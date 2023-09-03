Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

Гулзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет имени Х. Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова. Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени Х. Жубанова. С 2002 по 2009 годы занимала руководящие должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени Х. Жубанова. С 2009 года по 2010 годы занимала должности эксперта, начальника управления информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК. С 2010 по 2018 годы работала на различных руководящих должностях Министерства образования и науки РК. С 2018 по 2019 годы — заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК — Елбасы Н. Назарбаева. С января по сентябрь 2019 года занимала должности заведующего сектором и инспектора Канцелярии Президента РК. С сентября 2019 года по январь 2020 года — председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК. С января 2020 года по 22 июня 2021 года работала председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК. С 22 июня 2021 года была председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК
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Адлет Тойбаев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 2008 году преподавателем КазНУ им. аль-Фараби. В 2008-2009 гг. — начальник методического отдела, директор по академическим вопросам КазНУ им. аль-Фараби. В 2011 по 2017 гг. — начальник учебно-методического управления; проректор по учебной работе Казахского государственного женского педагогического университета. В 2017-2018 гг. — первый проректор – проректор по академическим вопросам Казахстанского инженерно-технологического университета. С 2018 года работал директором департамента высшего и послевузовского образования МОН РК. В 2022 году был назначен председателем Комитета науки МОН. С ноября 2022 года по настоящее время – директор департамента стратегического планирования и координации МНВО.
Ильдар Исмагулов назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО. И. Исмагулову 35 лет. Родился в Астане.
Окончил «Евразийский гуманитарный институт» по специальности «экономика и бизнес», «Карагандинский государственный университет имени академика Букетова» по специальности «юриспруденция», «Инновационный евразийский университет» (дистанционный курс обучения), магистр МВА, «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» по специальности «агрономия». Обучался в Management & Marketing Universal BUSINESS SCHOOL по направлению МВА General management.
Трудовую деятельность начал в 2009 году в отделе организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима Сарыаркинского района Астаны. Работал в АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», генеральным директором ТОО SHAHEEN INVEST, в ТОО «Казахстанский финансово-промышленный холдинг». Занимал должность заместителя директора Центра мониторинга АО «Агентство по развитию местного содержания NADloC» МИИР РК, корпоративного секретаря НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» МСХ РК, управляющего директора – члена правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» МСХ РК. До настоящего назначения работал заместителем руководителя управления финансов.
Марат Омаров назначен руководителем департамента труда и социальной защиты СКО.
М.Омарову 60 лет, уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова. Трудовой путь начал на машиностроительном заводе имени В.В. Куйбышева мастером, затем был начальником технического бюро, заместителем начальника, начальником цеха. В обширном послужном списке есть должность ведущего инженера АО «ЗИКСТО», начальника отдела, заместителя начальника, и.о. начальника департамента промышленности, транспорта и коммуникаций, торговли и обслуживания, директора департамента Министерства труда и социальной защиты населения, заместителя начальника управления Комитета по работе с несостоятельными должниками. Работал директором ТОО «Конструкторское бюро нефтегазового оборудования», акимом района Шал акына.
Султан Темирбаев назначен генеральным директором по экономике и финансам АО «НАК» Казатомпром». Фото: t.me/samrukazynaofficial Ранее Султан Ермекович почти три года был заместителем генерального директора по экономике и финансам в ТОО «СП» Инкай», совместном предприятии Казатомпрома и корпорации Cameco. В 2008 году он окончил University of Durham (UK) со степенью бакалавра в области экономики. Кроме того, Султан Темирбаев является сертифицированным специалистом в области управления проектами /PMP/Project Management Professional.