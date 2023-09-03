Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в Казахстане произошли масштабные кадровые перестановки в Администрации Президента РК, Кабмине, назначены главы ряда министерств. Изменения коснулись и региональных органов власти. Международное информационное агентство «Казинформ» расскажет о наиболее значимых из них.

Гизат Нурдаулетов назначен секретарем Совета безопасности РК