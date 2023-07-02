Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе кадровые перестановки произошли в центральных и местных государственных органах. Сменились акимы Актобе, Талдыкоргана и Петропавловка. Также избраны пять судей Верховного суда. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Избраны пять судей Верховного суда.

Ими стали Айтжанов Ерлан Жумаханович, Альжанов Габит Умирханович, Исамберлиева Гулмира Газизкызы, Курмангалиев Нурлан Каскенович, Космуратов Ерлан Смадиярович. Все они имеют опыт работы как на районном, так и областном уровнях, в том числе ряд из них на руководящих должностях.

Вице-министром энергетики РК назначен Алибек Жамауов.

Жамауов Алибек Жумабекович родился 17 октября 1981 года. Окончил Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева (Разработка нефтегазовых месторождений), университет им. Сулеймана Демиреля (SDU) в Алматы (Бизнес администрирование). В разные годы работал в ТОО «Жамбыл Петролеум», возглавлял техническую группу Полномочного органа по Северо-Каспийскому проекту, ТОО «PSA». До назначения занимал должность заместителя генерального директора по контрактам, реализации и ревизии СНО, ТОО «PSA».

Вице-министром национальной экономики назначен Бауыржан Кудайбергенов.

Кудайбергенов Бауыржан Алибекович родился в 1988 году. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет. Трудовую деятельность начал инспектором Отдела анализа и информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. В разные годы работал в Администрации Президента РК, Канцелярии Первого Президента РК. С февраля 2022 года по настоящее время занимал должность советника Премьер-Министра РК.

Руководителем аппарата Министерства национальной экономики РК назначен Олжас Сыздыков.

Сыздыков Олжас Олжабаевич родился в 1987 году в Целиноградской области. Окончил Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, университет «Туран-Астана». Трудовую деятельность начал в 2008 году лаборантом кафедры почвоведения и агрохимии Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина. В разные годы работал в министерствах сельского хозяйства РК, экономического развития и торговли РК, экономики и бюджетного планирования РК. В структуре Миннацэкономики с 2014 года. до назначения занимал должность директора Департамента развития отраслей экономики.

Заместителем министра обороны РК назначен генерал-майор Бакытбек Сыдыков.

Сыдыков Бакытбек Сапарбекович родился 12 октября 1969 года в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Окончил Владикавказское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Факультет военного и государственного управления Национального университета обороны. В разные годы возглавлял отдел Главного управления эксплуатации вооружения и военной техники Вооруженных сил РК, Главное управления вооружения Вооруженных сил РК, Департамента военно-технической политики Министерства обороны РК. Был начальником главного штаба – первым заместителем начальника Тыла и вооружения Вооруженных сил РК, начальников Вооружения Вооруженных сил РК.

Вице-министром информации и общественного развития РК назначен Эльдар Толганбаев.

Толганбаев Эльдар Сейдахметович родился в 1981 году в Алматинской области. Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, университет им. Д.А. Кунаева. Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности главного специалиста аппарата маслихата Алакольского района Алматинской области. В разные годы работал в Министерства культуры и информации РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Был советником председателя Мажилиса Парламента РК, работал в частной структуре, заместителем председателя правления АО «Центр развития Алматы», первым заместителем генерального директора АО «Телерадиокомпания Almaty». С июня 2022 года по настоящее время занимал должность госинспектора Администрации Президента РК.

Руководителем аппарата Министерства просвещения РК назначен Тимур Абильмажинов.

Абильмажинов Тимур Темиргалиевич родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономика», Евразийский гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция», магистратуру Академии государственного управления при Президенте РК по специальности «Государственное и местное управление». Имеет ученую степень доктора философии (PhD). Трудовую деятельность начал в 2007 году специалистом по планированию в ТОО «Семизбай-U» АО «НАК «Казатомпром». В разные годы работал в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, Администрации Президента РК. До назначения был государственным инспектором Администрации Президента РК.

Исполняющим обязанности главного архитектора Алматы назначен Нурлан Буранбаев.

Буранбаев Нурлан Акабаевич родился 22 декабря 1963 года в городе Актобе. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт в 1988 году. Свою трудовую деятельность начал с должности архитектора в проектной организации «Актюбгражданпроект» в Актобе. Работал в частных компаниях и на госслужбе. Занимал руководящие должности в «Гороформлении», в КГП «Актобегеодезия» в Актобе, а также работал советником акима, руководителем отдела архитектуры и градостроительства города Актобе. Впоследствии проработал начальником ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области», главным архитектором «Актюбгражданпроект». До назначения на текущую должность он был директором по работе с данными ТОО «НИИ «Алматыгенплан».

Акимом Актобе назначен Азамат Бекет.

Бекет Азамат Бауыржанович родился в 1983 году. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет и Академию экономики и права. В разные годы занимал должности руководителя управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской, Атырауской областей, работал акимом Жылыойского района Атырауской области, заместителем акима города Актобе. С февраля 2021 года занимал должность акима Хромтауского района Актюбинской области.

Акимом Талдыкоргана назначен Ернат Базил.

Базил Ернат Дуйсенбекулы родился в 1978 году. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати по специальностям – инженер-строитель, финансы. Трудовую деятельность начал мастером участка ТОО «Корпорация Базис-А» в Алматы, где затем работал прорабом, начальником участка. В разные годы работал ведущим, главным специалистом, начальником отдела управления строительства, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу. С февраля 2023 года работал заместителем акима области Жетысу.

Акимом Петропавловска назначен Серик Мухамедиев.

Мухамедиев Серик Махсутович родился в 1965 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «инженер».Трудовую деятельность начал начальником отдела эксплуатации автоколонны 2562 в Алматы. Работал в сфере коммерции и бизнеса. На государственной службе с июля 2010 года. В послужном списке - работа главным специалистом отдела планирования и ведения сметно-договорной работы, начальником отдела организации пассажирских перевозок, заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, руководителем управления строительства. До назначения с октября 2021 года занимал должность акима района им. Г.Мусрепова.

Акимом Жамбылского района Северо-Казахстанской области назначен Медет Оспанов.

Оспанов Медет Дулатович родился в 1985 году в СКО. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, по специальности «история, основы экономики и права», Казахстанско-Российский университет по специальности «экономика». Трудился учителем истории в школе-лицее № 18 им. Әл-Фараби города Петропавловска, главным специалистом департамента внутренней политики, помощником заместителя акима Северо-Казахстанской области, руководителем аппарата акима Тайыншинского и района Шал акына, заместителем акима Тайыншинского района по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства, акимом Уалихановского района, руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. До назначения возглавлял Есильский район.

Акимом района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области назначен Руслан Анбаев.

Анбаев Руслан Акимжанович родился в 1978 году в СКО. Окончил СКГУ имени Манаша Козыбаева по специальностям «экономист-менеджер», «юриспруденция». Трудовой путь начал старшим налоговым инспектором отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району. В разные годы занимал должности главного налогового инспектора, начальника отдела аудита косвенных налогов, начальника отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместителя председателя налогового комитета по Тимирязевскому району, председателя налогового комитета, начальника налогового управления по Есильскому и Тайыншинскому районам. Был заместителем руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области. С августа 2022 года до настоящего назначения занимал должность акима Петропавловска.

Исполнительным секретарем Северо-Казахстанского областного филиала партии «AMANAT» избран Женис Асанов.

Женису Асанову 38 лет. Уроженец города Алматы. В 2007-м году окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая. В разное время работал коммерческим директором ТОО «Бизнес-Тайм», директором ТОО «Казпромстрой», руководителем отдела индустриально-инновационного и стратегического развития управления индустриально-инновационного развития Северо-Казахстанской области, заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития. До настоящего назначения занимал должность начальника отдела центра проектного управления.