Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в Казахстане произошел ряд важных кадровых перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Президент Казахстана назначил ряд судей в регионах.

Назначены на должность судьи:

по Актюбинской области:

Каргалинского районного суда — Сарсенова Данагуль Кайратовна;

по Алматинской области:

Карасайского районного суда — Утегенова Жазира Абдурашидовна;

по Жамбылской области:

Таласского районного суда — Избасаров Кайрат Булатович с освобождением от должности судьи Енбекшинского районного суда города Шымкента;

по Карагандинской области:

суда № 2 района Алихана Бокейхана города Караганды — Экзеков Талгат Турсунович с освобождением от должности председателя Саранского городского суда этой же области;

по Костанайской области:

Амангельдинского районного суда — Бекбосинов Ерлан Кайратович;

Карабалыкского районного суда — Усмаев Бек-Хана Ханпашаевич;

Костанайского городского суда — Минх Евгения Витальевна;

Лисаковского городского суда — Айсенов Мадина Зинуллиновна, Сапабекова Алина Алиевна;

Рудненского городского суда — Бижанов Асылхан Айдарханович, Жанабаева Динара Сапаргалиевна, Иманбаева Гульсум Багдадовна;

по Северо-Казахстанской области:

суда района имени Габита Мусрепова — Калинина Наталья Владимировна;

Мамлютского районного суда — Зубкова Инна Викторовна;

по Туркестанской области:

Сарыагашского районного суда — Орынбаев Жасулан Жумагалиевич;

Туркестанского городского суда — Акынов Жанабил Болатович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;

по Восточно-Казахстанской области:

Шемонаихинского районного суда — Калдаманова Кымбат Уразкановна.

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Председателем Союза писателей Казахстана избран Мереке Кулкенов.

Писатель, журналист Мереке Кулкенов родился 8 ноября 1951 года в селе Карабау Кызылкогинского района Атырауской области. Заслуженный деятель Казахстана, член Союза писателей Казахстана, депутат Алматинского городского маслихата. Лауреат Президентской премии в области СМИ.

После службы в армии с 1971 по 1973 годы работал помощником издателя в типографии газетно-журнального издательства ЦК Компартии Казахстана. В 1978 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. Кирова (ныне КазНУ имени аль-Фараби). После окончания университета работал корреспондентом в средствах массовой информации газеты «Қазақстан пионері», телеканала «Казахстан», журнала «Пионер» и газеты казахской литературы.

С 1993 по 1997 год - главный редактор республиканского общественно-литературного журнала «Жалын», с 1997 по 2006 год - главный редактор республиканской газеты «Ана тілі», с 2006 года - главный редактор литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан», с 2018 года - заместитель председателя Союза писателей Казахстана. Является автором множества статей и книг.

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Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаша.

Трудовую деятельность Сапар Сатаев начал в 2002 году. Работал в РГП «Казахавтодор», был заместителем директора, и. о. директора КГКП «Ботақара су қожалығы».

На госслужбе - с 2010 года. В качестве акима возглавлял поселок Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

С 2013 по 2015 год был акимом города Абая Абайского района Карагандинской области. Затем работал в должности заместителя акима Бухар-Жырауского района.

С мая 2021 года и до настоящего назначения был акимом города Приозерска.

Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

Омарбеков Ерлан Болатович родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. В правоохранительных органах работает с 1993 года. Начинал службу в органах милиционером в батальоне милиции. Работал на различных руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Имеет большой опыт руководящей работы в МВД РК – занимал должность заместителя председателя Комитета криминальной полиции. До сегодняшнего назначения занимал пост начальника департамента полиции Костанайской области, а перед этим возглавлял департамент по противодействию наркопреступности МВД РК.

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Еламан Айбульдинов назначен председателем правления национального центра повышения квалификации «Өрлеу».

Еламан Айбульдинов окончил Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова в 2008 году по специальности «Химия», по этой же специальности имеет степень доктора (PhD) философии.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в качестве старшего научного сотрудника научно-исследовательского института биоорганической химии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. В разные годы работал экспертом Национального научно-технологического холдинга «Парасат», проректором по науке, инновационным технологиям и внешним связям Казахского университета технологии и бизнеса, директором научно-исследовательского института новых химических технологий Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, проректором по науке и международным связям Атырауского университета им. Х. Досмухамедова.

С 2015 года является членом-корреспондентом Казахстанской национальной академии естественных наук. С 2021 года - председатель Совета молодых ученых при Министерстве науки и высшего образования РК. Член национального совета по науке и технологии при Президенте Республики Казахстан.

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Санжар Адилов назначен начальником департамента полиции Карагандинской области.

Санжар Аскенович Адилов родился 26 сентября 1977 года в селе Узун-Агаш Жамбылского района Алматинской области. Образование - высшее.

Трудовой путь начал с работы следователем. До настоящего назначения занимал должность начальника Следственного департамента МВД РК.

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Махсудхан Аблазимов назначен начальником ДП Кызылординской области..

Аблазимов Махсудхан Нугманович родился в 1962 году. Окончил в 1990 году Казахский политехнический институт по специальности «инженер», в 2001 году – Центрально-Азиатский университет по специальности «юрист».

Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году. Занимал ответственные руководящие должности. С 2016 года занимал должность начальника ДП ЗКО.

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Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО.

Оразалиев Арман Молдиярович родился 26 мая 1975 в Южно-Казахстанской области. В правоохранительных органах - с 1992 года. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником департамента полиции Павлодарской и Жамбылской областей. До этого занимал должность заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

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Дастан Букешев назначен главой департамента экономических расследований по Акмолинской области.

Ранее Дастан Букешев занимал должность заместителя руководителя Оперативного департамента АФМ РК.

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Еркин Тюмелиеввозглавил департамент экономических расследований по Жетысуской области.

Ранее Еркин Тюмелиев занимал должность руководителя департамента экономических расследований по Карагандинской области.

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Толеутай Нураби стал руководителем департамента экономических расследований по Карагандинской области.

Ранее Нураби Толеутай работал в должности руководителя департамента экономических расследований по Акмолинской области.

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Ерболат Балгабаев назначен руководителем департамента экономических расследований по Туркестанской области.

Ранее Ерболат Балгабаев занимал руководящие должности в структурах Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу.

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Изменен состав правления нацкомпании «КазМунайГаз».

Из состава правления компании исключены Кайрденов А.К. и Карабаев Д.С. В состав правления компании включены Макеев Д.С. и Арысова Д.А.

С учетом внесенных изменений правление АО «Национальная компания «КазМунайГаз» состоит из девяти человек: Мырзагалиев М.М., Абдулгафаров Д.Е., Закиров Б.К., Лавренов В.С., Брекешев С.А., Хасанов Д.К., Кудайбергенов К.М., Макеев Д.С., Арысова Д.А.

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Дастан Кудабаев стал руководителем управления предпринимательства Карагандинской области.

До настоящего назначения Дастан Кудабаев занимал должность заместителя руководителя управления по инспекции труда.

На госслужбе - с 2012 года. В разные годы работал советником акима Караганды, главным специалистом отдела по работе с детскими и молодежными неправительственными организациями в управлении по вопросам молодежной политики Карагандинской области, главным специалистом по внутреннему контролю в этом же ведомстве, руководителем отдела по управлению персоналом в управлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

С сентября 2018 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя управления по инспекции труда Карагандинской области.

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Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области.

Аманжол Абдрахманов родился в 1977 году, образование высшее. Окончил в 1998 году Алматинскую высшую школу Министерства внутренних дел РК по специальности «Правоведение», в 2011 году - Таразский государственный университет имени М. Дулати по специальности «Строительство».

Трудовую деятельность начал в 1994 году в управлении внутренних дел Алмалинского района города Алматы.

В разные годы занимал должности специалиста центра по недвижимому имуществу по Алматы, специалиста, ведущего специалиста департамента юстиции РК, заместителя директора, директора Центра обслуживания населения Есильского района города Астаны, директора центра занятости акимата города Астаны, заместителя директора, директора центра недвижимости по Алматинской области, главного специалиста, заместителя руководителя, руководителя департамента юстиции города Алматы.

С февраля 2021 по сентябрь 2022 года руководил департаментом юстиции Алматинской области. С сентября 2022 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Алматинской области.



