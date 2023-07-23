Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе кадровые перестановки произошли в Администрации Президента РК, местных государственных органах. Сменился председатель Атырауского областного суда. Избран новый президент международного общества «Қазақ тілі». Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Заведующим отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК назначен Айдын Кульсеитов.

Кульсеитов Айдын Женисович родился в 1976 году в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет, Академию государственной службы при Президенте РК. Кандидат технических наук. В разные годы работал в коммерческих структурах, акимате города Усть-Каменогорска, Министерстве индустрии и торговли РК, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов РК. Возглавлял АО «Национальный инновационный фонд» (после реорганизации - АО «Национальное агентство по технологическому развитию»). Занимал должность председателя правления АО «Казахстанский институт развития индустрии», заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК. До назначения был заведующим отделом стратегического планирования Администрации Президента РК.

Председателем Атырауского областного суда назначен Мухтар Парменов.

Парменов Мухтар Абайұлы родился в 1967 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.Кирова. трудовую деятельность начал старшим помощником транспортного прокурора Шу. В разные годы работал в суде Северо-Казахстанской области, города Шымкента, возглавлял Туркестанский горсуд. До настоящего назначения был председателем судебной коллегии по гражданским делам суда Шымкента.

Руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области назначен Нурдильда Ораз.

Ораз Нурдильда Серикулы родился в 1981 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «журналистика» и Карагандинскую академию МВД РК имени Б. Бейсенова по специальности «правоохранительная служба». Трудовой путь начал в 2003 году в качестве корреспондента-ведущего службы новостей «31 канал» ТОО «Информбюро». В разные годы работал на ряде республиканских телеканалов. В 2009 году перешел в органы внутренних дел, был руководителем отдела языковой политики и информации Департамента внутренних дел города Астаны, директором департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел РК-пресс-секретарем министра, затем официальным представителем. В 2016 году был назначен заместителем руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК, в 2019-2022 годах работал советником министра внутренних дел РК. До настоящего назначения был руководителем Управления общественного развития Западно-Казахстанской области.

Акимом Айтекебийского района Актюбинской области назначен Даулетияр Тугузбаев.

Тугузбаев Даулетияр Канатович родился в 1989 году. Окончил Актюбинский государственный университет имени Кудайбергена Жубанова. В разные годы работал в аппаратн акима Актобе, в аппарате акима Актюбинской области. С апреля 2019 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Актюбинской области.

Акимом Хромтауского района Актюбинской области назначен Нурхан Тлеумуратов.

Тлеумуратов Нурхан Жасуланович родился в Хромтауском районе в 1991 году. Окончил Университет международного бизнеса, Уорикский университет Великобритании по государственной программе «Болашак», Актюбинский региональный государственный университет имени Кудайбергена Жубанова. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2013 году инспектором по делопроизводству управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области. В разные годы работал главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области, региональным директором акционерного общества «Национальная компания» KAZAKH INVEST». С апреля 2020 года занимал должность руководителя управления предпринимательства Актюбинской области.

Исполняющим обязанности акима Бейнеуского района Мангистауской области был назначен Рахимжан Шалбаев.

Шалбаев Рахимжан Сқақұлы родился в селе Акжигит Бейнеуского района. Окончил университет имени Ш.Есенова по специальности «Английский язык». Трудовую деятельность начал в 1998 году учителем английского языка в средней школе №2 в селе Бейнеу. Был заместителем акима Бейнеуского района, секретарем Бейнеуского районного маслихата. Занимал должность заместителя председателя Актауского городского филиала партии «Нұр Отан», инспектора партийного контроля Мангистауского областного филиала «Нұр Отан» и первого заместителя председателя Актауского городского филиала партии «Нұр Отан». С 2015 по 2018 годы возглавлял Мангистаускую областную спортивную детско-юношескую школу по қазақша күрес и дзюдо.

Президентом международного общества «Қазақ тілі» избран Рауан Кенжеханулы.

Рауан Кенжеханулы родился в 1979 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «международные отношения» и получил степень MBA в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Также обучался по специальной программе Центра Weatherhead Center for International Relations Гарвардского университета. Занимал пост заместителя акима Кызылординской области. До госслужбы работал директором телекомпании, первым секретарем посольства Казахстана в России, а также руководителем московского бюро агентства «Хабар». Участвовал в работе по включению казахского языка в систему Google Translate. Также он занимался проектами Открытая библиотека Казахстана – «KITAP» и «Открытый университет Казахстана» – Open_U.