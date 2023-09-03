Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

Серик Жумангарин родился в 1969 году в г. Актобе. Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Международную академию бизнеса. В 1993-2004 гг. занимался предпринимательской деятельностью. В 2005-2006 гг. — заместитель начальника Отдела экономики и бюджетного планирования г. Актобе; начальник Отдела предпринимательства г. Актобе. В 2006-2007 гг. — заместитель начальника Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области. В 2007-2008 гг. — начальник Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области; директор Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области. В 2008-2010 гг. — заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, директор Департамента развития торговли; заместитель председателя Правления АО «Казахстанское контрактное агентство». В 2010-2011 гг. — заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc». В 2012-2013 гг. — директор Департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК; председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли РК. В 2013-2014 гг. — вице-министр регионального развития РК. В 2014-2017 гг. — председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК. В 2017-2019 гг. — вице-министр национальной экономики РК. В 2019-2020 гг. — член коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию. В 2020-2022 гг. — председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК. 15 августа 2022 г. назначен исполняющим обязанности заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК. 2 сентября 2022 г. Указом Президента Республики Казахстан назначен заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции РК. 3 апреля 2023 года Указом Президента Республики Казахстан переназначен заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции РК.

Тамара Дуйсенова назначена заместителем Премьер-Министра.

Тамара Дуйсенова родилась в 1965 году в селе Ленинском, Сарыагашского района, Чимкентской области КазССР. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области. В 1988-1992 годы — экономист Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР. В 1992-1993 годы — старший экономист Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

В 1993-1994 годы — руководитель отдела компании «Перизат-Холдинг», город Сарыагаш Южно-Казахстанской области. В 1994 году работала советником главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области. В 1994-1997 — заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. В 1997 году работала первым заместителем акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. В 1997-1999 — первый заместитель акима города Шымкента Южно-Казахстанской области. В 1999-2002 — заместитель акима Южно-Казахстанской области. В 2002-2006 работала вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. В 2006-2008 — заместитель акима Южно-Казахстанской области. С 2008 по 2013 годы работала ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения. С февраля по июнь 2013 года — вице-министр труда и социальной защиты населения. В 2013-2014 годы — министр труда и социальной защиты населения. В 2014-2017 годы — министр здравоохранения и социального развития. В 2017-2018 годы работала министром труда и социальной защиты населения. В 2018-2019 годы — секретарь партии «Нур Отан». В 2019-2020 годы — Президент Акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения. В 2019-2020 годы — внештатный советник Президента. В 2020-2022 годы — помощник Президента – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента. С 11 апреля 2022 года назначена на должность министра труда и социальной защиты населения. 4 апреля 2023 года Указом Президента РК переназначена на должность министра труда и социальной защиты населения.

8 июня 2023 года Указом Президента РК назначена заместителем Премьер-Министра – министром труда и социальной защиты населения.

Аида Балаева назначена министром культуры и информации РК.