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Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

Автор:  
Серик Сабеков
3 Сентября 2023, 12:30
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в Казахстане произошли масштабные кадровые перестановки в Администрации Президента РК, Кабмине, назначены главы ряда министерств. Изменения коснулись и региональных органов власти. Международное информационное агентство «Казинформ» расскажет о наиболее значимых из них.

Гизат Нурдаулетов назначен секретарем Совета безопасности РК

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