальные информационные технологии».
В 2013-2014 – вице-министр труда и социальной защиты населения, в 2014-2017 – заместитель министра здравоохранения и социального развития, в 2017-2019 – вице-министр труда и социальной защиты населения.
Гулзат Кобенова
назначена председателем Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК. Фото: primeminister.kz
Гулзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет имени Х. Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова. Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени Х. Жубанова. С 2002 по 2009 годы занимала руководящие должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени Х. Жубанова. С 2009 года по 2010 годы занимала должности эксперта, начальника управления информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК. С 2010 по 2018 годы работала на различных руководящих должностях Министерства образования и науки РК. С 2018 по 2019 годы — заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК — Елбасы Н. Назарбаева. С января по сентябрь 2019 года занимала должности заведующего сектором и инспектора Канцелярии Президента РК. С сентября 2019 года по январь 2020 года — председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК. С января 2020 года по 22 июня 2021 года работала председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК. С 22 июня 2021 года была председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК
Адлет Тойбаев
возглавил Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования. Фото: primeminister.kz
Адлет Тойбаев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 2008 году преподавателем КазНУ им. аль-Фараби. В 2008-2009 гг. — начальник методического отдела, директор по академическим вопросам КазНУ им. аль-Фараби. В 2011 по 2017 гг. — начальник учебно-методического управления; проректор по учебной работе Казахского государственного женского педагогического университета. В 2017-2018 гг. — первый проректор – проректор по академическим вопросам Казахстанского инженерно-технологического университета. С 2018 года работал директором департамента высшего и послевузовского образования МОН РК. В 2022 году был назначен председателем Комитета науки МОН. С ноября 2022 года по настоящее время – директор департамента стратегического планирования и координации МНВО.
Ильдар Исмагулов
назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО. И. Исмагулову 35 лет. Родился в Астане.
Окончил «Евразийский гуманитарный институт» по специальности «экономика и бизнес», «Карагандинский государственный университет имени академика Букетова» по специальности «юриспруденция», «Инновационный евразийский университет» (дистанционный курс обучения), магистр МВА, «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» по специальности «агрономия». Обучался в Management & Marketing Universal BUSINESS SCHOOL по направлению МВА General management.
Трудовую деятельность начал в 2009 году в отделе организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима Сарыаркинского района Астаны. Работал в АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», генеральным директором ТОО SHAHEEN INVEST, в ТОО «Казахстанский финансово-промышленный холдинг». Занимал должность заместителя директора Центра мониторинга АО «Агентство по развитию местного содержания NADloC» МИИР РК, корпоративного секретаря НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» МСХ РК, управляющего директора – члена правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» МСХ РК. До настоящего назначения работал заместителем руководителя управления финансов.
Марат Омаров
назначен руководителем департамента труда и социальной защиты СКО.
М.Омарову 60 лет, уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова. Трудовой путь начал на машиностроительном заводе имени В.В. Куйбышева мастером, затем был начальником технического бюро, заместителем начальника, начальником цеха. В обширном послужном списке есть должность ведущего инженера АО «ЗИКСТО», начальника отдела, заместителя начальника, и.о. начальника департамента промышленности, транспорта и коммуникаций, торговли и обслуживания, директора департамента Министерства труда и социальной защиты населения, заместителя начальника управления Комитета по работе с несостоятельными должниками. Работал директором ТОО «Конструкторское бюро нефтегазового оборудования», акимом района Шал акына.
Султан Темирбаев
назначен генеральным директором по экономике и финансам АО «НАК» Казатомпром». Фото: t.me/samrukazynaofficial Ранее Султан Ермекович почти три года был заместителем генерального директора по экономике и финансам в ТОО «СП» Инкай», совместном предприятии Казатомпрома и корпорации Cameco. В 2008 году он окончил University of Durham (UK) со степенью бакалавра в области экономики. Кроме того, Султан Темирбаев является сертифицированным специалистом в области управления проектами /PMP/Project Management Professional.