Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор наиболее значимых из них.

У жителей Атырау новый аким. Им стал Шакир Кейкин.

Шакир Кейкин родился в 1970 году в Жылыойском районе Атырауской области. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт по специальности «горный инженер».

Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве брокера коммерческого отдела в ТОО «Теңізмұнайкомплект» в городе Кульсары, до 1999 года занимал различные должности от заместителя директора по коммерции ТОО «РАМАКО» до заместитель акима города Атырау и Макатского района. С марта 2023 года и до нынешнего назначения занимал должность руководителя департамента торговли Министерства торговли и интеграции РК.

***

Постановлением Правительства Республики Казахстан Арман Жудебаев назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК.

Он родился в 1986 году в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста ГККП «Алматы әуендері».

2007-2009 гг. — артист домбровой группы РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы».

С мая 2023 года и по настоящее время являлся председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

***

Приказом заместителя Премьер-Министра – министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев назначен на должность председателя Комитета по миграции МТСЗН РК.

Он родился в 1977 году в Актобе. В разные годы работал в Совбезе, Канцелярии премьер-министра и Аппарате Правительства.

Окончил Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР» и Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова.

***

В Атырауской области произошло еще одно назначение. Абат Жангалиев назначен акимом Курмангазинского района.

Он родился в Орлинском сельском округе Курмангазинского района в 1977 году. Окончил Западно-Казахстанский государственный аграрный университет по специальности «агрохимия и почвоведение», а также Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальности «правоведение». С марта 2021 года и до нынешнего назначения занимал должность руководителя территориальной инспекции по Астане Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК.

***

Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области назначен полковник Кайрат Касым.

Он родился 6 февраля 1977 года в селе Мерке Меркенского района Жамбылской области.

В 2004 году окончил Таразский государственный университет, в 2007 году - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, в 2019 году - магистратуру Академии государственной противопожарной службы МЧС России. С 2020 года продолжил обучение в адъюнктуре Академии государственной противопожарной службы МЧС России.

С 2015 года по 2022 год работал заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, а с июня 2022 года по июль 2023 года - заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

***

Также приказом заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков назначен на должность председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстана.

Он родился в 1970 году. Окончил Қарагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «Финансы и кредит» (экономист).

Начал трудовую деятельность в 1996-1998 гг. в коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли.

С 2009 по 2022 годы работал в органах статистики РК: начальником управления статистики услуг Агентства РК по статистике, заместителем начальника департамента статистики по городу Алматы, возглавлял департаменты статистики по Южно-Казахстанской области, по Туркестанской области и по городу Алматы.

***

Еще одно назначение произошло в ЗКО. Нуржан Утепбаев возглавил управление предпринимательства области.

Он родился в 1984 году. Образование - высшее. Окончил Атырауский Государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2006 году юристом юридического отдела Атырауского филиала АО «БанкЦентрКредит».

В разные годы был советником по визовой поддержке «Аджип ККО», директор КГКП «Областной профессиональный спортивный клуб по хоккею «Бейбарыс-Атырау», заместитель директора Центра по развитию инноваций «Almaty Innovations» АО «Центр развития г. Алматы», региональный директор по Западно-Казахстанской области АО «Национальная компания «Kazakh Invest».

До назначения занимал должность председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «AQJAIYQ».

***

Заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области стал Муканбеткали Есенгалиев.

Он родился в 1987 году. Имеет два высших образования: в 2008 году окончил Актюбинский государственный университет им. Кудайбергена Жубанова, в 2019 году - Казахско-русский международный университет по специальностям «государственное и местное управление», «юриспруденция».

Трудовую деятельность на государственной службе начал в 2009 году. В разные годы работал главным специалистом, главным инспектором аппарата акима области, руководителем аппарата акима Хромтауского района.

С апреля 2021 года до настоящего времени был руководителем отдела организационно-контрольной работы аппарата акима Актюбинской области.

***

Заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан стал Лазар Ернар.

Он родился в 1986 году в городе Алматы. Образование: высшее, магистр международных отношений.

В 2006 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «международная экономика».

В 2011 году окончил Институт дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С января 2018 года работал консультантом, инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего отдела внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

Имеет дипломатический ранг Советника II класса.

***

В Ассоциации Qazaq kuresi новый президент. На эту должность избрали председателя Комитета спорта и физической культуры Ербола Мырзабосынова.

По информации Ассоциации, Qazaq kuresi впервые возглавил мастер по данному виду борьбы. Ербол Мырзабосынов – мастер спорта по Qazaq kuresi, заслуженный тренер. Ранее занимал пост главного секретаря Qazaq kuresi.

***

Амангалий Бердалин назначен вице-министром сельского хозяйства РК.

Он родился в 1964 году в Актюбинской области.

Окончил Саратовский государственный зоотехнический ветеринарный институт, Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л.Б.Гончарова.

Трудовую деятельность начал в 1981 году строителем.

2012-2016 гг. - аким Айтекебийского района Актюбинской области.

2016-2019 гг. - аким Хромтауского района Актюбинской области.

2019-2021 гг. - заместитель акима Актюбинской области.

С января 2021 года по январь 2023 года являлся депутатом Мажилиса Парламента РК VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

***

Еще одно назначение произошло в АО «КазТрансГаз Аймак». Председателем правления стал Бауыржан Аскаров.

Бауыржан Аскаров является выпускником МГИМО, имеет степень кандидата политических наук, а также МВА Московского Государственного университета нефти и газа им. Губкина

Работал в МИД Казахстана, в том числе в зарубежных представительствах, Министерстве нефти и газа РК, директором департамента в НК «КазМунайГаз», старшим советником «Eni Agip Caspian Sea», управляющим директором в «KMG Drilling»; Services», руководителем аппарата, заместителем генерального директора – членом правления АО «Разведка Добыча КазМунайГаз».

***

Также избрали нового банковского омбудсмана. Им стал Дархан Нурпеисов.

Он имеет юридическое образование, является доктором юридических наук, профессором, магистром делового администрирования (МВА), имеет стаж работы в банковском секторе, занимал руководящие должности в Агентстве Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, Национальном Банке Республики Казахстан.